Misiones (EP), 09 de Marzo 2021. Energía de Misiones despliega un plan de inversiones de alto impacto en todo el territorio provincial. El presidente de la empresa, Guillermo Aicheller explica que cada proyecto apunta a llevar energía en cantidad y calidad necesaria para cada misionero y al mismo tiempo, cubrir una demanda creciente del sector productivo.

“Estamos haciendo. Con mucho esfuerzo propio, a través de los programas Acceder y Sustituir. El programa Acceder, es atender desde nuestro propio programa social de la empresa en los barrios donde las conexiones no están normalizadas. Ahí es fundamental que los intendentes articulen con nosotros, paguen, o contribuyan con compra de pilares, así nosotros lo hacemos rápidamente. Ese programa incluye cambio de postes, líneas, la conexión normalizada hacia nosotros con una tarifa especial por un tiempo prudencial. Y para los barrios significa menos peligro de que se incendie la casa, que tengan dificultades de cortes. El Sustituir es el recambio de postes de alta tensión y baja tensión. Ambos programas tienen una duración de 18 meses, estamos ya en los primeros 3 o 4 meses trabajando duramente con eso”, detalla Aicheller.

Los planes de expansión del servicio no terminan ahí. “Con fondos de la Provincia, con la decisión del gobernador Oscar Herrera Ahuad y la visión del ingeniero Carlos Rovira, hemos firmado contratos por tres obras importantes”, apunta el funcionario.

“Una es la extensión de la red hasta el Parque Industrial de Leandro N Alem, es la de más alto volumen económico, más de 100 millones de pesos estamos invirtiendo en ese espacio. Ya está trabajando la empresa, ese es el primer contrato que hemos firmado. El segundo contrato en el que se trabajó durante enero-febrero, es la conexión de El Soberbio al norte. La llaman Colonia Primavera, yo la ubico mejor después de la escuela 618 de Puerto Paraíso. Allí hay cinco emprendimientos turísticos para los cuales también estamos haciendo una obra importante, con una fuerte inversión económica”, explicó.

¿Esa zona tiene energía eléctrica?

No, en esa zona no hay luz. Llega hasta allí una nueva línea que aún no tiene energía, que tiene que ver con la tercera parte que te voy a contar. Porque hay un faltante de energía en esa zona norte, no solamente en obras, sino en provisión de energía. Por eso esta obra que supera los 50 millones de pesos de inversión, ya contratada y ya están trabajando. La tercera línea que hemos firmado, que también es sobre la ruta 101, de Piñalito Norte, cuya primera etapa se había hecho hace un tiempo. Ahora estamos en la segunda etapa, que también supera los 50 millones de pesos y ya está contratada y trabajando la empresa. Es cuestión de recorrer la zona y ver que se están haciendo los despejes, las mediciones, empezando a hacer excavaciones. Son las tres obras importantes que se han firmado, con interés exclusivo del Gobierno de la provincia y nosotros nos atenemos a estas decisiones, acompañamos a generar el proyecto, en la firma del contrato y la supervisión de las obras. Como otra línea de importancia, con fondos también de la Provincia tenemos que hablar de algo que ya empezamos el año pasado, que es la ruta que va hasta el Paso Rosales, hasta el paraje 7 Estrellas. Esa línea está en un 80% de ejecución y va a permitir a las empresas yerbateras y a otros emprendimientos que hay en esa zona, también turísticos, desarrollarse con la energía necesaria. Además, estamos haciendo el estudio en esa ruta, de una línea de 13,2 que permitiría llevar energía hasta Paso Rosales, son alrededor de 26 o 27 kilómetros, con una inversión importante.

¿Cómo se está financiando, recursos propios me dijo, de la provincia y la empresa?

De la Provincia y la empresa, o sea es un mix. Muchas veces nosotros adelantamos, otras veces la Provincia nos hace un aporte en capital, o aportes que van directamente a donde nos han pedido. Desde la Provincia hay interés de que se sigan instalando luces led. Por ejemplo, en estos próximos días van a estar llegando las luces para instalar en Puerto Iguazú, en las avenidas más importantes. Estamos en Puerto Esperanza, instalamos en Colonia Delicia, instalamos alumbrado público, en San José. Estamos trabajando fuertemente, a pesar de la pandemia, a pesar de los ingresos, que tienen que ver con la pandemia.

¿Cómo se cubre la ingeniería financiera dentro de la empresa, sin aumentos de tarifa desde 2019?

