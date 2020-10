SHARE ON:

Buenos Aires (EP), 17 de Octubre 2020. El hidrógeno verde está centrando últimamente la atención de todo el mundo. El desarrollo industrial que conllevará la adopción de la tecnología de producción, almacenamiento y transporte de hidrógeno verde parece que finalmente ha despertado el interés que hará de esta tecnología una de las piezas claves de la transición energética hacia una economía neutra en emisiones.

En las últimas semanas, el hidrógeno ha pasado a estar diariamente entre los titulares más destacados de los medios de comunicación dedicados al sector de la energía e incluso de los más generalistas. Seguramente, el momento en el que se encuentra la economía europea y española, al inicio o en medio de lo que quiere ser una pronta recuperación de una crisis económica sin precedentes, una tecnología con una clara visión de futuro, como es el hidrógeno verde, despierta mucho interés y atrae mucha expectación.

Sin ir más lejos, en el webinar del pasado jueves 8 de octubre de la serie #CharlasRenovables organizado por la Asociación de Empresas de Energías renovables (APPA), con la presencia de Antonio Delgado Rigal, CEO de la consultora AleaSoft, el hidrógeno verde tomó un importante protagonismo al hablar de las curvas de precios del mercado eléctrico a largo plazo.

En el contexto actual de transición energética y lucha contra el cambio climático, una tecnología como la del hidrógeno sólo tiene sentido si es verde, o sea, renovable y sostenible. Los objetivos para el hidrógeno a nivel europeo son claramente hacia el hidrógeno verde. Los planes de la Unión Europea son de tener instalada una potencia de electrolisis para producir hidrógeno a partir de energías renovables, básicamente eólica y fotovoltaica, de 6 GW para 2024 y 40 GW para 2030.

A nivel mundial, la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés) ha marcado el reto de alcanzar en 2030 una producción mundial de cerca de 8 millones de toneladas por año de hidrógeno a partir de fuentes bajas en emisiones, esto es tanto hidrógeno verde, a partir de energías renovables, como hidrógeno azul, a partir de combustibles fósiles combinados con alguna técnica de captura de CO2 para evitar que éste se libere a la atmósfera. Como referencia, la producción de hidrógeno con bajas emisiones de CO2 en 2019 rondó las 350 mil toneladas.

En el ámbito español, el Gobierno acaba de aprobar la Hoja de Ruta del Hidrógeno Verde que tiene como objetivo conseguir una potencia de 4 GW de electrolizadores para 2030. Con los objetivos de la hoja de ruta, España quiere convertirse en el referente del sur de Europa en cuanto a producción de hidrógeno verde. Según la consultora AleaSoft, la revolución del hidrógeno es necesaria y a la vez potenciadora de la revolución fotovoltaica, o sea, su complemento perfecto.

El papel del hidrógeno verde en la descarbonización y el equilibrio del mercado eléctrico

Al fin, se le está dando al hidrógeno verde el papel que se merece en la descarbonización hacía una economía neutra en emisiones. Según AleaSoft, el hidrógeno es una pieza clave e imprescindible en la transición energética, sobre todo en la descarbonización de los sectores con más emisiones de gases de efecto invernadero actualmente, como son el sector del transporte y el de la industria.

Además, según afirmó Antonio Delgado Rigal en el pasado webinar de la APPA, el hidrógeno jugará un papel muy relevante en el equilibrio de mercado de electricidad a largo plazo según muestran los modelos de AleaSoft. Para ello, hay que visualizar el sistema energético europeo en su conjunto y entender cómo el hidrógeno servirá tanto como de tecnología de almacenamiento de energía, como de vector de conversión de energía eléctrica en otros tipos de energía, por ejemplo como combustible para el transporte o para la industria, o como sustituto del gas natural.

Webinars públicos sobre la evolución de los mercados de energía y la financiación de proyectos renovables

Además de participar en el webinar de la APPA, en AleaSoft también se está organizando una serie de webinars sobre “Los mercados de energía en la salida de la crisis económica”. La segunda parte de esta serie tendrá lugar el 29 de octubre y contará además con la participación de dos ponentes invitados de la consultora Deloitte, Pablo Castillo Lekuona, Senior Manager of Global IFRS & Offerings Services y Carlos Milans del Bosch, Partner of Financial Advisory. En esta segunda parte del webinar, se continuará profundizando en los temas analizados en la primera parte, y en esta ocasión se centrará especialmente la atención en las necesidades de inversión y financiación de los proyectos de energías renovables, los riesgos y la dificultad de la preparación de información financiera.

