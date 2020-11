SHARE ON:

Mendoza (EP), 06 de Noviembre 2020. La semana próxima estará en funcionamiento el primero de los 20 cargadores que conformarán esta iniciativa de la empresa argentina.

En pocos días entrará en funcionamiento el primer cargador de vehículos eléctricos de la EcoRuta que conectará la provincia argentina con el país vecino. En un principio, los primeros puntos estarán ubicados en la ciudad de Mendoza, Potrerillos, Uspallata y Las Cuevas en centros comerciales y hoteles.

Por el momento están esquematizados 20 cargadores y se evalúa la posibilidad de extender a la provincia vecina de San Juan para incorporar ese cruce e incrementar el número de puntos de carga.

Los primeros serán cargadores de cortesía, Wallbox de 22 kw y para los próximos proyectos se están encargando Terra 54 de ABB.

Mario Calderón, responsable de EficEc comenta a Portal Movilidad los detalles de la iniciativa: “Esto es todo privado, surgió hablando con mi esposa y tomamos la decisión de invertir en algo que hace falta”.

“Nadie se ha animado a hacerlo, es muy difícil porque además de la falta de legislación e incentivo a este tipo de proyectos, el privado tampoco tiene beneficios por invertir. Por eso sigo buscando otras empresas para crecer en conjunto, tanto aquí como en Chile”, afirma haciendo referencia a que será el primer proyecto activo de la provincia.

El primero a inaugurar es el de Potrerillos, ubicado en un hotel que también está invirtiendo en la instalación de un parque solar que abastecerá el servicio de recarga.

Dentro de 20 días estaría activo el punto de Uspallata y en un mes más Las Cuevas donde se está terminando de cerr ar los detalles con un parador. El centro de Mendoza será el último, siempre dependiendo que el contexto sanitario lo permita.

Para continuar con el trazado, existen conversaciones con un complejo de oficinas para instalar cuatro en Lujan de Cuyo y el resto en centros comerciales en Godoy Cruz, Guaymallén y más en el centro de Mendoza.

“Estos proyectos todavía son considerados como un riesgo, me han respondido que no van a invertir en algo que no saben si va a funcionar. Lo ven muy lejano, pero en algún momento hay que arrancar porque los vehículos eléctricos van a llegar”, menciona el empresario argentino.

La apuesta a futuro es a lograr instalar electrogasolineras y normativizar el cobro de servicio de energía para recarga de vehículos eléctricos.

En tanto a las aproximaciones con los gobiernos, indica: “Las empresas tomamos decisiones más rápido, desde el Estado dilatan mucho. En el corto plazo van a tener que interesarse porque la movilidad eléctrica es una realidad”.

EficEc también trabaja en dos proyectos para sumar puntos de carga rápida para buses urbanos e interdepartamental y para camiones eléctricos en los centros de distribución.

