Mendoza (EP), 09 de Marzo 2021. Estas fueron declaraciones del Gobernador Suarez tras el Agasajo de Bodegas de Argentina en el marco de las celebraciones de Vendimia 2021.

Sobre la primera visita del Presidente Alberto Fernández, el Gobernador subrayó: “Levantar las voces y que él nos escuche es importante. En el viaje hasta Luján hablamos de varios temas de la agenda de Mendoza. Hablamos de Portezuelo del Viento y de Chile”.

Al respecto del viaje oficial de Fernández a Chile, el mandatario mendocino dijo: “El Presidente me manifestó que los Gobernadores que lo acompañaron, fueron porque le pidieron, por lo que le aclaré que no pedí acompañarlo porque no sabía del viaje”.

Vamos a viajar mas a Buenos Aires. Ahora que pusimos la discusión sobre la mesa para desarrollar la agenda allá. Seguiremos insistiendo. Vamos a mandar a la Nación la Ley de la lobesia botrana para que siga aportando y para ver qué va a pasar con el Iva, que va a pasar con las retenciones.

“La Pampa dice que ellos ya tienen esos estudios. Lo que se discute no es si se hace o no la obra”.

Portezuelo del Viento

“Están depositando el dinero y están a favor de la obra, de eso hablamos. Por eso seguimos adelante con la obra”.

Trasvase del Atuel

“Esas obras llevan muchos estudios. Dentro del marco de Portezuelo del Viento, tenemos la posibilidad de hacer esos estudios que hay que hacerlos, porque además nos permitirían definir otros graves problemas que tenemos con La Pampa que es lo del Atuel. Tenemos una sentencia de la Corte, hay una propuesta que hicimos. Esto se soluciona con plata, así nosotros podemos solucionar esto.

“El presidente está laudando en este momento un pedido de desarchivo que se hizo de actuaciones anteriores que ya estaban archivadas, y nosotros cuestionamos eso. Por eso pedimos el laudo.

“Estamos en condiciones de avanzar con la obra. La semana que viene se abre el sobre económico de la propuesta porque ya se terminó todo el análisis de la cuestión técnica.

“El COIRCO ya se pronunció, hay actas donde está eso y está todo resuelto”.

Lobesia

Se pone en la mesa y ahora hay que pelearlo. Si el Gobierno nacional no pone su cuota parte al estado provincial se le va a hacer cuesta arriba pagar todo, pero vamos a buscar la solución yo creo que vamos a prorrogar esta ley.

Fuente https://entorno.jornadaonline.com/