Catamarca (EP), 16 de Octubre 2020. Catamarca convirtió la minería en una política de Estado, y por noveno año consecutivo, cuando la pandemia todavía no había alterado el ritmo mundial, ratificó su protagonismo internacional con su participación en la feria minera más importante del mundo, la PDAC 2020 que, como es habitual, tiene como escenario la ciudad canadiense de Toronto.

El dato saliente de la PDAC 2020, en lo que a la participación catamarqueña y argentina se refiere, es la confirmación de que el Gobierno nacional estimó que las exportaciones mineras se podrían “más que triplicar” en la próxima década y superar los 10.700 millones de dólares anuales, lo que requerirá poner en marcha parte de los 34 proyectos más avanzados identificados de cobre, litio, oro, plata, potasio y uranio.

En ese alentador futuro, Catamarca juega un rol decisivo. Existen 7 proyectos de cobre que son Agua Rica (Catamarca en prefactibilidad), Josemaría (San Juan en prefactibilidad), Taca Taca (Salta con estudio económico preliminar), Los Azules (San Juan con estudio económico preliminar), Filo del Sol (San Juan en prefactibilidad), y Altar (San Juan en exploración avanzada).

El séptimo proyecto es Pachón, en San Juan, de la empresa Glencore y hoy en etapa de factibilidad, considerado el más grande en carpeta ya que requerirá un capital inicial de US$ 4.100 millones, permitirá producir 280.000 tn/año de cobre y exportaciones anuales por U$S 1.829 millones.

Pero Catamarca tiene un abanico de propuestas que la ubican con un potencial enorme en este sector productivo. Aquí, un repaso por los proyectos más importantes.

MINERA LA ALUMBRERA

Es el proyecto minero trascendental de la historia minera argentina. Ocupa el primer lugar en la minería nacional por ser única productora de cobre y la más importante productora de oro. Empresas australianas y canadienses en conformidad con Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (Y.M.A.D.), dueña de los derechos mineros, comenzaron la producción en octubre de 1997. Bajo de la Alumbrera producía anualmente, 730 mil toneladas de concentrado con un contenido de 190 mil toneladas de cobre fino, y recuperación de 710 mil onzas de oro, con ley promedio de 0,51 % de cobre y 0,64 g/t de oro. Actualmente el proyecto se encuentra en etapa de cierre de la explotación a cielo abierto y en espera para la explotación mediante métodos subterráneos.

FARALLÓN NEGRO – ALTO DE LA BLENDA

Vetas portadoras de MANGANESO con ORO y PLATA, emplazadas en el complejo volcánico Farallón Negro – Capillitas. En explotación desde 1978, a cargo de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (Y.M.A.D.). Produce por año unos 450 Kilogramos de Oro y unos 6.000 Kilogramos de Plata. FÉNIX – SALAR DEL HOMBRE MUERTO En el año 1998 comenzó la producción comercial de Litio, a través de la extracción y procesamiento de la salmuera contenida en el Salar. Produciendo anualmente 25 millones de libras de Carbonato de Litio y 12 millones de Cloruro de Litio, basándose en el proceso de absorción selectiva de última generación, que fue diseñado especialmente para este proyecto por la compañía minera estadounidense FMC CORPORATION – LITHIUM DIVISION, que conformó en la Argentina MINERA DEL ALTIPLANO S.A., actual responsable del proyecto. El proyecto actualmente se encuentra en una etapa de expansión que busca duplicar la producción actual, incrementando así el número de mano de obra local entre otros conceptos beneficiosos para la provincia de Catamarca.

PROYECTO 3Q (TRES QUEBRADAS – LIEX SA)

El proyecto 3Q se encuentra en la localidad de Fiambalá, a solo 30 km de la frontera con Chile, y a menos de 200 km del puerto de Caldera. Se sitúa a 50 km al norte del paraje de la Laguna Verde. “Con los resultados de la primera temporada se obtuvo un recurso de 2,1 MT en el sector norte con una ley de 716 mg/l y de 3,5 MT incluyendo el sector sur con una ley levemente menor de 567 mg/l. El recurso está distribuido en un 90% en los 10 metros de superficie. Los resultados de este año muestran que el recurso se extiende hasta 600 metros de profundidad. La salmuera se extrae de los pozos y se envía a un proceso de estanque de 3 pasos. La Salmuera concentrada se envía en camiones a la ciudad de Fiambalá a unos 150 km de distancia, y el proceso acaba en carbonato de litio de grado de batería. La construcción de 3Q fue prevista para iniciar en 2019, con un incremental de tres años desde 2021 hasta 2023. El análisis del Estudio Económico preliminar indica un CAPEX de U$S 490,2 millones, para una producción anual de 35000 toneladas de LCE, durante 20 años. Actualmente, el proyecto desarrolla su planta piloto para la optimización de las condiciones de explotación y la generación del mayor beneficio posible.

