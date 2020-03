SHARE ON:

La Pampa (EP) 04 de Mar. – La Provincia argentina dará a conocer su programa el jueves de esta semana, el cual pretende surcar el rumbo energético para los próximos 15 años. El anuncio será hecho por el propio gobernador, Sergio Ziliotto.

Según aseguraron fuentes del Gobierno de La Pampa a Energía Estratégica, este jueves 5 el gobernador, Sergio Ziliotto, hará oficial el lanzamiento del Plan Energético Provincial al 2035.

Según trascendió, el programa estimulará la eficiencia energética y la producción local de energía tanto renovable, sea hidráulica, térmica y fotovoltaica, biomasa y biogás, como fósil, dado que en territorios de La Pampa se extiende parte del yacimiento de Vaca Muerta.

La empresa provincial de energía, Pampetrol, tomaría un rol relevante dentro del plan para el desarrollo de estas fuentes de energía.

Según declaró a la prensa el secretario de Energía y Minería, Matías Toso, el programa contempla incentivos para el desarrollo de proyectos eólicos y solares fotovoltaicos.

Con esta iniciativa, el objetivo de La Pampa será “lograr la soberanía energética y que el precio de la energía sea una de las tantas ventajas comparativas que ofrezca la provincia para aquellas inversiones que quieran venir a radicarse”, señaló Toso.

Explicó: “Hoy por hoy no podemos controlar el precio y la disponibilidad de energía, sino que tenemos que pagar. Si viene un aumento del 40% en el precio medio, La Pampa tiene que pagar el 40% porque no tenemos manera de no hacerlo”. Con esta iniciativa buscarán controlar este tipo de imponderables.

Cabe destacar que el Plan Energético Provincial cuenta con el respaldo del Gobierno nacional. A mediados de febrero el Secretario de Energía nacional, Sergio Lanziani, se reunió con funcionarios pampeanos para tratar este tema, entre otros de agenda.

Generación Distribuida

Asimismo, el programa de La Pampa tiene el apoyo de las cooperativas eléctricas, las cuales cuentan con una amplia cobertura en la Provincia

Entre los distintos ejes, el Gobernador Ziliotto aseguró que el Plan pretenderá incentivar la inyección de energía limpia a la red eléctrica por parte de usuarios particulares mediante fuentes renovables.

“El Banco de La Pampa va a ayudar para que se realicen y para favorecer al sector”, aseguró el mandatario provincial, reconociendo que esta actividad es onerosa y requiere de créditos para activarse.