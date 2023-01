SHARE ON:

Buenos Aires (EP), 13 de Ene 2023. Raízen Argentina, licenciataria de la marca Shell, acompaña por quinto año consecutivo a Volkswagen en su clásico stand en Cariló: un espacio renovado, pensado con un concepto netamente sustentable y alineado con la estrategia Way to Zero, que desde el 2 de enero y hasta el 28 de febrero tiene disponibles tests drives de toda la familia SUVW de Volkswagen. Los vehículos utilizados para esta experiencia utilizan el combustible premium Shell V-Power.

El stand, ubicado sobre la Av. Divisadero, cuenta con el espacio “Kids”, que de la mano de Shell invita a los más pequeños a convertirse en conductores sustentables a través de un juego virtual en el que pondrán a prueba sus habilidades al volante en un Volkswagen Taos, en el que deberán recolectar elementos biodegradables para sumar puntos y poder obtener una licencia de Eco Driver en papel reciclado.

Además, en La Frontera de Pinamar la línea de lubricantes Shell Helix está presente acompañando la unidad de servicio móvil que Volkswagen tiene ubicada allí, donde todos los visitantes pueden realizar un chequeo de sus vehículos que incluya el cambio de aceite.

Estas acciones en la Costa Atlántica se enmarcan en el acuerdo de Shell y Volkswagen que recientemente se renovó hasta diciembre de 2024. Se trata de una alianza estratégica por la cual Volkswagen recomienda y usa productos Shell. Así, todos los autos nuevos producidos en la fábrica de Volkswagen de Pacheco utilizan combustibles Shell V-Power, y lubricantes Shell Helix cada vez que realicen su servicio de mantenimiento post venta en los concesionarios oficiales de la marca.

“Estamos muy felices de acompañar un año más el espacio de Volkswagen en Cariló, con esta propuesta 100% sustentable y renovada. Shell y VW tienen una alianza comercial fuerte, que ya tiene más de 5 años y que acabamos de extender por dos años más. Nos enorgullece ser la marca elegida y recomendada por una de las más destacadas automotrices globales. Es una enorme satisfacción y un gran desafío también”, declaró María Laura Scian, Gerente de Cuentas Clave de Raízen Argentina.

Shell acompaña también la iniciativa de electromovilidad de la línea ID de Volkswagen a través de Shell Recharge, con el primer cargador eléctrico de la marca ubicado en la Estación de Servicio Remeros en Nordelta, que cuenta con una potencia de 50 kW, diseñado con tecnología Siemens y que puede abastecer a dos autos al mismo tiempo.

Shell además está presente en otro punto de la ciudad con las marcas Shell Helix y Shell Advance, en el stand de verano de la importadora de vehículos Famly, ubicado en el Paseo Cilene (equina Boyero y Avellano). Famly comercializa, entre otros productos, 9 modelos de motos Lifan, marca que recomienda Shell Advance, la línea de lubricantes para motos. Para los amantes de la adrenalina, el stand contará con un simulador de autos de carrera para experimentar la energía de las pistas jugando de manera segura.

Acerca de Raízen Argentina

Raízen Argentina se creó en octubre de 2018 a partir de la compra, por parte de Raízen, del negocio de Downstream de Shell Argentina. Sus accionistas mayoritarios son Shell plc y el grupo Cosan de Brasil. Entre sus activos se encuentran la Refinería de Buenos Aires, ubicada en Dock Sud, la planta de Lubricantes localizada en Barracas, la red más de 850 estaciones de servicio, los negocios de combustibles marítimos, combustibles de aviación, asfaltos, químicos, así como las actividades de suministro y distribución. Mediante un acuerdo de licencia de marca, Raízen utiliza la marca Shell, lo que permite a los clientes continuar teniendo acceso a productos y servicios de altísima calidad, que han caracterizado a la marca en sus más de 108 años de historia en el país.