Europa (EP), 17 de Julio 2020. Se anunció la creación de la Alianza Ecológica de Innovación Fotovoltaica Abierta de más de 600 Watts, una formación de 39 empresas y organismos que tiene como objetivo crear un nuevo ecosistema colaborativo e innovador a través de una colaboración abierta, haciendo sinergia entre los principales recursos de la cadena de la industria e integrando procesos clave como investigación y desarrollo, fabricación y aplicaciones.

En una declaración adoptada por los 39 miembros de la alianza, las compañías miembros anunciaron que trabajarán juntas para construir productos, sistemas y estándares para una plataforma tecnológica de próxima generación, comprometiéndose a maximizar los valores de los clientes de los módulos de potencia ultra alta de más de 600 Watts y otras soluciones relacionadas al final de la aplicación.

La energía fotovoltaica se está convirtiendo en una de las fuerzas impulsoras más fuertes en la transformación de energía. Para aportar más valor a los clientes y promover el desarrollo sustentable de la industria fotovoltaica, la innovación abierta es fundamental.

Las empresas miembros provienen de los flujos superior, medio e inferior de la cadena industrial de valor, e incluye elementos tales como el silicio, obleas (wafers), celdas, módulos, rastreadores solares, inversores de corriente, fabricantes de materiales y equipos.

Lista de las organizaciones de la Alianza Ecológica de Innovación Fotovoltaica Abierta de más de 600 Watts (en orden alfabético)

Arctech Solar Holding Co., Ltd

China Datang Corporation Ltd.

China Energy Engineering Group Heilongjiang Electric Power Design Co., Ltd

China General Certification Center Co., Ltd

Cybrid Technologies Co., Ltd.

DB Schenker Logistics

DNV GL Singapore Pte. Ltd

East China Electric Power Design Institute Co., Ltd of China Power Engineering Consulting Group

Flat Glass Group Co., Ltd.

Hangzhou First Applied Material Co., Ltd.

Huawei Technologies Co., Ltd.

Huadian New Energy Technology Development Company of China Huadian Engineering Co., Ltd

Irico (Hefei) Photovoltaic Co., Ltd

JA Solar Holdings Co., Ltd.

Jiangsu Huansheng Photovoltaic Co., Ltd.

Kelongwei Automation Equipment Co., Ltd.

Nextraker Inc.

PowerChina Guizhou Engineering Co., Ltd

PowerChina Jiangxi Electric Power Construction Co., Ltd

Risen Energy Co., Ltd.

S.C New Energy Technology Corporation

Sineng Electric Co., Ltd

SMA Solar Technology

SPIC (Beijing) New Energy Investment Co., Ltd

SUN YAT-SEN UNIVERSITY Solar Research Institute

Sungrow Power Supply Co., Ltd

Suzhou Maxwell Technology Co., Ltd.

Suzhou Run Sunshine Technology Co., Ltd.

Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co., Ltd.

Trina Solar Co., Ltd.

Triumph Science & Technology Co. Ltd.

TÜV NORD Group

TÜV Rheinland (China) Ltd.

TÜV Süd Certification and Testing (China) Co., Ltd.

UL CCIC Company Limited

Wuxi Shangji Automation Co., Ltd.

Xiaoniu Automation Equipment Co., Ltd.

Xinyi Glass (Anhui) holdings Limited

Yonz Technology (Changzhou) Co., Ltd

Fuente Energía Estratégica