Buenos Aires (EP), 28 de Julio 2021. El gigante de los servicios petrolíferos Schlumberger emitió el viernes una previsión alcista para 2021, ya que el beneficio del segundo trimestre superó las estimaciones gracias al aumento de los márgenes, como resultado del repunte de los precios del petróleo impulsó que la demanda de su software y equipos.

Las empresas de servicios energéticos se están beneficiando de la reanudación de la perforación impulsada por el aumento de los precios del crudo, que han subido un 18% en el último trimestre y un 42% desde el inicio de 2021.

Aun así, los niveles de actividad de los yacimientos petrolíferos siguen estando muy por debajo de los niveles anteriores a la pandemia y la demanda de petróleo podría verse amenazada por el resurgimiento de las infecciones por variantes del coronavirus, que provoca nuevas restricciones en algunas partes del mundo.

Olivier Le Peuch, CEO de Schlumberger, comentó: “Los resultados del segundo trimestre demuestran la amplia solidez de nuestra cartera, el alcance de nuestra participación en el mercado, tanto en Norteamérica como a nivel internacional, y nuestra mayor capacidad para captar y traducir el crecimiento de la actividad en una expansión sostenida de los márgenes y en un fuerte flujo de caja libre”.

Los ingresos globales del 2T-2021 crecieron un 8%, superando el crecimiento del número de plataformas tanto en Norteamérica como en los mercados internacionales.

Las cuatro Divisiones crecieron, lo que supuso la mayor tasa de crecimiento secuencial de los ingresos desde el segundo trimestre de 2017.

Los directivos de Schlumberger ofrecieron una perspectiva optimista para el resto del año y afirmaron que esperan un mayor crecimiento y expansión de los márgenes en las operaciones norteamericanas e internacionales de la empresa.

Los ingresos internacionales podrían aumentar en un porcentaje de dos dígitos en comparación con los niveles del año anterior. Su negocio en Norteamérica, que cayó un 1% respecto a hace un año, podría “sorprender al alza” debido al gasto de los operadores privados, dijo Olivier Le Peuch.

“Las proyecciones de la industria sobre la demanda de petróleo reflejan la previsión de una mayor recuperación gracias a las vacunas, la mejora de la movilidad por carretera y el impacto de varios programas de estímulo económico”, dijo Le Peuch, advirtiendo que la pandemia de COVID-19 sigue amenazando la recuperación de la demanda.

Los resultados financieros de Schlumberger

En el segundo trimestre, los ingresos de explotación antes de impuestos del segmento aumentaron un 22%. El margen operativo del segmento antes de impuestos aumentó 162 puntos básicos (pb), hasta el 14%, mientras que el margen de EBITDA (ganancias antes de intereses e impuestos) ajustado creció 118 pb, hasta el 21%.

El margen de EBITDA ajustado fue el más alto desde 2018 y el margen operativo del segmento antes de impuestos alcanzó su nivel más alto desde 2015.

Este rendimiento pone de manifiesto el impacto de las medidas de administración del capital y de reducción de costos, que nos están proporcionando un importante apalancamiento operativo.

El flujo de caja de las operaciones del segundo trimestre fue de US$ 1.200 millones y el flujo de caja libre fue de US$ 869 millones. Estas cantidades incluyen una devolución de impuestos federales de US$ 477 millones.

Schlumberger obtuvo un beneficio neto de US$ 431 millones, o 30 centavos por acción, en los tres meses hasta el 30 de junio, frente a los US$ 299 millones, o 21 centavos por acción, del primer trimestre.

Los analistas de Wall Street habían previsto unos beneficios de 26 centavos por acción, según Refinitiv IBES.

Los márgenes operativos casi se duplicaron hasta el 14,3%, el más alto desde 2018, liderados por grandes ganancias en sus unidades de software y rendimiento de depósitos. Esas ganancias, que marcaron el cuarto trimestre consecutivo de expansión de los márgenes, reflejaron los recortes de costos anteriores y los grandes aumentos de ingresos de software año tras año.

