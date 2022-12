—

Río Negro (EP), 8 de Dic 2022. La sorpresa sobre esta distinción a la profesional se despertó en gran parte de la población de San Antonio Oeste, que al conocer la novedad.

En relación al premio que la entidad WIN “100 Global Inspirational Women in Mining” le otorgó a la geóloga Carolina del Valle entre otras 99 elegidas.

Tal como señalaron las noticias, la profesional en cuestión se desempeñó en la Secretaría de Minería de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri. Allí estuvo a cargo de la “Remediación de la contaminación por plomo y metales pesados” de la ex empresa minera Geotecnica que operó por cincuenta años en la entrada de la ciudad de S.A.O. y desde los años noventa que se descubrió una gran contaminación de suelos y costa marítima por los desperdicios dejados durante su funcionamiento.

Es preciso tenerlo en cuenta, dado que el reconocimiento es a la riqueza de la profesional dentro de la industria minera mundial por sus contribuciones “por encima y más allá” de la industria e identifica modelos a seguir para las generaciones futuras. Lo llamativo, es cómo el ente premiador omitió un crítico informe de Auditoría General de la Nación, que en este artículo damos acceso al mismo.

Esto sin duda hizo mucho ruido porque a esta altura empezó a ser preocupante que sea un dato de la realidad y de la forma en que el sector minero intenta amigarse con la sociedad. Es excelente la idea de premiar y no está en discusión la modalidad de WIN. Sucede que para los nacidos y criados en San Antonio Oeste, provincia de Río Negro, Argentina, esta consagración es un hecho muy lamentable.

Del Valle estimativamente hace más de diez años se desempeñó en la empresa URS America Corporación (actualmente AECOM, según informa la revista Forbes) que efectuó los estudios y mediciones para realizar la remediación de las secuelas de Mina Gonzalito, que poseía la fundición de minerales dentro del ejido urbano.

El destino quiso que ella fuera en el año 2016 la coordinadora de la remediación desde que se la nombró como Directora Nacional de Sustentabilidad Minera en la SECMIN.

En definitiva, las autoridades ocasionales le encomendaron una tarea que ella conocía muy bien previamente.

Sucede que en el ejercicio de la remediación por parte del Estado esto no se concretó, y aún tampoco, y a la fecha se lleva desembolsado por parte del Gobierno Nacional más de 11 millones de USD. Solo bastaría recorrer la amplia bibliografía judicial, gubernamental y periodística para analizar lo que sucedió en los últimos cinco años en la “No Remediación” de los metales pesados.

La ex funcionaria premiada en sustentabilidad, tuvo en sus manos el poder de denunciar las irregularidades, los malos cálculos y el dinero que no alcanzó. Nunca lo hizo. Tampoco le explicó a la sociedad sanantoniense su postura ante este hecho lamentable que castiga a la salud pública de los habitantes de esta localidad que ya supera los 30 mil. Entre las consecuencias, miles de menores, hoy muchos jóvenes, poseen plomo y metales pesados en la sangre, sin diagnóstico ni tratamiento.

Las publicaciones que responden a difundir estos intereses, por grandes aportes económicos de las empresas, propagaban que Del Valle “En 2016, se convirtió en Directora del Departamento Nacional de Minería Sustentable, creado por ella. Fue responsable de dirigir las políticas federales relacionadas con las buenas prácticas ambientales y sociales, alineadas con las autoridades locales, el sector privado y otras partes interesadas. Lideró el desarrollo de una política pública clave para el cierre de minas, posteriormente consolidada en la “Guía de buenas prácticas para el cierre de minas” señalan. Dato que excluye de comentarios y nada habla de la omisión de la remediación inconclusa.

A los efectos, ponemos a consideración del lector el análisis que la Auditoria General de la Nación UGN sobre el manejo de la remediación en los años que la premiada fue funcionaria.

Por eso duele la desidia, la historia y estos cachetazos. Existen madres, padres, hermanos, vecinos, familiares y cientos de individuos que deambulan con esta pesadilla, y aún, existen muchos que se hacen los distraídos.

Lo que pasó es trágico. La contaminación significa un grave delito. Que, de igual forma, alcanza a los cómplices y encubridores.

Todavía no hay contención ni reparación para aislar el plomo en las calles y los espacios afectados, se está trabajando con mucho esfuerzo desde las autoridades locales, no es la solución final, pero hacen algo. Se aguarda que el Estado cumpla los compromisos, se estima que de un momento a otro la justicia haga justicia y determine lo que deba hacer para poner punto final a esta tragedia.

Mientras eso suceda, muchos miembros de esta bella, castigada y esperanzada ciudad patagónica, deben soportar la desfachatez y la ignorancia. Por un lado, aceptar lo que se sabe no es correcto, y por otro lado pensar que el pueblo, “el hombre y la mujer de a pie” poseen amnesia.

