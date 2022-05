SHARE ON:

Santa Cruz (EP), 30 de Mayo 2022. La medida responde a la falta de respuestas tanto del sector empresarial como desde el gobierno provincial, en referencia al reclamo que se viene desarrollando en zona sur. Se confirmó tras una asamblea en Río Gallegos, y alcanzará a todos los yacimientos de la provincia. El Secretario Adjunto Rafael Guenchenen responsabilizó a los ministros de Producción, Energía y Trabajo, de la “lamentable situación que se vive en esta empresa”.

Hace instantes, se realizó una masiva asamblea en la capital provincial, donde desde el Sindicato Petrolero de Santa Cruz se anunció un paro general de la actividad, debido a la falta de respuestas en relación con el reclamo que se viene manteniendo con Interoil. “Una empresa respalda por el gobierno de Alicia Kirchner. Estos señores no conocían el color del petróleo, ni donde estaban los yacimientos, fue el propio gobierno el que dio un negocio servido, sin ningún requerimiento. No perforó, no invirtió un solo peso, y se comió las reservas petroleras y de gas” manifestó Rafael Guenchenen, Secretario Adjunto de la entidad.

Dicha empresa opera en las áreas de Chorrillos, Palermo Aike, Campo Bremen y Moy Aikeen ubicadas en el sur de la provincia, oportunamente otorgadas a la UTE ROCH/GLACCO, y la cual vendiera a la empresa INTEROIL ARG, IOG RESOURCES. Según detallaron, registran falta de inversión en mantenimiento (con más de 50 pozos fuera de servicio); en reactivación de pozos; falta de vehículos.; acopio de residuos contaminados y/o peligrosos sin tratamiento; yacimientos sin cobertura médica; y alcoholímetros sin calibración, entre otras falencias.

“La gobernadora no quiso recibirnos, se escondió, y claro, no puede borrar con el codo lo que firmó con la mano. Ella es parte de esto, no le importa si quedan adentro o afuera los más de 200 compañeros que trabajan en esta empresa” finalizó.