Buenos Aires (EP), 02 de agosto 2021. Científicos desafiaron la naturaleza del agua pura y la convirtieron en un material conductor capaz de sustituir los alambres de cobre.

Una investigación afirma que crear ‘agua metálica’ podría sustituir el uso de cables de cobre.Como bien se sabe, el agua pura -en cualquiera de sus estados- no es un conductor de electricidad; sino todo lo opuesto. Esto se debe a que no contiene sales disueltas u otro material conductor, el agua pura funciona como un aislante.

Si bien este sería el primer resultado exitoso, los científicos ya preparan más pruebas para comprobar la efectividad del ‘agua metálica’ como conductor eléctrico. Asimismo, analizan si sería el sustituto perfecto para los cables de cobre que se utilizan desde hace años.

Sin embargo, los científicos han intentado, por años, desafiar la naturaleza del agua para convertirla en un conductor eléctrico de primer nivel capaz de sustituir al cobre. Crear ‘agua metálica’ requiere de una presión que “excede las capacidades humanas”. De acuerdo con investigadores, crear ‘agua metálica’ como conductor de electricidad requiere una presión de 50 Mbar.

Esto mismo equivale a una cantidad 50 millones de veces mayor que la que existe en la superficie de la Tierra. Las hipótesis plantean que dicha presión solo se encuentra en los núcleos de los grandes planetas, y “nunca en condiciones terrestres” naturales.

En colaboración con investigadores de la Universidad del Sur de California y el Instituto Fritz Haber, científicos desarrollaron un método que permite crear ‘agua metálica’ sin necesidad de alta presión.

La técnica se basa en el comportamiento de los metales alcalinos presentes en el agua y el amoniaco líquido (que en altas concentraciones se comparta como un conductor). El experimento para crear el ‘agua metálica’ se logró mediante la disolución masiva de electrones liberados del metal alcalino”.

El experimento para crear ‘agua metálica’ tuvo un obstáculo muy bien conocido desde la etapa escolar: añadir sodio al agua causa una inminente explosión.

“Lanzar sodio al agua es uno de los experimentos escolares más populares. Como es bien sabido, cuando arrojas un trozo de sodio al agua, no obtienes agua metálica sino una explosión inmediata y sustancial que destruye tu aparato.“

Para solucionar este problema, los científicos invirtieron cada uno de los pasos del experimento.“Para contener esta química intensa, la abordamos al revés; en lugar de agregar el metal alcalino al agua, agregamos el agua al metal.” dijeron los investigadores

Con este cambio, los electrones liberados del metal alcalino se disolvieron en la capa de agua más rápido que la reacción química que provoca la explosión. Finalmente, el experimento dio como resultado una “solución acuosa metálica” y de color dorado, capaz de conducir electricidad.

“Pudimos crear una fina capa de solución de agua metálica de color dorado que duró varios segundos, y eso fue suficiente para no solo verla con nuestros propios ojos sino también medirla con espectrómetros.”

Fuente https://runrunelectrico.com/