Neuquén (EP), 24 de Mayo 2021. Lo que en principio era un reclamo por una coparticipación desactualizada derivó en un pedido mucho más grande en la Legislatura. El municipio petrolero busca quedarse con la concesión de los yacimientos que hoy administra la firma Medanito S.A. y vence a mediados de junio. El antecedente de El Mangrullo y el fantasma de una nueva pueblada en la provincia

Una de las grandes cuentas pendientes de la Argentina es ser un país más federal. Pero muchas veces, este mismo problema se replica en las provincias, donde las capitales suelen concentrar la atención y por sobre todo las riquezas y poco queda para el interior.

En las últimas semanas, un reclamo de un municipio encendió las luces de alarma en el gobierno provincial. Se trata de Rincón de los Sauces, distrito petrolero que días atrás dio el golpe sobre la mesa e inició un reclamo por la concesión de los yacimientos hidrocarburíferos que se encuentran en su ejido municipal.

El pedido llegó además con un proyecto de Ley bajo el brazo del diputado provincial del Frente de Todos, Mariano Mansilla. La iniciativa de reparación histórica plantea el traspaso a manos municipales del yacimiento Aguada del Chivato y Aguada Bocarey, actualmente concesionado a Medanitos S.A.

La iniciativa cuenta lógicamente con el respaldo del municipio y de otro de los actores de peso en la ecuación: el exintendente de Rincón y actual secretario administrativo del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci. La figura del petrolero detrás del pedido supone una presión extra para el gobierno provincial, ya que se trata de un socio histórico del Movimiento Popular Neuquino.

Histórico reclamo de Rincón

“Para empezar, nunca se actualizó la coparticipación y tenemos que sostener 45 mil personas con una coparticipación para 6 mil personas. Se hace imposible sostener un municipio razonablemente sustentable”, manifestó Rucci en diálogo con La Tecla Patagonia. El dirigente petrolero fue dos veces intendente de la ciudad. “Rincón de los Sauces es la capital nacional de la Energía, hemos aportado mucho al país y a la provincia. Es un lugar desolado en el medio del desierto. Es una recomposición histórica que tiene que haber”, agregó.

En la misma sintonía, la actual jefa comunal, Norma Sepúlveda, subrayó a este medio que

“es algo que se viene hablando hace mucho tiempo. Lo que se quiere lograr es algo similar a lo que tiene Cutral Co y Plaza Huincul, que fue lo que hizo Felipe Sapag en aquel momento con el despido y la privatización de YPF que dejó tanta gente sin trabajo. Fue una herramienta pudo tener la comunidad para poder paliar la situación”.

Y añadió: “Pretendemos algo similar en Rincón con estos dos yacimientos, que si bien son importantes no tienen tanta magnitud como otros. Creemos que puede generar rentabilidad en Rincón para cubrir las necesidades de infraestructura que tiene la ciudad. No solo hablamos de los servicios básicos sino también el servicio eléctrico, las redes de gas y toda la infraestructura que necesita en salud, educación y seguridad”.

Ademas, Sepúlveda remarcó: “tenemos un estudio que hizo el COPADE que dice que en los próximos años Rincón va a duplicar su población. Es decir que vamos a pasar a tener 80 mil habitantes y eso requiere una planificación seria y real. Entendemos que dejando que las regalías de ese yacimiento puedan venir para un fondo de Rincón de los Sauces y que se pueda dar solución a este tipo de cuestiones, es una alternativa para reconocer el esfuerzo de este pueblo por casi 50 años.

Respecto de la recepción del reclamo por parte del gobierno provincial, Rucci apuntó: “he tenido reuniones con el ministro de Energía y expuse cuál era la situación y qué era lo que nosotros queríamos. Quedaron en hablar y ver qué alternativa podría ser si no es la concesión”. Y añadió: “Ahora la responsabilidad cae en los diputados, de todas las líneas políticas. A través del petróleo hemos sostenido a todos los pueblos de la provincia a través de las regalías, muchos de ellos que no tienen ni un pozo de petróleo y reciben mucha más coparticipación que nosotros. Es sumamente injusto”.

En tanto, el dirigente advirtió: “Hemos hecho todos los pedidos formales. Yo vengo hablando de esto en los 8 años que estuve en la gestión. Hemos sido pacientes y hemos buscado caminos por fuera de la confrontación. Si no es por ese lado, será con problemas. Tomaremos nuestras decisiones y nos manifestaremos de la manera que sea para repudiar que no se haga un reconocimiento a un pueblo que ha hecho un aporte tan importante”.

Por último, Rucci disparó: “No puede estar Rincón viviendo de la misma manera todos los años. No nos coparticipan como corresponde, no nos dan un reconocimiento histórico…pareciera que no somos de esta provincia”. Y sentenció: “Le pido a los legisladores y al gobierno provincial que tengan un gesto de grandeza para el pueblo de Rincón. Hemos dado mucho para la provincia y es momento de ser reconocidos. Es lo único que pido”.

El proyecto de transferencia de los yacimientos

Según el proyecto presentado por Mansilla, “La Provincia del Neuquén transfiere el yacimiento de las áreas provinciales AGUADA DEL CHIVATO Y AGUADA BOCAREY, actualmente concesionada a la firma MEDANITO S.A al Municipio de Rincón de los Sauces, para su explotación hidrocarburífera por el término de 99 años”. Asimismo, la iniciativa señala que “La Provincia cede al municipio de Rincón de los Sauces, la totalidad de las regalías hidrocarburíferas que le correspondan por la explotación de las áreas AGUADA CHIVATO Y AGUADA BOCAREY”.

