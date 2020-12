—

Punta Arenas Chile (EP), 21 de Dic 2020. Así lo manifestó la directiva del sindicato de trabajadores a través de su presidente Alejandro Avendaño Gallardo, quien señalo: Aquí estamos frente a una Gerencia que miente y cruel, esto avalado por la última reunión con el gerente general Andres Roccatagliata y toda la dirigencia sindical de todas las filiales en la bajada de resultado y ante la pregunta del sindicato de Magallanes si habrá despidos señalo: ”el directorio ha sido bien claro, el que habla también, de que para este año no hicimos un plan de egreso y con respecto al 2021 tampoco habría un plan de egreso” y ahora quieren desconocer y camuflar los despidos diciendo que se hará una nueva estructura y ello implica despedir trabajadores, este gobierno, el directorio y gerente se quiere dar un nuevo gustito al despedir nuevamente trabajadores, ya nos despidió 320 trabajadores y anteriormente el 2019 y con la crueldad que al igual que ahora los anuncios comienza justo antes de las fiestas de navidad, año nuevo y en medio de una tremenda pandemia, creando una tremenda incertidumbre e inquietud no solo de los trabajadores si no que de la familia, y donde los trabajadores y trabajadoras con gran esfuerzo con una dotación mínima, con contagios de muchos de ellos han estado al frente para asegurar el gas y el combustible a la región, la primera consecuencia de la inquietud y temor la tuvimos esta madrugada donde un operador de producción cae desde una planchada de 10 metros con su vehículo que guiaba, no nos cabe duda que su pensamiento esta en lo que se puede venir al igual que muchos otros trabajadores y trabajadoras los mantiene inquietos y este tipo de noticia atenta contra la seguridad.

Bajo los dos gobiernos de piñera los trabajadores de Enap hemos tenido que enfrentar despidos en su primer gobierno sufrimos el despido de mas de 500 trabajadores, donde en Magallanes fueron 287 trabajadores, y hoy nuevamente un gobierno que tiene un 7% de aprobación avala esta situación, esto ya que el gerente general en la reunión mencionada anteriormente señalo: “ha habido muchas presiones y al director laboral le consta. Por escrito, de la DIPRES, de hacienda, de todos los ministerios para que tengamos un plan de egreso” queda claro que este gobierno al igual que esta administración está detrás de los despidos.

Emplazamos a nuestro director laboral Marcos Varas representante de los trabajadores en el directorio corporativo se pronuncie públicamente sobre esta situación y no guarde silencio, ese puesto lo tiene para defender a los trabajadores y trabajadoras y si se llegase a concretar estos despidos sencillamente debiera renunciar al cargo.

Aquí no hay razón alguna para efectuar estos despidos, si quieren efectuar una reestructuración esta debe ser a nivel ejecutivos no de trabajadores, aquí los trabajadores hemos cumplidos los tres objetivos que nos pidieron, uno La seguridad, dos asegurar el gas y los combustibles para la región y el país y tercero bajar los costos, donde se nos pidió entregar algunos beneficios de nuestro convenio colectivo hasta el 31 de diciembre de este año y al cual accedimos como trabajadores para que ahora nos paguen con despidos.

Finalmente señalar que esta directiva junto a nuestro cuerpo de delegados de las diferentes áreas de trabajo estamos evaluando a ir tomando acciones concretas como la suspensión de las horas de sobretiempo y la detención de los dos equipos de perforaciones que esta vez no seria por la pandemia si no por los despidos que quiere llevar adelante esta administración y estaremos atentos que pasara en la última reunión de directorio este 29 de diciembre del 2020 justamente cuando cumpliremos 75 años del descubrimiento del petróleo y que supuestamente tomarían la decisión, finalizo señalando Avendaño dirigente de los petroleros.

Fuente https://www.radiopresidenteibanez.cl/