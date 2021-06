SHARE ON:

Europa (EP), 12 de Junio 2021. Las mayores petroleras europeas ya cuentan con algunas de las carteras de energía eólica marina más diversificadas del sector. Las mayores petroleras europeas ya cuentan con algunas de las carteras de energía eólica marina más diversificadas del sector.

Un vuelco en las estrategias hacia las energías renovables en algunas de las mayores petroleras mundiales las llevó a incursionar con fuerza en la energía eólica marina en 2020.

Las mayores petroleras de Europa representaron casi un tercio de las decisiones de inversión final de proyectos eólicos marinos en 2020, mientras que también fueron responsable de alrededor del 30% de las transacciones de M&A en el sector.

A continuación, una explicación más a fondo de lo que representa los importantes objetivos de las mayores petroleras europeas para el sector.

La energía eólica marina forma parte de un cambio radical en la dirección estratégica futura de las grandes petroleras. Las enormes ambiciones de crecimiento de las grandes petroleras europeas en energías renovables requieren un sector con un potencial de crecimiento masivo, y el offshore se alinea bien con esa necesidad.

Algunas empresas, como Shell y Equinor, han estado comprometidas con la transición del Big Oil al Big Energy durante varios años. Otras, como Total, BP y Eni, están comenzando a participar.

Con menos del 5% de la capacidad operativa actual, la participación de las grandes petroleras en la energía eólica marina puede parecer insignificante, pero eso está a punto de cambiar.

En términos de decisiones finales de inversión (FID), 2020 fue un año crucial, asegurar alrededor del 30% de la nueva capacidad confirmada es notable y es una clara señal de la intención de estás petroleras. Es destacable que está a una escala que podría cambiar la dinámica del sector.

WoodMac prevé que se desplegarán más de 200 GW de capacidad eólica en la próxima década. Eso representa un aumento de casi siete veces en comparación con la actualidad, y dos tercios de esa capacidad no se conectarán hasta la segunda mitad de la década de 2020.

El impacto de la floreciente relación de las grandes petroleras con el sector es difícil de restar importancia: alrededor de la mitad de las licitaciones de energía eólica marina, exceptuando China, adjudicadas entre principios de 2019 y marzo de 2021 fueron ganadas por las Big Oil. Y su gasto en desarrollo en la cartera de proyectos eólicos marinos aumentará significativamente.

WoodMac estima que el gasto anual en energía eólica marina de las petroleras europeas antes de que la financiación del proyecto aumente a alrededor de US$ 8.000 millones al año en 2025, más de 18 veces los niveles de gasto de 2020. Eso es un cambio de juego para el desarrollo de la energía eólica marina.

El gasto en energía eólica marina de las grandes petroleras está aumentando

Los objetivos de las grandes petroleras de crecer en energías renovables significa que hay grandes cosas por venir. Con la excepción de Shell, que no tiene un objetivo establecido, las grandes de Europa tienen objetivos de capacidad renovable de al menos 125 GW antes de 2030.

Más recientemente, Total ha mejorado su objetivo de capacidad de energías renovables a más de 100 GW en términos brutos, incluidas todas sus subsidiarias.

Las empresas conjuntas y las asociaciones ya se están volviendo populares en la industria y son un escenario en el que las Big Oil están destinadas a desempeñar un papel clave. Además de permitir el acceso a mercados nuevos y emergentes, esto ayudará a mitigar el gasto inicial y permitirá planes de construcción ambiciosos.

Otro elemento del enfoque de las grandes petroleras europeas es el desarrollo de acuerdos de toma de energía.

Equinor y Shell se destacan por ser compradores de energía, así como desarrolladores de energía eólica marina, y por lo general se comprometen a comprar energía de los proyectos de desarrollo en los que son socios.

Con el tiempo, esperamos que muchas de las otras empresas aprovechen su experiencia en comercialización de energía para extender su presencia a través de la cadena de valor de energía baja en carbono.

Esto tiene sentido para una empresa como Shell en particular, con su enfoque estratégico en el marketing y el consumidor final.

Para mejorar la rentabilidad y generar un flujo de caja temprano, las petroleras europeas también están utilizando el mercado de fusiones y adquisiciones para vender participaciones en algunos de sus proyectos eólicos marinos.

Equinor ha generado más de US$1.900 millones a partir de la venta de activos durante los últimos años, lo que representa un retorno muy saludable de su inversión en el sector hasta la fecha.

La presencia global de las Big Oil las coloca en una mejor posición que los operadores tradicionales centrados en la región para buscar oportunidades a escala mundial.

Las mayores petroleras europeas ya cuentan con algunas de las carteras de energía eólica marina más diversificadas del sector.

Estas empresas, además de los mercados eólicos establecidos como el Reino Unido, Alemania y los Países Bajos, están ingresando a mercados como los Estados Unidos, donde los proyectos han obtenido el apoyo del gobierno, pero aún no están operativos. Equinor y Shell también han establecido posiciones en mercados emergentes y pre-emergentes, y es probable que le sigan otros.

Dentro de Europa, el Mar Negro está generando mucho interés, mientras que más lejos, China es un enorme mercado potencial al que sigue siendo difícil acceder, pero cada vez es más difícil de ignorar.

Las compañías petroleras están pagando tarifas de subasta sin precedentes por proyectos con plazos de ejecución de hasta diez años. Sin embargo, el apoyo inicial del gobierno reducirá el riesgo y los parques eólicos estarán operativos durante décadas, lo que dará mucho tiempo para recuperar los costos iniciales y generar ganancias.

Las empresas están cotizando tasas internas de retorno (TIR) del 8-12% para la energía eólica marina, aunque el propio caso base de WoodMac es ligeramente más bajo.

Con precios de US$ 30 el barril, que no es una cifra improbable en un escenario de cambio climático de dos grados, la TIR cae a un 6-7%, y eso sin incluir los probables impuestos al carbono y el aumento del costo de capital. A un precio del petróleo de US$ 50 el barril, el escenario de WoodMac muestra retornos de alrededor del 16-17%.

En general, una mayor vida útil del proyecto y un menor riesgo significan que los rendimientos de la energía eólica marina pueden competir con las fuentes de energía convencionales.

El interés de las grandes petroleras en la energía eólica marina significa que la competencia se está haciendo cada vez más intensa. Pero si bien la demanda podría ejercer una enorme presión competitiva sobre la carrera por acceder a proyectos en el corto plazo, el sector es dinámico y el potencial de crecimiento es enorme.

Fuente Run Run Energético