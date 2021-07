—

Neuquén (EP), 26 de Julio 2021. Desde la consultora Human Resources Solutions destacaron la mayor demanda de trabajo por parte de operadoras y pymes petroleras. La importancia de las capacitaciones y qué hay que tener en cuenta a la hora de postularse a una búsqueda laboral.

Bettina Poma, directora de Human Resources Solutions, graficó la situación de la industria hidrocarburífera y destacó el incremento de la actividad que permite la generación de nuevos puestos de trabajo.

En declaraciones radiales, afirmó que las empresas buscan resolver rápidamente sus problemas y, en ese marco, solicitan persona con experiencia, por lo que es difícil acceder a un empleo si no se cuenta con experiencia previa.

Además, resaltó la importancia de estar presentes en redes como LinkedIn y en las bases de las empresas y consultoras de empleos para tener más chances de una oportunidad laboral.

“Nosotros hace más de 20 años que trabajamos en la industria y el 95% de nuestro trabajo proviene en la búsqueda y selección de personal que, desde este año se ha activado mucho, sobre todo con mucho movimientos en Servicios Especiales”, afirmó la directora de Human Resources Solutions.

En referencia a los puestos requeridos en la industria, Bettina Poma dijo que “debido al crecimiento en la actividad, los puestos más requeridos entre varias compañías son los de fractura, coiled tubing, servicios asociados a perforación y terminación. Son los que se han activado, debido a que se suben equipos a perforar y vienen todas las actividades asociadas. Y también se vienen todo lo que es facilities, para poner la producción después en el canal de venta”.

Consultada sobre qué hay que estudiar para acceder a la industria petrolera, Bettina dijo que es fundamental terminar los estudios secundarios. “Eso es clave. Sin título secundario, no hay casi posibilidad de ingreso. Quienes han venido de la industria y no han tenido título, y buscan un proceso de reinserción, es difícil, porque las compañías están requiriendo que uno termine los estudios. Punto fundamental, es terminar los estudios secundarios. Hoy hay muchas posibilidades para terminarlos y los jóvenes deben terminar de estudiar”.

“Luego, capacitaciones. Las empresas están pidiendo gente con experiencia, lo que limita mucho a los que recién están queriendo ingresar a la industria. Para los recién ingresantes, que terminen la escuela, fundamentalmente con títulos técnicos y luego, capacitarse permanentemente. Hoy hay muchas opciones por Internet y en el caso de los jóvenes que se quieren insertar, pueden estudiar mientras no tienen trabajo. Hay muchas posibilidades gratuitas y ver que no hayan hecho nada, es una limitante y algo que preguntamos en las entrevistas: qué han hecho durante la pandemia para perfeccionarse. Hay gente que lo ha hecho y muchos que no”, dijo la directora de Human Resources Solutions.

La importancia de conocer las empresas a la hora de postularse

Bettina Poma destacó que es muy importante a la hora de postularse ante un puesto de trabajo, conocer la firma a la que se quiere ingresar. “Es importante. La realidad es que se manda de cualquier perfil a cualquier puesto. Nosotros, que reclutamos personal, cuando vemos un perfil que no coincide, decimos para qué mandan. Nos han llegado hasta 900 curriculums a un proceso de operadores de fractura y con experiencia en fractura era el 20%, el resto no tenía nada que ver”.

“En ese sentido, se pierde el esfuerzo de una búsqueda laboral. En una cantidad grande postulaciones, se filtra por experiencia o por algo asociado a la actividad. Limita mucho postularse a cualquier cosa”, agregó Poma en declaraciones al programa Vaca Muerta News Radio.

“Por otro lado, una vez que los convocamos, sí les pedimos que estudien un poco la empresa en la que serán entrevistados y conozcan la actividad. En eso tenemos muchas dificultades, porque hay mano de obra desocupada que no tiene las calificaciones o competencias requeridas, ya que las empresas piden algo de experiencia en la actividad para la cual se selecciona personal”.

En este marco, conseguir una primera experiencia en la industria hidrocarburífera, es difícil. “Es una de las grandes dificultades, no hay muchas oportunidades para la adquisición de esas primeras experiencias y es por la situación de que las empresas quieren resolver ya su incorporación de gente con experiencia, porque suben los equipos a trabajar y quieren gente que resuelva problemas”, dijo Bettina Poma. “Al no haber programas de formación para jóvenes profesionales, técnicos o ingenieros, no hay demasiadas chances, porque las empresas quieren que se resuelva el trabajo”, agregó.

