Buenos Aires (EP), 17 de Octubre 2020. La familia Digital Driller TM ha sido desarrollado para mejorar el rendimiento de la perforación en minería y construcción de túneles subterráneos. Está diseñado para simular el funcionamiento de un equipo de perforación real – específicamente el equipo DD422i/iE, DT922i, DL432i, DL421 y ahora el DS422i -utilizando el mismo software de sistema de control que se encuentra en las perforadoras Sandvik.

Proporciona una capacitación técnica integral, permitiendo el desarrollo y la actualización de las habilidades del operador, al tiempo que permite a los operadores desarrollarse progresivamente.

Esto abarca desde las habilidades requeridas por el operador principiante, hasta la realización de todo el ciclo de perforación, con todas las versiones de Digital DrillerTM completamente integradas con el software iSURE® de Sandvik, una herramienta de gestión de túneles y planes de perforación, para un ciclo de perforación, carguío y tronadura preciso.

Digital DrillerTM reduce significativamente el período de puesta en marcha de la perforadora, debido a que garantiza que los operadores estén completamente familiarizados con las características y las capacidades del equipo Sandvik desde el primer día. Esto, produce una transición más breve al uso del equipo real, lo que resulta en una familiarización más rápida, una mayor eficiencia y productividad.

Además, como el entrenamiento es una simulación, no hay riesgo de daños en la perforadora, no hay consumo de aceros de perforación ni combustible, cero emisiones y no hay exposición de los alumnos a riesgos, al familiarizarse con un nuevo equipo de perforación.

Aprenda en cualquier momento y en cualquier lugar Con su tamaño pequeño, compacto y su maleta con ruedas el Digital DrillerTM es fácil de transportar por una sola persona, a cualquier lugar donde se necesite. Está diseñado para brindar entrenamiento en un entorno de trabajo simulado, con operadores y mantenedores, aprendiendo sobre las capacidades del equipo de perforación antes de pasar al equipo real. Con un tiempo de configuración muy corto, la capacitación del operador puede comenzar incluso antes de que se entregue y ponga en servicio el equipo, lo que proporciona mayores niveles de eficiencia operativa, sin tener que atravesar una curva de aprendizaje, antes de usar el equipo en el lugar de trabajo.

Digital DrillerTM proporciona tres niveles de entrenamiento para un operador de equipos de perforación, es decir, Drillmaster, Professional y Beginner. Esto significa que mediante el uso de Digital DrillerTM, el alumno puede aprender progresivamente a utilizar todas las funciones del equipo de perforación y a establecer parámetros del sistema de control, controlando con precisión el brazo de la perforadora por medio de un plan predefinido.

A medida que el alumno progresa, se añaden otras tareas, tales como marcar y establecer ángulos y perforar puntos de inicio, así como también perforar en diferentes posiciones de inicio. Además, se muestra al alumno cómo navegar en la perforadora para que coincida con el plan de perforación utilizando herramientas de navegación y también a perforar en diferentes condiciones de roca, a diferentes procesos de instalación de cables – tal como cemento o lechada – y encargarse de la instalación de cables. El Digital DrillerTM también ha sido diseñado para ayudar en el mantenimiento diario seguro y para gestionar otras aplicaciones / funciones específicas del cliente.

Digital DrillerTM viene con un software específicamente desarrollado, que incluye una variedad de ejercicios específicos de operación, para registrar y medir el comportamiento del operador. Esto significa que el entrenador puede provocar fallas, incidentes o peligros de la perforadora, para capacitar y evaluar a los operadores, y así de este modo garantizar que puedan responder correctamente ante cualquier escenario para obtener una máxima eficiencia.

Además, se pueden realizar sesiones de capacitación para múltiples participantes, manteniéndolos alejados de cualquier riesgo de lesiones o daños materiales. Para evaluar y medir el desempeño de los aprendices, un informe sobre el desarrollo y avance del operador asegurará que la capacitación que se está llevando a cabo, beneficie directamente a los operadores cuando aprendan a utilizar la gama completa de funciones en el equipo. Los resultados de los ejercicios del entrenamiento, se miden en función del tiempo, la precisión y varios parámetros; como óptima presión de alimentación / rotación, percusión y barrido.

Rendimiento operativo optimizado

Digital DrillerTM garantiza que los operadores puedan utilizar el equipo de perforación en todo su potencial, de la manera más segura, productiva y rápida posible. Gracias al curso de formación de gestión de herramientas, el entrenador puede personalizar la capacitación, así como utilizar los múltiples escenarios prediseñados para crear sesiones de aprendizaje a la medida. Esto asegura que se entregue un 100% de tranquilidad, permitiendo la realización de rutinas de entrenamiento y ejercicios que pueden repetirse hasta alcanzar el nivel de conocimiento adecuado.

El uso de Digital DrillerTM proporciona los niveles más altos de flexibilidad y se estima que produce un aumento del 5% en la productividad anual, debido únicamente al aumento de la disponibilidad de la perforadora. Además, los costes de capacitación se reducen hasta en un 35%. Digital DrillerTM logra estos resultados mediante el desarrollo de conocimiento y capacidades del operador, para utilizar las características de la perforadora de una manera óptima, así como también enseñando al personal de mantenimiento las operaciones básicas de perforación.

Todos los alumnos aprenden a entender los reportes avanzados de diagnóstico de las perforadoras, mientras que al mismo tiempo evitan el riesgo de daños en el equipo, lo que reduce aún más cualquier impacto ambiental negativo. Además, se reducen los costos de capacitación, sin la necesidad de utilizar aceros de perforación ni combustible, y las sesiones de capacitación se realizan fácilmente donde sea que se requiera.

Características clave del simulador de perforación subterránea Sandvik

+ Peso del simulador: 20 kg

+ Peso de caja de protección: 25 kg

+ Peso total con accesorios: 50 kg

+ Idiomas disponibles: Inglés, Español, Ruso, Alemán, Finlandés, Portugués, Sueco, Noruego, otros a pedido.