Con lo mismo que estamos recaudando desde ese entonces. Privilegiando, buscando las alternativas, abaratamiento de costos, lo solucionable tiene un tramo más corto y se buscan esas alternativas, pero generando obras de calidad. También estamos trabajando en el acceso a Cerro Corá. Si miran la provincia, yo lo dije muchas veces, lo repito hoy, no hay municipio donde no estemos trabajando. Solucionamos últimamente problemas de Apóstoles. En San Javier, que en una época no podía aparecer, hoy me quieren, todavía me reclaman cosas, pero estamos trabajando. Estábamos trabajando en el tema de San Vicente, hicimos obras, pero faltan hacer. En San Pedro, estamos verificando hacer obras donde están muchos años atrasados, porque en general los pueblos crecen y crecen en forma desordenada. Creería que estamos bien, dentro de las limitaciones que estamos teniendo por baja de personal, por Covid, también por jubilaciones en algunos casos. Eso es en el caso de la provincia, yo en algunos casos consigo convenios con algunas cooperativas, caso Montecarlo, cooperativa eléctrica Montecarlo, tuvo tantos cortes en el último tiempo, así que les hemos sugerido que ellos se hagan cargo de una línea nueva que viene desde la planta transformadora kilómetro 1 de Eldorado, donde entra energía eléctrica del Paraguay. Ellos hicieron el cruce del arroyo Piray Guazú y hoy a Puerto Piray, no se le corta la energía cuando se le corta a Montecarlo. Porque la línea 33 que viene desde ese lugar, para Montecarlo todavía cruza por monte, allí una rama que se cae, que se carga de agua y se corta la línea. Ahí, estamos sumando un acuerdo, de renovar las líneas desde 33 hasta Montecarlo y desde Montecarlo a Carataguay, lo que mejoraría hasta El Alcázar inclusive. Eldorado tiene otro problema, tiene la necesidad de contar con obras para mejor calidad de energía, porque hay un aserradero en Victoria, otro en el kilómetro 15, que se están por hacer. Hoy la provisión de energía que tiene la cooperativa eléctrica depende de la construcción de una nueva línea en la 33, que también la estamos programando con la Cooperativa Eléctrica de Eldorado. Así que creo que estamos en buena onda con esto.

Surfeando la ola…

No, algunos dicen surfeando. Estamos planificando. La palabra es planificar, fijar prioridades, trabajar con nuestros elementos que tenemos al alcance. Nuestros trabajadores trabajan muy bien. Están los fondos nacionales, recién hemos firmado el primer acuerdo con la Secretaría de Energía que nos está acompañando con todos los proyectos que estamos teniendo en Misiones. Lo mejor que nos puede pasar es que coordinemos con el ministerio de Energía, nosotros como Energía de Misiones y los otros estamentos del Gobierno, ministerio de Hacienda, las sugerencias del Gobernador, también desde la Cámara de Diputados. Rovira y Herrera Ahuad, son los que tienen la visión general de las necesidades de la provincia. Nosotros acompañamos esto, porque tenemos las mismas inquietudes, por ahí tenemos que fijar prioridades, porque a veces no nos alcanzan los recursos, porque hoy tenemos menos insumos, la gente que nos vende quiere cobrar inmediatamente, estamos haciendo un gran esfuerzo. Cada vez que solucionamos un día, al día siguiente aparece otro tema y vamos solucionando.

¿Cómo se está comportando la Nación con las nuevas autoridades?

Está a la firma de la línea MS5, es una línea de 33 KV, que va desde Aristóbulo del Valle, hasta 25 de Mayo, San Vicente, El Soberbio y va a llegar hasta los Saltos del Moconá. Para nosotros fue una alegría poder destrabar esto que desde 2015 estaba parado. Nos faltarían dos proyectos más, centrales en la distribución de la energía, uno es MS4, o sea, el segundo proyecto que estamos esperando que concluya el Comité de Fondos Fiduciarios de la Nación, que es el que provee los fondos. El MS5 parte de Capioví, hacia Eldorado, donde también tenemos una planta transformadora sin energía en Puerto Piray, Kilómetro 4, que tiene como obra complementaria a Pozo Azul, a Dos Hermanas y Bernardo de Irigoyen. Es decir, que estamos a la espera estos días, de poder firmar esta segunda, tendríamos la necesidad de generar la construcción de la 132, que iría de San Isidro a Leandro N Alem y Oberá, así que mientras tanto buscamos sostener la energía, además de lo que ingresa acá por Yacyretá a San Isidro. Con Urugua-í, que está recuperando el agua, estamos administrando allí revisiones, de todas las maquinarias, de lo que hay instalado. Después de 30 años faltaba mucho por hacer, incorporar tecnología para que no sea tan mecánico todo y las generadoras térmicas que tenemos varias en la provincia, que nos dan la cantidad de energía necesaria cuando los días de calor asedian a la provincia.

Usted es un hombre político, de allí viene de hacer mucha política y le gusta, estamos en un periodo pre electoral, ¿Cómo ve la situación?

Hemos avanzado, en forma importante desde mi llegada por lo menos, hemos logrado trabajar en acuerdo sobre todo en el marco de la Provincia. Me he incorporado a la política provincial de desarrollo, después de haber leído las exposiciones del ingeniero Carlos Rovira, que son coincidentes con muchos de mis deseos de la política, por eso también quiero seguir acompañando este proceso de crecimiento de la provincia, que le asegura un futuro a los misioneros todos. Eso no debe cortarse, estamos seguros que si seguimos con estos preceptos, el caso nuestro de atender al usuario, corregir los problemas que tenemos, esto es positivo y quiero seguir apoyando esto.

Fuente https://runrunelectrico.com/