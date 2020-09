SHARE ON:

Santa Fe (EP), 08 de septiembre 2020. Desde la Cámara Santafesina de Energía Solar (CASES) manifestaron su preocupación por el retroceso en el marco normativo de la generación distribuida (GD) en la provincia. La desaparición de la Secretaría de Energía en la provincia dejó sin proyecto de crecimiento al sector. El programa Prosumidores dejó de existir. Un claro retroceso político que afecta a la gente.

En diálogo con la CSC Radio y EDXD, el titular de la empresa “Esperanza Renovable” dedicada a la instalación de proyectos de energía solar, José Aladio, explicó que “en diciembre de 2019 hubo un cambio de gobierno por lo tanto cambiaron algunas reglamentaciones en cuanto a la generación distribuida, que es generar energía con paneles solares, y en este tiempo hemos quedado sin ninguna reglamentación y sin ningún incentivo en cuanto a generación de la energía lo que hace muy poco atractivo que la gente decida por apostar a generar su propia energía en la casa, porque económicamente ya no es conveniente”.

“Esto nos entristece mucho como empresa y como Cámara porque hemos llamado a todos los que nos hemos dedicado a esto en los últimos años, porque era el único rubro en el que uno podía tener una continuidad laboral y una visión a futuro”, aseveró.

En ese marco, contó que “el Programa “Prosumidores” –por el cual quienes tenían paneles solares podían generar energía en las horas en que no las consumían y le vendían energía a la EPE- cayó porque decidieron no continuarlo y es una lástima porque quedamos en el vacío de no tener incentivos por la generación”. En tal sentido, detalló: “Te compran la energía producida al mismo precio que el mercado eléctrico mayorista, y se vuelve inviable porque pasamos de tener un retorno de inversión de cinco o seis años a 20 años”.

Sobe la grave situación general que atraviesan, reveló que “ya existen datos de los proveedores y colegas de que cayó en un 90% el mercado de la generación distribuida en Santa Fe y se estiman 350 puestos de trabajo perdidos, así como siete de retroceso” y lamentó que “desde otras provincias nos llamaban a nosotros para copiarnos porque era buenísimo lo que estaba sucediendo acá y ahora ya no”.

“Esto alarma mucho porque es un sector tremendamente naciente y más en un marco de pandemia donde hay que cuidar tanto el trabajo, descuidarnos de una manera tan abrupta es tremendo”, definió.

A la hora de pedir repuestas ante las autoridades, Aladio mencionó que “la Secretaría de Energía de la provincia no existe más, y ahora todo el tema de energías renovables los maneja el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Ecosustentable con quienes hubo algunas reuniones y charlas”.

“De todas las puertas que golpeamos nos faltó solamente la del gobernador, hubo reuniones pero siempre fue todo muy arriba, sin definir nada ya a nueves meses de tratar de lograr algún programa o reglamentación provisoria hasta que decidan qué hacer porque hoy ya el 50% de los trabajadores del rubro ya se tuvieron que dedicar a otra cosa”, planteó.

Acotó que “estamos en la lucha, como Cámara nos hemos unido más que nunca porque entendemos que este es un compromiso no sólo provincial, sino nacional y mundial y esto debe ir hacia adelante y no hacia atrás”.

“Entendemos que igualmente los fondos y la recaudación siguen existiendo porque se sigue cobrando en todas las facturas de la luz y de ahí nacía el Programa Prosumidores que hoy no existe más, y si bien lanzaron algún que otro programa no hay nada que sostenga un mercado estable”, cuestionó.

Por último, afirmó que “si un rubro ya está sostenido, ya se maneja por sí solo, genera puestos de trabajo, ya se formó un montón de gente para poder desarrollar la generación distribuida, como sucede en el ITEC de Esperanza, no se pueden cambiar las reglas de juego. Acá lo único que falta son las reglamentaciones”.

“Lamentablemente no le vemos futuro al rubro, no vemos avances y tampoco vemos intención política de los funcionarios actuales de querer potenciar ni seguir creciendo con la generación distribuida”, concluyó.

Fuente: esperanzadiaxdia.