En cuanto a los fundamentos, el documento señala que “hay nueve localidades petroleras en la provincia de Neuquén que tienen 3101 pozos activos en sus alrededores. Algunos están muy cerca de los barrios y otros en plena estepa patagónica, pero dentro de los límites políticos de las ciudades. Es decir que se ubican dentro de sus ejidos de competencia de los municipios, de acuerdo con los datos oficiales. De los 3101 pozos que tienen estas nueve localidades, el 54% están en Rincón de los Sauces, la ciudad petrolera por excelencia y la cuna del desarrollo del viejo petróleo convencional en la provincia”.

Asimismo, la presentación de Mansilla añade: “Rincón, como Catriel en la provincia de Río Negro y Comodoro Rivadavia en Chubut, es una localidad acostumbrada a la amalgama de la vida urbana con los “fierros” del petróleo. De hecho, según el informe oficial del gobierno neuquino, tiene 1775 pozos activos en los alrededores, en distintos yacimientos como El Trapial-Curamched, Chihuido de la Sierra Negra, Puesto Hernández, El Portón y Aguada Chivato-Aguada Bocarey, entre las áreas más productivas. Ésta última, es una de las áreas a las que se les que vence la concesión el 17 de junio de 2021. Está operada por la empresa Medanito SA en un extenso campo convencional. Actualmente esa área produce unos 937 barriles de petróleo al día (bbl/d) y forma parte de los yacimientos que aportan a sostener la producción convencional de la cuenca”.

“Yo estoy en una cruzada federal, para que cada zona de nuestra provincia pueda ser parte de la administración de los recursos naturales que tiene. Por ejemplo, el Cerro Chapelco hace más de 10 años se le otorgó por Ley a San Martín de los Andes pero nadie explica por qué al día de hoy no se ha hecho ese traspaso”, aseveró el legislador provincial Mariano Mansilla a La Tecla Patagonia.

En esa línea, el diputado afirmó que “He trabajado en toda la zona petrolera para generar proyecto de recomposición. Todo empezó con el tema de la coparticipación. Ahí está el inicio del reclamo, actualizar la coparticipación, que hoy está congelada en 5 mil habitantes y tiene cerca de 50 mil. Eso sucede porque no se logra discutir una nueva Ley de coparticipación. Ahí surgió la idea de hacer un reclamo para crear un fondo de reparación histórica. Y justo se estaba por vencer el contrato de Medanito S.A en dos yacimientos, por eso presentamos el proyecto”.

La encrucijada de Provincia: si cede ahora abre el juego a futuros reclamos

Fuentes del Movimiento Popular Neuquino aseguraron a La Tecla Patagonia que el fondo de la cuestión es que se trata de “un reclamo imposible”. Desde el partido provincial señalaron a este medio que es muy difícil que se le de la concesión a un municipio de un pozo petrolero para que pueda cobrar las regalías.

“El único antecedente en el mundo que hay es lo que pasó en Cutral Co y Plaza Huincul. Pero en aquel momento, ante la crisis local, la ida de YPF que era el motor de la zona y un tendal de despedidos, la única manera de solucionar eso en ese momento y no tener 2 pueblos muertos fue dar esa concesión”, explicaron desde el MPN.

Pero además, hicieron hincapié en que desde lo político es muy complicado avanzar, porque esto dejaría un antecedente y van a empezar a reclamar todos los municipios que tengan algo que ver con Vaca Muerta. “Después pueden salir otros municipios a pedir por lo suyo y tenés un problema”, subrayaron.

Respecto del proyecto presentado por Mansilla, desde el oficialismo aseguran que la iniciativa no se está tratando ni se va a tratar. En efecto, no está en ninguna comisión, ni figura en ningún orden del día en comisiones. Parece improbable que salga en un futuro cercano.

Al margen de esta situación, dirigentes del partido provincial apuntaron a este medio que para que sea posible un avance al respecto tiene que ser a través del Gobernador Omar Gutiérrez y con la intendenta Sepúlveda, o con el sector petrolero directo porque hay en juego muchas cuestiones, más allá de lo económico.

Por último, remarcaron que se puede y debe trabajar para que Rincón, Añelo y otras ciudades tengan otro volumen de infraestructura, porque va a crecer en el futuro y hay que buscar alguna manera. “Pero un yacimiento para ellos es muy complejo dárselo. Es un antecedente que no sé si la provincia puede bancarlo después”, sentenciaron.

Según pudo saber este medio, en el gobierno provincial se manejan alternativas, como compartir la administración. Así, en Rincón no serían dueños de las regalías pero se compartirán las ganancias. Otra opción que se evalúa crear un fondo de reparación histórica como una suerte de indemnización.

El antecedente: la cesión de El Mangrullo a Cutral Co – Plaza Huincul

Hace casi 24 años se generó un caldo de cultivo en la región por una crisis económica y social sin precedentes, potenciada por la privatización de YPF que dejó un tendal de desocupados en la provincia. Para peor, en el mismo momento el entonces gobernador Felipe Sapag tomaba la decisión de poner fin al contrato con la empresa Agrium, que iba a instalar una planta de fertilizantes en la localidad.

El motivo fue que se trataba de un contrato leonino, pero existía gran expectativa en los puestos de trabajo que supuestamente generaría la instalación de dicha planta. La decisión generó bronca y desilusión en ambas comunidades, desatando una pueblada feroz.

Meses después, se inició una negociación para que el yacimiento El Mangrullo fuera cedido a las comunidades de Cutral Co y Plaza Huincul. El yacimiento era el que iba a destinarse para proveer de gas a la planta de fertilizantes que nunca se hizo.

A la postre, terminó siendo la ofrenda pacificadora para la zona petrolera, postergada por la privatización de YPF. Fue cedido el 23 de abril de 1997. Años después Zapala intentaría conseguir algo similar pero el gobierno provincial nunca más cedió tales beneficios.