SAL DE VIDA (GALAXY LITHIUM)

El depósito Sal de Vida es uno de los yacimientos de litio en salmuera no desarrollado más grande y de mayor calidad del mundo con un importante potencial de expansión. En agosto de 2016, Galaxy lanzó un Informe de Estudio de Factibilidad (FSR) actualizado, que se completó dentro de los plazos y dentro del presupuesto, que respalda operaciones de potasio y litio de larga duración y bajo costo. El FSR estimó un valor presente neto después de impuestos de US$ 1,043 billones a una tasa de descuento del 10%. Sal de Vida tiene el potencial de generar ingresos anuales totales en la región de US$ 354 millones y un flujo de caja operativo antes de intereses e impuestos de US$ 273 millones por año a tasas de producción totales. Una primera estimación de reserva conforme a JORC de 1,1 millones de toneladas de equivalente de carbonato de litio recuperable y 4,2 millones de toneladas de cloruro de potasio (potasa o equivalente de KCI) respalda la producción anual total en un período de 40 años. El Proyecto Sal de Vida está ubicado en el noroeste de Argentina, en lo que se conoce como el «Triángulo de litio», que alberga más del 60 por ciento de la producción mundial de litio a partir de salmueras en el Salar de Atacama y el Salar del Hombre Muerto. El Salar se encuentra aproximadamente a 1.400 kilómetros al noroeste de Buenos Aires a una altitud de 4.025 metros

AGUA RICA

El yacimiento Agua Rica es un pórfido de cobre – oro – plata – molibdeno, los estudios de factibilidad económica realizados a través perforaciones y labores han permitido conocer recursos superiores a los de Bajo de La Alumbrera, estimados en 752 millones de toneladas con 0,61% de cobre, 0,037% de molibdeno, 0,24 gr de oro por tonelada. Actualmente se encuentra en una etapa de revisión de factibilidad para operar en conjunto con el proyecto minero Bajo de la Alumbrera empleando la infraestructura presente.

FILO COLORADO

En el sector Sur de los Nevados de Aconquija, Dpto. Andalgalá, al Noreste del Cº Candado y del Proyecto Agua Rica, a una altura promedio de 4.300 m sobre el nivel del mar. Depósito tipo cobre porfídico, en vetillas e impregnaciones con calcopirita, molibdenita, calcosina, bornita y esfalerita, en zona de alteración potásica. En una superficie de 6156 hectáreas, la empresa MIM Exploraciones Argentina S.A. (Grupo Xstrata Cooper Américas) lleva a cabo tareas de prospección consistentes en mapeo geológico de superficie y evaluación ambiental (hasta abril 2004), actualmente realiza caminos de acceso y tareas de prospección geofísica.

CERRO ATAJO

En el Dpto. Andalgalá, entre 3.000 y 3.500 m sobre el nivel del mar, a aproximadamente 10 Km al Este de Mina Bajo de La Alumbrera. Sistema hidrotermal con contenido de cobre. Limitado por dos grandes fallas, el basamento granítico volcánico de Cerro Atajo, presenta al menos dos cuerpos porfídicos, con zonas de alteración argílica asociada al sistema de vetas, con altas leyes de oro, cobre, plata y mineralización porfídica de cobre y oro. La propiedad minera actual cubre una superficie de 2.800 hectáreas, en la que la empresa minera CAMYEN – YAMANA GOLD lleva a cabo la exploración, que comprenden hasta el momento tareas de muestreo superficial, evaluación del impacto ambiental, reparación de huellas de acceso y realización de planchadas para perforación, prevén intensificar los trabajos exploratorios a través de muestreos geoquímicos, prospección geofísica y perforaciones.

