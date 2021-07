SHARE ON:

Chubut (EP), 15 de Julio 2021. El gobernador valoró la relación con el gremio: “Donde hay una lamparita, hay un representante de Luz y Fuerza”, graficó. Mientras que Héctor González reconoció que “con Mariano y Ricardo (Sastre) hemos tenido discusiones, pero siempre tuvimos las puertas abiertas para plantear todas las cosas.”

Donde hay una lamparita, hay un representante del gremio”, resumió ayer el gobernador Mariano Arcioni la importancia de la relación que mantiene con el gremio de Luz y Fuerza de la Patagonia, tras participar en Trelew de la inauguración de los consultorios externos de “Los Juncos”.

El mandatario hizo, además, una fuerte afirmación: “Voy a trabajar en la propuesta de la Empresa Provincial de Energía, debatiremos lo que sea”, adelantó.

Respecto al buen diálogo con el gremio, Arcioni dijo en una conferencia de prensa que “hemos tenido puntos de inflexión pero siempre prevaleció el entendimiento y el bienestar de todos los habitantes de la provincia. Quedó demostrado el compromiso que tienen los trabajadores de Luz y Fuerza luego de los incendios en la Comarca Andina. Estábamos en conflicto y no dudaron en trabajar 24 horas al día para reponer el servicio”, elogió el gobernador.

“Mantuvimos muchas reuniones y discutimos siempre cómo recomponer un sistema vetusto, tras la desinversión total. Nosotros nos pusimos a trabajar en eso. Es un camino largo pero si no hay diálogo es imposible”.

Arcioni lo dijo durante su discurso y luego lo ratificó en una conferencia de prensa junto al vicegobernador Sastre y González: “Vamos a trabajar con la propuesta de la Empresa de Energía. No es un beneficio para un sector, es para toda la provincia”, destacó.

Puertas abiertas

Por su parte, Héctor González también reconoció la buena relación actual con el Gobierno provincial: “Con Mariano y Ricardo hemos tenido peleas y disidencias, discusiones y desencuentros, pero tenemos que reconocer que tuvimos siempre las puertas abiertas para plantear todas las cosas. Como decía el gobernador, cuando sufrimos los incendios en la Cordillera hacía dos meses que no les pagaban el sueldo a los compañeros de Luz y Fuerza, y trabajamos igualmente”, destacó.

González también se refirió a los que suelen cuestionar a los trabajadores y al gremio: “Si nos pegan de izquierda y nos pegan de derecha, es que estamos en el camino correcto. Nunca vamos a hacer ningún tipo de hecho que tenga que ver con un delito. Los que tienen que asumir esas situaciones son los intendentes de la Comarca que participaron de las conexiones clandestinas, y tenemos fotos que lo demuestran”, advirtió el líder sindical, en relación a conexiones clandestinas que se realizaron con anuencia del municipio de Lago Puelo. “No vamos a hacer nada por más que nos aprieten”.

González también valoró que “si bien hemos pasado distintas gestiones, nunca hemos logrado un entendimiento como el que logramos hoy. Es un reconocimiento también del sindicato a las personas de Mariano Arcioni y Ricardo Sastre. Más allá de desencuentros, logramos coincidencias para dotar a la provincia de la infraestructura correspondiente. Dos más dos hace 40 años es lo mismo que hoy. No se puede seguir manejando la energía como lo hacen y que tengamos pobladores sin energía y sin agua potable. Esta provincia fue exportadora de materia prima sin darle valor agregado a lo que se saca, arrancando por el petróleo, el gas y conobras inconclusas”, agregó González.

Para finalizar, reiteró que “trabajaremos para que no hayan ciudadanos de primera y de segunda, y que todas las comunidades se puedan desarrollar armónicamente. Planteamos la búsqueda de soluciones para el conjunto. Por ejemplo, entró en el Presupuesto Nacional la interconexión de 132 KV en la Cordillera, eso trae beneficios. Las redes troncales subsiguientes deben ser manejadas por la Provincia para el desarrollo de los pueblos del interior. No pedimos nada para nosotros, ni queremos pelearnos con Aluar, como dicen algunos. Queremos que Chubut pueda tener un sistema energético sustentable, que todos los habitantes tengan energía. No como ahora que hay 22 localidades del interior profundo que sufren cortes constantes”.

“Tampoco queremos sacarles la distribución a las cooperativas, como dicen otros tontos. Si la va bien a la Provincia nos va a ir bien a todos”, concluyó.

Fuente https://www.diariojornada.com.ar/