Cómo armar un curriculum y qué se tiene en cuenta en un proceso de selección

La directora de Human Resources Solutions. señaló que ante una gran cantidad de curriculums enviados por un puesto de trabajo, los mismos se filtran por palabras clave. “Si la persona no tiene experiencia por una línea en la cual filtramos, ya quedan afuera la mayoría de los curriculums”.

“Además, otro punto es cómo diseñar un curriculum. Hay muchos que no dicen nada, no se cuenta información o se dedicaron a algo, pero no se detalla la línea de especialización. Al no poner la línea, en el filtro, eso ya también desaparece. Por eso, cuando se hace un curriculum hay que ser lo más detallado posible en la actividad que hicieron, en la experiencia técnica que tienen, en las líneas que han trabajado, para que el filtro automático que hoy tienen los sistemas de búsqueda y selección en el filtro previo, les permita avanzar en el proceso y se lean esos curriculums. Nosotros no leemos 900 curriculums, el sistema nos ayuda a filtrar aquellos que son claves para lo que se está buscando”, dijo Poma.

Otro punto importante es darse de alta en plataformas de búsqueda y en redes como LinkedIn. “Hoy todas las empresas que reclutan y las de servicios y operadoras, tienen sus propias bases de datos. Uno tiene que subirlos y cada vez que se filtran, aparecen las competencias claves que se están buscando. Siempre hay que estar en las bases de datos y en las redes también. Uno tiene que tener su perfil bien hecho en LinkedIn, con palabras claves que tienen que aparecer. Cuando se hacen selecciones particulares, (headhunting)se usa el llamarlos a través de la red. Es cuando se busca un perfil en particular y si ese perfil está subido a una red como LinkedIn, está bien hecho, la misma red nos lo trae y hace visible. Lo mismo ocurre con nuestra base de datos, si está bien hecho el curriculum, con el expertise que se está buscando, aparecen esos curriculums como parte del proceso de preselección”.

“En suma, para poder estar en el radar de reclutadores, hacen falta dos cosas importantes: una tener el perfil en el LinkedIn bien actualizado, con el mayor detalle posible de las actividades, detallando la experiencia laboral. Si no la tuvo, a qué escuela fue, el título que tuvo y si ha hecho capacitaciones que podamos mirar. Algo similar ocurre para los curriculums cuando se suben a empresas reclutadoras o bases de datos de las empresas. Al estar actualizado, contamos con la fuente de dónde vamos a sacar los posibles candidatos”, dijo Poma.

“Y otro punto muy importante es que siempre tienen que estar mirando los avisos que van surgiendo. Si me postulé hace seis meses a un puesto y salió un aviso, después de seis meses que va con tu perfil, está atento y volvé a subir, tu curriculum, demostrá que te interesa ese aviso. Nosotros siempre miramos más el aviso último, que la base de datos. Uno siempre tiene que postularse a aquello que aparece último. Eso nos facilita el trabajo, ya que demuestra a los que están interesados en ese momento y en ese puesto”, graficó.

Consultada sobre cuántas horas hay que dedicar por día a buscar trabajo, Poma señaló que “como es un trabajo, te tenés que levantar temprano, buscar en todas las redes. Se tienen que abrir contactos. Si abrís un perfil en LinkedIn, que es la red en la que tienen que estar, empiecen a abrir su red de contactos. Esto quiere decir conectarse a través de la red con aquellas personas que lo han conocido trabajando. Avisarle, mandarles un mensaje, pedirle el contacto de unirse y contarle cuál es su situación, que busca trabajo y en qué se especializa. Es muy importante para el que busca trabajo, aparecen en la mente del que lo va a reclutar. Siempre hay que estar activo y recordando alrededor, que se está en la búsqueda de trabajo, sobre todo enviar mensajes a las personas que nos conocen trabajando y nos van a poder referenciar ”, afirmó Bettina Poma.

Para cerrar, la directora de Human Resources Solutions. recordó que en el 2020 realizaron talleres gratuitos de reinserción laboral donde se detallaron todos los tips, en cuatro talleres. “Si tienen ganas de verlos, están en el canal de Youtube de la consultora. Allí están los cuatro talleres. Son 12 horas de taller, donde enseñamos a armar un currículum, subirse a la red, prepararse para una entrevista, a saber qué es lo que se mira en una entrevista. Eso da herramientas para salir más firmes en el proceso de búsqueda. Recomendamos eso, porque fue el caballito de batalla durante la pandemia para ayudar a todos aquellos que estaban en esa búsqueda”, cerró.

Fuente Vaca Muerta News