Finalmente se publicó también que los criterios de evaluación de este premio incluyen el análisis de “la realización de cambios positivos e impactantes para que la industria pueda operar de una manera más segura, sostenible e inclusiva; un compromiso de defender y empoderar a quienes trabajan en la industria minera y más allá; y perseverancia ante la adversidad”, sin duda este no sería el caso.

El certero y descalificante informe de la UGN sobre la gestión remediación

Tal como se desprende a la Auditoria General de la Nación, transcribimos sólo dos páginas del amplio y completo informe emitido sobre la Remediación del plomo en SAO y las acciones lideras o coordinadas por Carolina del Valle. Caratulado: “INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL MANEJO INTEGRAL DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS PROYECTO N° SICA S 50402412 ACTUACIÓN N° 235/20 -AGN”.

El mismo fue entregado a la Secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila. Este informe posee 149 carillas y fue entregado a la autoridad competente en julio de 2022.

Para los que deseen información y evacuen dudas solamente les transcribimos el contendido de las páginas 44-45 y 46.

4.6. La ejecución de las acciones de remediación en los sitios seleccionados fue incompleta e ineficiente.

4.6.1. De las tres áreas seleccionadas como sitios piloto para la remediación de PAM, se remediaron dos. En ambos casos la SEMIN aprobó los estudios ambientales presentados una vez concluidas las acciones de remediación e hizo entrega de las obras correspondientes a las autoridades locales.

4.6.2. En la remediación de San Antonio Oeste luego de 11 años, dos licitaciones públicas y tres adendas al último contrato, no se culminaron las tareas de remoción, transporte, disposición final de escorias y suelos contaminados y recuperación de las áreas intervenidas. Durante el período auditado el avance de obra no alcanzó el 10% conforme las re determinaciones establecidas en dichas adendas. La realización de las tareas de remoción, transporte y disposición final de escorias y suelos contaminados de calles y veredas de las manzanas 383 y 384 del área identificada como Ex Fundición-SAO continuaba pendiente, así como el cierre de la celda de seguridad, entre las tareas más relevantes. Si bien las medidas judiciales impidieron que se continúen con las tareas necesarias para el cierre de la celda de seguridad, quedaron pendientes de resolución tareas que podían desarrollarse, como las relacionadas a la remediación de las calles y veredas de las manzanas 383 y 384. 4.6.3. El proyecto de ingeniería de los Términos de Referencia del Contrato aprobado por la SEMIN subestimó el volumen del material contaminado conforme los documentos “Evaluación Detallada y Diseño del Plan de Remediación de las Áreas Impactadas por la actividad de la Ex Fundición de la Mina Gonzalito en San Antonio Oeste Río Negro” (URS 2011) y “Evaluación de Impacto ambiental Disposición Final de los residuos provenientes de la ex fundición de Mina Gonzalito” (URS 2014). Además, los certificados de avance de 46 obra declaran un porcentual de esponjamiento mayor al estipulado en los TdR del proyecto. Estas fallas para delimitar el estado de situación de los sitios y establecer un programa de ejecución acorde provocaron errores de cálculo en la capacidad de la celda a construirse para la disposición final de los suelos contaminados. Durante el período auditado, esta situación se sostuvo ya que la SEMIN continuaba desconociendo la cantidad fehaciente de suelos contaminados a remover.

4.6.4. La sostenibilidad de las acciones de remediación se vio comprometida al no garantizar la SEMIN un sitio seguro para la disposición final de los suelos contaminados, dado que la celda de seguridad está al límite de su capacidad. Esta situación se dio no sólo por las fallas en la estimación del volumen total de material contaminado, sino también por falta de planificación y desvíos del cumplimiento de los procedimientos acordados por parte de la contratista, falta de personal en los frentes de obra, omisión a los requerimientos de las Órdenes de Servicio, en suma acciones desarrolladas sin el aval de la inspección de obra, que dieron por resultado la remoción, traslado y disposición final de suelos limpios a la celda de seguridad. 4.6.5. Las acciones implementadas por la SEMIN no fueron efectivas para evitar la paralización de las obras ocasionando el deterioro progresivo de la celda de seguridad (cuya cobertura no estaba finalizada, sino que se encontraba parcialmente impermeabilizada) y la dispersión del material contaminado debido a los procesos erosivos provocados por las precipitaciones y vientos, representando un riesgo ambiental (riesgo ecológico y para la salud humana) y a la vez un perjuicio económico para el Estado Nacional ya que agravó el problema.

4.6.6. El sistema de inspecciones de obra implementado por la SEMIN no fue eficaz. Las acciones implementadas por la SEMIN no fueron efectivas para evitar el traslado y disposición final de suelos no contaminados, ya que la contratista depositó 8.187 m3 de suelo limpio en la celda de seguridad comprometiendo su capacidad. (Transcripción textual).

