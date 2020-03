SHARE ON:

Buenos Aires (EP) 28 de Mar. – Lo asegura Héctor Ruiz Moreno, Gerente General de la Cámara Eólica Argentina. Las empresas pedirán prórrogas en los plazos comprometidos de ejecución de obras al Gobierno por esta afección.

Desde el pasado viernes 20 y hasta el martes 31 de este mes rige el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) para morigerar los contagios de COVID-19, provocados por el Coronavirus. No obstante, ya hay rumores que el Gobierno de Alberto Fernández podría ampliar la cuarentena total hasta el 16 de abril.

En este marco, Energía Estratégica dialogó con Héctor Ruiz Moreno, Gerente General de la Cámara Eólica Argentina (CEA), quien analiza la situación y asegura que todas las construcciones que se estaban llevando a cabo se encuentran paradas.

¿En qué estado se encuentran los parques eólicos que se estaban construyendo en Argentina?

Todas las obras se encuentran detenidas debido a que no están incluidas dentro de las excepciones que el Poder Ejecutivo identificó en las diferentes normativas.

¿Cuántos proyectos o qué cantidad de potencia se encuentra comprometida?

Hay más de 20 proyectos que hoy están a la espera de que las condiciones impuestas para el control de la pandemia se modifiquen.

Desde las empresas entienden que esta es una situación excepcional, que requiere del esfuerzo de todos.

¿Están manteniendo diálogos con el sindicato por este tema?

Sí. Permanentemente se está conversando desde las empresas con los sindicatos que están afectados por la paralización de las obras.

Existe comprensión y una actitud seria y muy colaborativa por parte de los gremios en estos momentos tan complejos.

¿Le pedirán al Gobierno una prórroga en los plazos exigidos de construcción de las obras por este tema?

Seguramente. Aunque entendemos que es una definición de cada empresa.

Pensamos desde la Cámara que cada empresa pedirá una prórroga en los plazos de construcción de los sitios, de igual plazo que el de la paralización de las obras que se estableció por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional.

No habrá especulación en este punto, y se actuará con seriedad y responsabilidad, como no puede ser de otra manera, entendiendo que estamos ante una clara situación de fuerza mayor, que amerita una prórroga en los plazos.

¿De cuánto debería ser esa prórroga?

No sabemos aún cuánto durará la paralización de las obras, ya que no está claro cómo continuará desarrollándose esta realidad tan complicada, por lo que hoy no es posible aventurar cuál debería ser el plazo de una prórroga.

Fuente Energía Estratégica