SHARE ON:

—

Buenos Aires (EP) 16 de Ene. – El equipo Aloe e-Cell, de la Rajasthan Technical University en India, creó baterías verdes de 1.5v que no afectan el medio ambiente

La 10ª edición de Schneider Go Green ya se lanzó, con una gran final prevista en la Cumbre de Innovación de Las Vegas en junio de 2020.

Schneider Electric ha anunciado el equipo ganador de Go Green in the City 2019, nuestra competencia internacional de casos de estudio para estudiantes.

Nimisha Varma y Naveen Suman, del equipo de Aloe e-Cell en la Universidad Técnica de Rajasthan en India, crearon baterías de 1.5V compuestas de aloe vera y algunos extractos de hierbas. Estas baterías son ecológicas y no causan contaminación del suelo, el agua o el aire, ya que no se utilizan metales peligrosos como el plomo y el mercurio. Además, no es explosivo y es seguro para el uso humano ya que no hay electrolitos explosivos como el hidróxido de potasio. Los jueces ejecutivos de Schneider Electric y la academia valoraron la definición del problema del equipo, la solución realista y la excelente presentación.

“Realmente podemos encontrar soluciones a problemas complejos que nos rodean. El énfasis de Schneider Electric en el uso de energía limpia, verde y sostenible también es nuestra pasión”, dijo el equipo de Aloe e-Cell. “Participar en Go Green in the city fue una experiencia increíble para aprender e interactuar con muchas personas en todo el mundo. ¡Alentamos a los jóvenes innovadores a ser audaces y compartir sus ideas!”

Encuentre ideas audaces para que todos puedan aprovechar al máximo su energía y recursos.

Anunciado recientemente en la Semana del Clima de Nueva York 2019, Schneider Electric adopta un enfoque de colaboración para la sostenibilidad en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

“Ya se trate de decisiones comerciales, agendas de personas o gobierno, nuestro compromiso con la sostenibilidad está en todo lo que hacemos. Pero necesitamos hacer más. Go Green es una forma de apoyar a la generación futura para que piense fuera de lo convencional. A través de sus ideas, podemos cocrear el futuro. Schneider Electric permite a todos aprovechar al máximo su energía y recursos. Todos estamos juntos en esto”, comenta Olivier Blum, Chief Human Resources Officer de Schneider.

Lanzamiento de la edición 2020 en celebración del 10º aniversario

Lanzado en 2011, el interés en Go Green in the City ha crecido exponencialmente. Más de 113,000 estudiantes se han inscrito y presentado 18,800 ideas en los últimos 9 años. Solo este año, en 2019, Schneider Electric recibió más de 23,000 aplicaciones de 165 países y más de 3,000 entradas, un nuevo récord para el concurso.

16 estudiantes finalistas de EE. UU., Brasil, Hong Kong, India, Filipinas, Reino Unido, Turquía y España dieron sus presentaciones finales en el Schneider Electric Innovation Summit Barcelona. Fue una gran oportunidad de aprendizaje para los estudiantes, con más de 3,500 clientes, socios, proveedores e influenciadores reunidos para discutir la transformación digital de la gestión y automatización de la energía.

Schneider Electric también ha anunciado el lanzamiento de su décima edición con el nuevo nombre ‘Schneider Go Green’. 16 estudiantes graduados serán invitados a la competición final global en Innovation Summit Las Vegas en junio de 2020. El equipo ganador mundial tendrá la oportunidad de visitar el Instituto Tecnológico de Massachusetts y los laboratorios de Greentown en Boston para interactuar con las mayores empresas en Tecnología limpia y start-ups en los Estados Unidos. Los estudiantes interesados pueden aplicar en https://gogreen.se.com

Sobre Schneider Electric

En Schneider Electric, creemos que el acceso a la energía y a lo digital es un derecho humano básico. Capacitamos a todos para aprovechar al máximo su energía y recursos, asegurando que Life Is On esté en todas partes, para todos, en todo momento.

Brindamos soluciones digitales de energía y automatización pensadas para la eficiencia y la sostenibilidad. Combinamos tecnologías energéticas líderes en el mundo, automatización en tiempo real, software y servicios en soluciones integradas para hogares, edificios, centros de datos, infraestructura e industrias.

Estamos comprometidos con dar rienda suelta a las infinitas posibilidades de una comunidad abierta, global e innovadora que sienta pasión por nuestros propósitos inclusivos y de empoderamiento.