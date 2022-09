—

Neuquén (EP), 23 de Sept 2022. La planta pertenece a New American Oil (NAO), y se encuentra a tres kilómetros de la refinería de YPF en Plaza Huincul. La violenta explosión y el incendio se produjo en un sector de la refinería, ubicada en la zona del parque petroquímico, cerca de la Ruta nacional 22.

En relación a la planta incendiada, elestacionero.com consultó con estacioneros de la zona, quienes dijeron que seguramente la salida de funcionamiento de la refinería no afectará a las estaciones de servicio, ya que proveía de combustibles a la industria y no a las bocas de expendio. En cuanto a la planta de YPF de Plaza Huincul, su personal no depende del sindicato de petroleros privados, por lo que no se verá afectada por el paro que como consecuencia del siniestro, dispuso dicho gremio; no obstante ello, a la tarde y noche de ayer hubo colas en las estaciones de servicio de Neuquén, ya que por la noticia del incendio, muchos pensaron que iba a faltar nafta y gasoil.

La situación en materia de seguridad

Lmneuquén.com, informa que la planta había recibido una inspección en julio donde Ambiente detalló varias situaciones y el 15 de septiembre se la intimó para que brinde respuestas.

El origen del fatal incendio en la refinería de New American Oil (NAO), que se llevó la vida de tres operarios en Plaza Huincul, sigue bajo investigación pero en las últimas horas se develó las advertencias que había recibido de la Subsecretaría de Ambiente. La planta tiene varias autoridades de aplicación, siendo la Secretaría de Energía de la Nación la de mayor peso, pero a nivel provincial se realizaron algunas inspecciones de rutina.

Una de ellas data del 14 de julio último, cuando la cartera ambiental de la Provincia reportó una serie de irregularidades sobre el almacenamiento descubierto de diferentes residuos o tanques con aceites sin tapa. El acta de inspección tiene el número 1138. Los agentes se hicieron presentes y pudieron recorrer las instalaciones para verificar el estado general.

El día 15 de septiembre pasado, la Subsecretaría de Ambiente intimó a NAO para que presente un plan de trabajos para resolver las irregularidades detectadas, incluida la adecuación del Plan de Gestión Ambiental a una pileta que recolecta todos los drenajes de la plata, que a esa fecha tenía una dimensión de 25 metros de largo por 15 de ancho y una profundidad de 2,5 metros que estaba al 75% de su capacidad y una laguna cercana con presencia de hidrocarburos muy cercana a una antorcha.

NAO contaba a esa fecha con 38 personas trabajando en diferentes turnos, trata el crudo de Neuquén, Río Negro, Mendoza e incluso de Salta de diferentes operadoras, con excepción de YPF. El recurso llega por tierra, un aproximado de 22 camiones por día se acercaban a esta planta en Plaza Huincul para producir nafta virgen, gasoil (para equipos petroleros, barcos y tractores) y fueloil (para barcos).

Nación todavía no se expidió al respecto del accidente de la madrugada de hoy jueves 22 de septiembre. Por su parte, el Gobierno de Neuquén participa del comité de crisis, a través de los ministerios de Energía y de Educación, junto al municipio de Plaza Huincul.

Reacción del sindicato

Desde el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa reaccionaron ante la noticia de los operarios muertos y testimonios como el de este camionero, un trabajador que corrió riesgo de vida a partir de las fallas de seguridad del establecimiento que produce combustibles. “Hartos de la falta de compromiso con la vida de los trabajadores, la comisión directiva de Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, resolvió lanzar un paro total de actividades en el ámbito territorial de la organización”, anunciaron desde el gremio a través de un comunicado.

Con más de 20.000 afiliados, el sindicato reclama de manera permanente por más medidas de seguridad para evitar accidentes de este tipo en los yacimientos petroleros y las plantas que procesan combustibles. “Estamos cansados de denunciar situaciones que se repiten constantemente en cada yacimiento o instalación de la industria”, señalaron.

“¿Cuantos más hombres y mujeres deben dar su vida para que las empresas entiendan que no se puede seguir trabajando de esta manera? Es tiempo de poner fin a la avaricia que prioriza las ganancias por sobre la vida de los trabajadores”, agregaron.

