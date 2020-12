—

Buenos Aires (EP), 1 de Dic 2020. ON Networking Business y Sustentator firmaron un nuevo acuerdo de integración comercial para llevar al siguiente nivel su penetración en el mercado.

Con el claro objetivo de llevar las energías renovables a la vida cotidiana de todos los argentinos, ON Networking avanza en una nueva alianza comercial en el país.

En esta oportunidad y bajo iniciativa de la firma Sustentator, empresa incorporada a YPF Ventures, firmaron un nuevo acuerdo de integración comercial que permite un “ganar-ganar” para las partes.

“Ambos seremos clientes y proveedores”, introdujo a este medio Christian Martin, gerente de Ingeniería de Preventa en Sustentator Energías Renovables.

El empresario agregó que, con el afán de incorporar nuevas soluciones tecnológicas, las dos empresas se respaldarán con distintos componentes para penetrar más en el mercado.

“Tenemos una alianza amplia. En lo que es iluminación solar, On Networking será proveedor de Sustentator y los apoyaremos con el know how para grandes proyectos; a su vez, para instalaciones fotovoltaicas nosotros nos nutriremos de Sustentator”, detalló Gustavo Roldan, socio fundador de ON Networking.

La amplia red de distribución federal de Sustentator le permitirá a ON Networking llegar a todos los rincones del país.

“La gama de luminarias solares se agrega a nuestro porfolio de productos en nuestras tres unidades de negocio con mercados distintos: una es la distribución a nivel nacional con más de 60 agentes en todo el país, otra es la venta directa tanto para usuarios particulares como para PyMEs y, finalmente, los grandes proyectos para grandes clientes privados o públicos tales como municipios”, especificó Martin. Este sería sólo el comienzo.

De acuerdo a los dos referentes que conversaron con Energía Estratégica, esta alianza les permitirá aspirar a mayor cuota en el mercado.

En el caso de luminarias solares proyectan fabricar más de 3000 equipos anuales en Argentina y ampliar su oferta a otros países de la región. “Ya estamos testeando los mercados de Bolivia y Paraguay”.

Contenido nacional

En función de los casos de éxito que han tenido con proyectos de iluminación solar en distintas partes del país y considerando el potencial de Argentina en cuanto a zonas aisladas sin infraestructura de servicios básicos, la empresa creada por Gustavo Roldan y su socio Martín Dapelo ya está avanzando en un proceso de industrialización para fabricar de este tipo de soluciones en Argentina.

“Aspiramos a lograr entre un 60 y un 80% de componente nacional en luminarias solares. Estamos muy avanzados. Esperamos en el corto plazo salir con esta nueva oferta al mercado”, puntualizó Roldan.

Hasta la fecha, la tecnología ha evolucionado de un modo tal que, con la correcta aplicación y en zonas sin infraestructura eléctrica, resultan más competitivas que equipos convencionales en la medida que permiten evitar la obra.

«Con nuestra tecnología se pueden lograr los mismos resultados que con iluminación de red, pero al plantearlos en zonas donde no hay infraestructuras, son más baratas», señaló el referente de ON Networking.