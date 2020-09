—

Buenos Aires (EP), 21 de septiembre 2020. Aunque esperan que sea una medida que no se sostenga en el tiempo para evitar inseguridad jurídica. Los Empresarios Nacionales -ENAC-, también alzaron su voz y dieron su opinión al respecto “esta iniciativa busca normalizar y tranquilizar la economía nacional”, aseguran.

Empresarios pymes consideraron que las restricciones al acceso de divisas, complementadas con medidas que promuevan la inversión en pesos, favorecerá a la producción nacional e incentivará la sustitución de importaciones. Aunque aclararon que, si bien la nueva operatoria cambiaria no afectará negativamente en la actividad, un sostenimiento del cepo en el mediano plazo podría afectar negativamente a las expectativas de negocios.

“Debemos confiar en la buena intencionalidad de la medida, y que las restricciones son temporales y que obedecen a un esquema de corto plazo para encuadrar la economía en un sendero de crecimiento. Y utilizar estas nuevas herramientas para manejar la disponibilidad en un economía actual de dólares escasos para su asignación más eficiente hasta que se genere mayor ingresos de divisas”, afirmó el vicepresidente del la Fundación ProTejer y vocal de la UIA, Jorge Sorabilla.

Por su parte, el presidente del IPA, Daniel Rosato, le dijo a BAE Negocios que las medidas del Banco Central “no afecta al funcionamiento de las pymes”, aunque llamó a estar “atentos a la transferencia de costos que las grandes empresas pueden hacer ante la imposibilidad de pagar deudas tomadas en el exterior con anterioridad”.

“Está claro que se debía tomar una medida para evitar el drenaje de dólares. Ahora es necesario que ese ahorro se vuelque a la economía real, y poder así sustentar la economía circular que se había reducido ante la caída del consumo”, afirmó Rosato.

Uno de los integrantes de la conducción de la UIA le confesó, en estricto off the récord, que la medida del BCRA afectará “muy poco” a las medianas empresas, “nada” a las pymes y sí “le pegará de lleno a las grandes, que tomaron crédito en el mundo cuando en la Argentina la tasa de interés era impagable”. “Esas empresas están en una situación de alerta porque deberán acceder a un dólar carísimo. El resto no tendrán impacto, aunque es claro que se trata de un escenario que no favorece las expectativas de negocios si es que se cambian siempre las reglas de juego”, afirmó el empresario industrial.

Por su parte, el presidente de Cgera, Marcelo Fernández, sostuvo: “Esta medida nos pone a las pymes el desafío de industrializarnos para reavivar la economía, por eso Cgera está trabajando con distintas embajadas del mundo para comprar bienes de capital para industrializar de una vez por todas a la Argentina y en cinco años, duplicar el empleo fabril, con más producción nacional y exportaciones”.

La opinión de los Empresarios Nacionales -ENAC-

Las pymes que vivimos del mercado interno y que generamos más del 70% de los puestos de trabajo nacionales dependemos de insumos, máquinas y herramientas importadas. Como nuestra venta es en pesos necesitamos un tipo de cambio previsible sin especulaciones de ningún tipo.

Con estas últimas medidas, es posible que se frene esta restricción, que empeoró además por la irresponsabilidad y mala praxis del gobierno anterior que repitió, en términos económicos, lo hecho por la dictadura neoliberal de 1976, pero a una velocidad de fuga de divisas y voracidad por el endeudamiento nunca antes vista.

Estas medidas aplicadas por el BCRA plantean un freno a la demanda especulativa, a la fuga de dólares, y a la compra de dólar ilegal o blue. Además genera condiciones para hacer previsible el tipo de cambio oficial que permitirá a los valores actuales aumentar la demanda por bienes de capital e insumos importados que son los que van a generar trabajo genuino.

Si se administra con inteligencia, se podrá hacer crecer el ingreso de dólares por exportaciones o por inversiones genuinas y no por deuda. Es decir, que finalmente esta iniciativa busca normalizar y tranquilizar la economía nacional.

Dentro de la pandemia mundial el Estado Argentino realiza un enorme esfuerzo para sostener la producción y el trabajo. Complementariamente deberían impulsarse iniciativas para repatriar los dólares depositados en el extranjero que no generan ningún beneficio para el país al igual que impulsar que los intercambios de bienes se efectivicen con las monedas nacionales respectivas, es decir, reales, pesos uruguayos, chilenos, remimbi, rublos, euros, etc.

Fuente: BAE Negocios y ENAC-