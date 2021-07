SHARE ON:

Buenos Aires (EP), 30 de Julio 2021. Consejo Mundial de Energía, el WEC por sus siglas en inglés: “Se estima que el hidrógeno podría representar entre el 6 % y el 25 % del consumo mundial de energía para 2050. El conocimiento y el desarrollo de la infraestructura que demanda su manejo son dos factores claves para la descarbonización de la energía. El hidrógeno gana terreno en Asia y en Europa dinamiza el mercado energético”

El Consejo Mundial de la Energía publica hoy el informe: «Hidrógeno en el Horizonte” que en su versión en inglés lleva por título: «Hydrogen on the Horizon: ready, almost set, go?”

En la planeación y diseño del documento colaboraron la firma de negocios PwC y el Instituto de Investigación en energía eléctrica de Estados Unidos, el EPRI por sus siglas en inglés.

El informe da a conocer varios escenarios de la demanda del energético, las prioridades a nivel nacional y regional e identifica importantes factores facilitadores, así como barreras para el desarrollo del combustible a gran escala.

De acuerdo con el reporte que da a conocer el WEC, las perspectivas y valoraciones de los países sobre el potencial del hidrógeno en las transiciones energéticas son muy diferentes y significativas en todo el mundo.

Un comparativo. La evaluación de los escenarios de demanda muestra estimaciones que van entre el seis por ciento y el 25 por ciento del consumo final de hidrógeno mundial para 2050 (entre 150 y 600 mega toneladas en casi 30 años más) dependiendo de cómo competirá el energético con otras soluciones limpias, como el almacenamiento de baterías.

El informe indica que Asia y Europa parecen estar más centrados en la demanda, mientras que Oriente Medio y el norte de África se centran sobre su suministro. El continente más poblado del planeta muestra una tendencia de mayor enfoque en el hidrógeno como combustible líquido en forma de amoniaco y como combustible para transporte marítimo y de carretera. En Europa, la perspectiva está más centrada sobre el uso de hidrógeno para descarbonizar algunos sectores de la industria y el transporte; por ejemplo, vehículos pesados y transporte masivo.

De acuerdo con el documento en el continente americano y en particular en América del Sur, la producción estaría siendo considerada para la exportación, en un primer término.

Angela Wilkinson, Secretaria General y Directora Ejecutiva del Consejo Mundial de Energía: “Hidrógeno en el horizonte se centra en el papel de los usuarios y su demanda, yendo más allá de las tradicionales perspectivas energéticas centradas en el suministro con pronósticos de demanda. Cómo los países quieren producir y consumir energía limpia sus prioridades perfilarán el desarrollo de hidrógeno a gran escala.”

Jeroen van Hoof, estratega en temas energéticos de PwC en los Países Bajos: “El impulso del energético se intensifica en relación con los procesos de Transición Energética y se están dando grandes pasos hacia el reemplazo de combustibles fósiles con alternativas bajas en carbono y el hidrógeno tiene un papel importante que desempeñar. La presente década es crucial para desarrollar proyectos de hidrógeno junto con la infraestructura para producir, transportar, importar, distribuir y utilizarlo a gran escala. Si lo hacemos con éxito durante los próximos años, puede allanar el camino para que la demanda de hidrógeno crezca exponencialmente más allá de 2030. Además, el hidrógeno tiene el potencial de crear puestos de trabajo calificados a lo largo de toda la cadena de valor que conecta casi todos los sectores de nuestra economía global.”

Neva Espinoza, Vicepresidente de Suministro de Energía y Recursos Bajos en Carbono del Instituto de Investigación en energía eléctrica de Estados Unidos: “El desarrollo del hidrógeno como fuente de energía es más amplio que el debate sobre los colores que se le designan a los diferentes tipos del combustible. Los colores eran asignados para ayudar en la comunicación de la fuente del origen del hidrógeno, pero el enfoque debe estar en el carbono-intensidad del hidrógeno y su potencial de despliegue a gran escala. Esto será mucho más útil para grupos e individuos que buscan alcanzar sus objetivos de descarbonización.»

‘Hidrógeno en el Horizonte’ revela que ubicar el hidrógeno dentro del sistema energético se enfrenta a importantes desafíos. El combustible no es competitivo en costos frente a otros suministros de energía por diversos factores, entre ellos, la ubicación de su producción y el transporte del mismo, circunstancia que plantea la interrogante ¿Quién deberá financiar el total de un proyecto de generación?

El documento del WEC y PwC señala: “Los proyectos existentes en hidrógeno están enviando señales alentadoras al mercado y suscitando un interés creciente con muchos proyectos piloto en desarrollo, construcción y operación en todo el mundo. Los proyectos abarcan la cadena de valor del hidrógeno y abarcan todos los sectores relevantes de la economía mundial.

Además, algunos países están desarrollando activamente asociaciones bilaterales para formar cadenas de suministro seguro. Con las políticas adecuadas y las tecnologías para permitir el aumento a gran escala, algunas proyecciones sugieren que podría ser competitivo en costos con otras soluciones a partir de 2030.”

El estudio destaca que la llamada economía del hidrógeno se encuentra en una etapa inicial de desarrollo. Numerosas tecnologías de hidrógeno se encuentran en diferentes niveles de madurez, contribuyendo a un escenario complejo con múltiples caminos que se están explorando.

El informe hace énfasis: “El interés en el hidrógeno limpio como vector energético está aumentando en todo el mundo a medida que los países y las empresas buscar explorar su potencial para descarbonizar los sectores y usos difíciles de abatir, proporcionando flexibilidad de almacenamiento para una cantidad cada vez mayor de energía generada a partir de tecnologías renovables.”

El reporte señala que si bien el verdadero potencial del hidrógeno dentro de la energía futura aun está por ser dimensionado del todo, hay cada vez más evidencias de nuevas oportunidades económicas y sociales, particularmente para apoyar la recuperación post-Covid-19.

Con el creciente interés desde el área comercial y con un creciente apoyo político, existe una necesidad para comprender mejor el potencial real de la limpieza del hidrógeno en los procesos de la Transición Energética que vive el planeta.