VALLE ANCHO

Área que cubre 93.500 hectáreas, ubicada en el sector Sudoeste del Dpto. Tinogasta, al Sur del Paso de San Francisco, a 4.000 m. sobre el nivel del mar. Áreas de alteración hidrotermal con mineralización de oro. Sistema similar a Faja de Maricunga (Chile) con importantes yacimientos de oro y oro-cobre. Trabajos realizados en los años 90 fueron: Mapeo geológico de detalle; prospección geoquímica; relevamiento topográfico; prospección geofísica de detalle; 2.700 metros de trincheras; más de 11.000 metros de sondeo; construcción de caminos y huellas de acceso; estudios ambientales. Fue establecida como área de interés por parte de la provincia de Catamarca, para luego realizar un concurso público para la mejora de oferta para la prospección y exploración del área. Resultó ganadora de la misma la empresa Pampa Exploraciones.

LA HOYADA

Área ubicada en el faldeo austral de la Cordillera de San Buenaventura, Dpto. Tinogasta, a 4.000 m sobre el nivel del mar. Cubre una superficie de 10.500 hectáreas. Sistema epitermal, existe asociaciones minerales en brechas y stockworks de pirita aurífera; sulfuros polimetálicos con plata y oro. En sedimentos y vulcanitas del área se presentan zonas de blanqueo hidrotermal con piritas diseminadas y algunas vetas polimetálicas. Se han realizado mapeos geológicos, prospección geoquímica y prospecciones preliminares en la zona de diseminado.

CERRO BLANCO (CUEROS DE PURULLA)

En la Cordillera San Buenaventura, Dpto. Antofagasta de la Sierra, entre 4.500 y 4.900 m. sobre el nivel del mar. Ocupa una superficie de 3.760 hectáreas. La geología del área se caracteriza por el afloramiento del Basamento Ordovícico, porfiritas dacíticas y riodacíticas del Permotriásico, andesitas del Pleistoceno. La zona de alteración hidrotermal presenta mineralización diseminada con sulfuros, y vetiforme con pirita y calcopirita con escasa chispas de oro nativo. Estudios realizados en las inmediaciones consistieron en: Mapeo geológico-estructural; muestreo geoquímico semidetallado; prospección geofísica preliminar.

CERRO CHASCON

Ubicada en la Cordillera de San Buenaventura, Dpto. Antofagasta de la Sierra, al Este de la Laguna de Purulla, a 4.000 m. sobre el nivel del mar. 5.000 hectáreas. Zona de alteración en el núcleo de un volcán andesítico, con contenidos anómalos de zinc e indicios de piritización y alunitización.

DIABLILLOS

Localizada en el Dpto. Antofagasta de la Sierra, entre Salar de Diablillos y Hombre Muerto, al Sur del Cerro Ratones, a 4.000 m. sobre el nivel del mar. Cubriendo una superficie de 7.000 hectáreas. Sectores con alteración hidrotermal de tipo sericítica – argílica – silícea, con alunita y turmalina, importantes tenores de oro, elongación general Norte – Sur, conformando fajas en sentido Oeste – Este. Trabajos realizados: Reconocimiento geológico; prospección geoquímica regional.

CERRO GALÁN (LAGUNA DIAMANTE)

Localizada en el Cerro Galán, sector Este del Dpto. Antofagasta de la Sierra, entre 4.000 y 5.000 m. sobre el nivel del mar. Cubre una superficie de 21.235 hectáreas. El área forma parte de la caldera Cerro Galán, una importante estructura del post – mioceno, desarrollada entre dos fracturas regionales Norte – Sur. El Complejo volcánico dacítico – riodacítico desarrolla sectores de alteración hidrotermal, con anomalías de plomo, plata, zinc, oro, cobre. Trabajos realizados: reconocimiento geológico – estratigráfico de la Caldera Cerro galán; prospección geoquímica regional.

SALAR DE ANTOFALLA

En el Dpto. Antofagasta de la Sierra, 65 Km. al Noroeste de la localidad de Antofagasta de la Sierra, a 3.500 m sobre el nivel del mar. Cuerpo salino Terciario, con sectores de importante presencia de boratos; salmueras de tipo clorurado sódico, portadoras de litio y potasio. Cubre una superficie de 40.850 hectáreas.

ANTOFALLA ESTE

Con una superficie de 8.760 hectáreas. Se encuentra al Oeste del Salar de Antófaga, Dpto. Antofagasta de la Sierra, a 4.100 m.s.n.m. Mineralización vetiforme alojada en sedimentos Terciarios, caracterizada por asociaciones auríferas y polimetálicas; y la diseminada representada por zonas de blanqueo hidrotermal anómalas en plata y oro. Trabajos realizados: Exploración en el distrito poli metálico; geología de detalle; prospección geoquímica; construcción de caminos de acceso y a plataformas de sondeos; 1.800 m de perforación; estudios ambientales.

Fuente El Esquiú