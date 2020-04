SHARE ON:

Buenos Aires (EP) 03 de Abr. – Así lo asegura el Ing. Sebastian Pérez, gerente general de Energe una de las empresas líderes que brinda soluciones integrales mediante tecnología fotovoltaica y solar térmica.

Pese a que las ventas totales disminuyeron por el stand by del sector comercial e industrial en Argentina, el atractivo habría subido este mes en otros sectores y se habrían confirmado nuevas instalaciones para usuarios particulares y dependencias del Gobierno.

“El balance es positivo”, evaluó el Ing. Sebastian Pérez, gerente general de Energe.

Y detalla que “la venta doméstica sorpresivamente ha repuntado y los grandes nuevos interesados del sector público están vinculados al rubro de salud, que necesitan asegurar suministro confiable y constante. Por lo que, estas últimas instalaciones las apoyamos con bancos de baterías”.

En conversación con Energía Estratégica, el empresario puso a consideración que el interés de los nuevos clientes atiende la necesidad de prepararse ante posibles contingencias del sistema eléctrico.

De allí es que tengan prioridad aquellas soluciones solares destinadas al sistema de salud. En este caso, los trabajos de instalación no se detuvieron para esta empresa.

En Mendoza, la empresa ya está colaborando con el Gobierno provincial en la instalación de un sistema fotovoltaico con banco de baterías que tiene previsto generar electricidad para un almacén con acopio de insumos médicos y clínicos.

Adicionalmente, el equipo de Energe está terminando una obra de solar térmica para el PAMI en Buenos Aires.

“Al ser una institución de corte de salud, el PAMI sigue trabajando. Por ello, se nos permitió continuar la instalación y acelerar los trabajos para poder concluirla a la brevedad”, aclaró gerente general de la empresa.

Ante la cuarentena obligatoria decretada en Argentina, otras actividades productivas de Energe sí se vieron afectadas. Su fabrica fue cerrada hasta el 12 de abril (en respeto del decreto) y no se recibieron nuevos productos del exterior.

No obstante, para este primer semestre del año aseguraron stock suficiente para distintos segmentos. Por lo que, finalizada la cuarentena concretarán nuevas instalaciones tanto de solar fotovoltaica on grid y off grid, como de solar térmica.

“Tenemos reservas para enfrentar todo tipo de demanda. Por lo que podemos asegurar abastecimiento instantáneo”, indicó Pérez.

Dado el interés de nuevos clientes, desde Energe han ampliado inclusive las lineas de financiamiento para las compras que se realicen en el mes de abril.

Sobre este punto, el gerente general de la empresa aseguró que mantendrán sin interés para el cliente el Plan Ahora 12 para pagos con tarjetas de todos los bancos de Argentina e incluirán distintos descuentos especiales con el objeto de amortizar la inversión inicial para adquirir los productos que ofrecen en el mercado.

Esto se extiende para inversores-paneles-baterías de primeras marcas –como Fronius, Yingly Solar y Moura– y termotanques solares de fabricación propia y sistemas de calentamiento de piscinas. Este último, con la particularidad de tener descuentos de contra estación para climatización estival.

Fuente Energia Estrategica