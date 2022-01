—

Buenos Aires (EP), 31 de enero 2022. El Préstamo AB de CAF constará de un Tramo A de USD 37,5 millones y un Tramo B de USD 262,5 millones, movilizando de esta forma capital privado de 4 entidades financieras internacionales de gran trayectoria: Santander, Itau Unibanco, Industrial and Commercial Bank of China Limited, Dubai (DIFC) y Cargill Financial Services International.

El CFO de YPF, Alejandro Lew, y el Representante para Argentina del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Santiago Rojas, suscribieron un contrato de préstamo A/B por USD 300 millones, mediante el cual CAF ratifica su compromiso en continuar apoyando al país y su sector productivo.

La operación marca un importante hito al simbolizar el retorno de YPF al mercado financiero internacional. A su vez, es uno de los primeros financiamientos de la compañía alineado con la reducción de emisiones, mitigación de los efectos del cambio climático y proyectos verdes.

La estructura de Préstamo A/B, permitió que bajo el umbral de CAF, el “Lender of Record” de la facilidad, también participen de la operación tres reconocidos bancos internacionales con un rol compartido de “Lead Arrangers” y una entidad financiera no bancaria: Santander (USD 90 millones), Itau Unibanco (USD 60 millones), Industrial and Commercial Bank of China Limited, Dubai (DIFC)(ICBC) (USD 60 millones) y Cargill Financial Services International (USD 52,5 millones).

La facilidad está sujeta a Ley New York, y contó con la asesoría de los estudios de abogados de Norton Rose Fulbright en la mencionada jurisdicción y Martinez de Hoz y Rueda en lo que se refiere a jurisdicción argentina.

Esta operación está en alineada al propósito de CAF en convertirse en el Banco Verde de América Latina y el Caribe, promoviendo financiamientos verdes tanto para el sector público como privado de la región en beneficio de la población y la sostenibilidad del planeta.