Schlumberger en América del Norte

Los ingresos de América del Norte, de US$ 1.100 millones, aumentaron un 11% de forma secuencial, y los ingresos terrestres de Estados Unidos crecieron un 19% debido a una mayor actividad de perforación y al aumento de las ventas de sistemas de producción de pozos y de superficie.

El aumento de los ingresos en Norteamérica representó la mayor tasa de crecimiento trimestral secuencial desde el tercer trimestre de 2017.

Los ingresos por construcción de pozos en tierras estadounidenses crecieron más del 30% secuencialmente, superando el crecimiento del recuento de equipos del 16%.

Resultados en el mercado internacional

Los ingresos internacionales, de US$ 4.500 millones, crecieron un 7% secuencialmente, superando el crecimiento del número de equipos. El aumento de los ingresos que experimentaron las cuatro divisiones se debió a una actividad que se fortaleció más allá del impacto de la recuperación estacional en el hemisferio norte, lo que llevó a un crecimiento secuencial de dos dígitos en los ingresos de varios países.

Los ingresos en América Latina, de US$ 1.100 millones, aumentaron un 2% secuencialmente debido al crecimiento secuencial de dos dígitos de los ingresos tanto en Argentina como en Guyana, gracias al aumento de la actividad de intervención en los yacimientos.

Los ingresos de Europa/CEI/África, de US$ 1.500 millones, aumentaron un 16% secuencialmente. Este importante crecimiento fue impulsado por una actividad que se fortaleció más allá del impacto de la recuperación estacional en el hemisferio norte, lo que llevó a un crecimiento secuencial de dos dígitos en la mayoría de los países de la zona.

Los ingresos en Oriente Medio y Asia, de US$ 2.000 millone, aumentaron un 4% secuencialmente. El crecimiento se produjo en todos los países de la zona, excepto en la India, que se vio afectada por las interrupciones relacionadas con COVID.

En Qatar, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Asia Oriental se registró un crecimiento secuencial de dos dígitos en los ingresos, gracias al aumento de la actividad de rendimiento de yacimientos y construcción de pozos.

Las acciones de Schlumberger

Luego de los anuncios de resultados financieros las acciones subieron 1,54% y alcanzaron los US$ 28,41 por acción al cierre de la jornada del viernes. Para el domingo 25, las acciones se cotizaban en US$ 28,32.

Los analistas de la firma de inversión Tudor Pickering Holt & Co dijeron que los resultados eran fuertes, pero lamentaron que las acciones de Schlumberger, junto con otras compañías de campos petroleros, habían continuado con un rendimiento inferior.

Las acciones han subido un 28% en lo que va de año, cifra inferior a la subida de los precios del petróleo.

Su rival Halliburton también presentó esta semana una perspectiva alcista para la recuperación de la industria petrolera, mientras que Baker Hughes no cumplió con las expectativas de ganancias tras un golpe por cargos de reestructuración.

Compromisos con la tecnología limpia

Durante el trimestre, Schlumberger continuó ejecutando su estrategia a largo plazo con avances en Digital y Nuevas Energías a través de su tecnología y asociaciones.

Además, aceleraron su compromiso con la sostenibilidad y la descarbonización de la industria. En particular, tomaron medidas definitivas contra el cambio climático durante el trimestre y lanzaron su cartera de Tecnologías de Transición, que ayudará a sus clientes a cumplir sus objetivos en materia de cambio climático.

Schlumberger anunció su compromiso de lograr emisiones netas cero para 2050 y lanzaron su cartera de Tecnologías de Transición.

Le Peuch dijo que su objetivo de emisiones netas cero se basa en un enfoque verificable y con base científica que está alineado con el objetivo de 1,5 grados centígrados del Acuerdo de París e incluye nuestras emisiones de Alcance 3.

Fuente https://www.worldenergytrade.com/