Buenos Aires (EP), 18 de Abril 2022. Un 16 de abril, pero de 2012, la por entonces presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner anunciaba la expropiación histórica de YPF para quedar en manos definitivas del Estado. Las repercusiones internacionales y locales de aquel momento.

Un 16 de abril de 2012, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner anunció la expropiación de las acciones de Repsol en YPF y el control estatal de la mayor compañía de petróleo y gas del país.

La decisión sacudió a la dirigencia política en Argentina y España, instalando un debate con varias aristas importantes. La entonces presidenta Fernández apuntó en su discurso los beneficios económicos que tenía Repsol pese a que YPF venía en declino de actividad. El país estaba necesitado de hidrocarburos y una nueva crisis energética estaba en puerta.

“Quiero que esto se convierta en una política de Estado, quiero que esto no pertenezca a un solo gobierno. A mí me toca tomar la decisión, yo sólo soy un instrumento, pero no soy eterna, otros u otras vendrán”, apuntó en la Casa Rosada frente a la mirada de dirigentes de todo el país y con una Plaza de Mayo repleta.

“Por lo tanto es necesario también que esto que tanto nos costó, que este duro aprendizaje en números, en pérdidas de reservas, en disgustos, en amarguras y en broncas, en presiones y extorsiones, como el año pasado cuando hacían faltar combustible en pleno año electoral”, recordó la actual vicepresidenta.

Y agregó: “No vamos a caer en creer que se puede manejar una empresa petrolera que debe producir bienes y servicios que requieren alta inversión. Por eso hemos dejado sentados principios muy claros en esa ley acerca de la profesionalización”.

“Vamos a convocar a los que se fueron y también a los que se quedaron y que apuestan a poder tener nuevamente una empresa que sea orgullo de los argentinos”, subrayó Fernández de Kirchner.

CFK posteriormente promulgaba la ley a principios de mayo de ese mismo año, ley que expropiaría el 51% de las acciones del grupo español Repsol en la petrolera YPF y en YPF Gas, tras el contundente respaldo del Congreso a esa iniciativa gubernamental.

Arropada por los miembros del Gobierno, gobernadores, empresarios, sindicalistas y dirigentes del oficialismo, y en medio de vítores, aplausos y cánticos, hace 10 años atrás Fernández firmó la ley de expropiación que, además, declara de interés público nacional el autoabastecimiento de hidrocarburos.

Los legisladores argentinos iniciaron ese miércoles posterior una sesión de dos días que culminó con la aprobación del proyecto de ley de expropiación de la petrolera, a pesar de las críticas de la oposición que acusaba a los gobiernos Kirchner de los problemas energéticos del país.

Al anunciar su intención de expropiar la empresa, en abril de 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había acusado a Repsol de no invertir suficiente en la exploración y explotación de hidrocarburos, lo que, según ella afirmó, llevó al país a perder su autoabastecimiento energético, algo que la compañía negó.

En 2011 Argentina había tenido que importar unos US$9.000 millones en combustible, un aumento de 110% con respecto al año anterior. Para revertir esa tendencia, el gobierno decidió nacionalizar la empresa con la intención de que vuelva a ser la poderosa petrolera estatal que fue antes de ser privatizada en la década de los años 90′.

Pero el anuncio de la expropiación generó mucha tensión con España, uno de los socios comerciales más importantes de Argentina. Y muchos advirtieron que la decisión ahuyentaría futuras inversiones extranjeras en Argentina.

Diversos expertos le dijeron en ese entonces al medio internacional BBC Mundo que el Estado argentino dependería de estos socios extranjeros para explotar su recurso más prometedor: el yacimiento de combustible no convencional Vaca Muerta, que tenía y tiene un enorme potencial económico, pero es más caro de extraer que los hidrocarburos convencionales.

Más allá de lo que significó tal expropiación para las arcas económicas y políticas de la Argentina, fue un hito histórico que se recuerda a través de los registros periodísticos, fotográficos y audiovisuales que, un día como hoy, vuelven a invadir redes sociales, portales y medios internacionales.

Fuente: Con información de Télam, BBC Mundo, LMNeuquén e Infobae.