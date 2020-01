SHARE ON:

Río Negro (EP) 29 de Ene. – Dirigentes sindicales nucleados en la CGT Zona Andina ayer en conferencia de prensa convocaron a la marcha que se realizará el jueves a las 11 desde Onelli y Brown hasta el Centro Cívico de Bariloche. La movilización, dijo Luis Cionfrini, es “debido a circunstancias y reclamos de los gremios sin respuesta alguna, por eso llamamos a esta marcha”.

El dirigente señaló luego, “esta temporada que es buena, los empresarios siguen llevando a los trabajadores en estado de precarización y trabajo en negro, y las autoridades, como es el Estado y la Secretaría de Trabajo de la provincia, hacen la vista gorda, lo cual nos demuestra que es una política de la provincia y el Estado municipal que no dan respuesta alguna”.

Calificó la actual situación como “precaria, los empresarios no comparten las grandes ganancias, se olvidan que tenemos gente capacitada y nunca los convocan y miran hacia un costado”.

“Es una problemática que se da en casi todos los gremios, por eso convocamos a la marcha para decir que esta política de la provincia no va más, igualmente al municipio, que tienen que cambiar”, sostuvo.

En el mismo sentido se refirieron los dirigentes, Walter Cortés y Ovidio Zúñiga que estuvieron acompañados por dirigentes de los gremios de la CGT Zona Andina.

Durante la conferencia, Cortés también fue consultado por la denuncia radicada en su contra por parte de la delegada de la Secretaría de Trabajo, María Paula Meira. La titular expuso formalmente en la Comisaría de la Familia que el gremialista la violentó delante de otras personas y que “no fui la única afectada sino que el dirigente también violentó a personal a mi cargo, particularmente del sexo femenino”. En la misma línea, Meira denunció haberse sentido intimidada por Cortés en un encuentro en la vía pública.

La situación se desencadenó el pasado jueves en el marco de una audiencia conciliatoria solicitada por los trabajadores del AVC, que no se efectivizó debido a que la empresa no se hizo presente exponiendo que no se había cumplido con los procedimientos formales durante la convocatoria a la conciliación a cargo de la Delegación de Trabajo.

Al respecto, el gremialista sostuvo que la denuncia tiene “una mala intención” y que “hace que se desvirtúe el conflicto que están teniendo los trabajadores”. En su versión de los hechos, Cortés contó que durante el “entrecruce” con la delegada, él la interpeló para que “cumpla con sus deberes de funcionaria pública” a la vez que le expuso que “claramente el organismo provincial no cumple con su rol de mediador”.

Refiriéndose a este episodio el referente sindical declaró: “Tal vez levanté la voz o no le gustó como se lo dije” e insistió en que “hay trabajadores a los que les perjudica mucho la dilación de esta audiencia”.

Comunicado textual de trabajadores del Ministerio

Ante los acontecimientos de público conocimiento, donde personal de esta delegación de Trabajo ha sido blanco de trato violento y de falta de respeto, actitud esta que fuera denunciada ante las autoridades correspondientes, los trabajadores que integramos esta Delegación Zonal manifestamos en Asamblea nuestro profundo repudio a tales actos violentos y manifestamos además nuestro apoyo a la Delegada actualmente en funciones, Paula Meira.

Cotidianamente nos encontramos trabajando en pos de los derechos de los trabajadores, recibiendo reclamos y realizando audiencias, inspecciones, verificaciones de la situación laboral y el cumplimiento de las normativas que regulan las relaciones del trabajo, y es en tales actividades en que en ocasiones nos hemos encontrado frente a situaciones complejas que traspasan el límite de la violencia hacia cada uno de nosotros. Consideramos a los eventos ocurridos la última semana una bisagra, que constituyen una situación límite que no puede ser obviada para determinar la necesidad de implementar medidas conducentes a efectos de que estas situaciones no se repitan a futuro.

Por ello, en nuestra calidad de personas y además comprometidas con mejorar las condiciones de trabajo y las relaciones laborales en general, RECHAZAMOS enérgicamente toda falta de respeto y/o acto de violencia que se cometa contra nuestras personas tanto en el ámbito personal, familiar, laboral, y finalmente manifestamos que continuaremos trabajando en pos de hacer valer los derechos de todo trabajador mediando para mejorar la calidad del empleo, las condiciones de trabajo y las relaciones laborales en general.

