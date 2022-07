—

Buenos Aires (EP), 14 de julio 2022. La Unión Europea, China, Estados Unidos e India han reforzado sus objetivos de generación solar fotovoltaica y Latinoamérica podría quedar rezagada, a pesar de que los fabricantes están aumentando su capacidad productiva.

Uno de los temas planteados en el cuarto panel de la primera jornada del evento presencial Latam Future Energy Summit Southern Cone, organizado por Energía Estratégica e Invest In Latam, fue el mercado latinoamericano ante esta coyuntura de ventas masivas de paneles solares fotovoltaicos que se está dando en el mundo.

“Cada vez hay más demandas de paneles solares. No damos abasto”, reconoció Elié Villeda, Country Manager para México y Regional Manager para el norte de Latinoamérica de First Solar.

En esa línea, Víctor Sobarzo, Gerente Sénior de Desarrollo de Negocios de JA Solar, sostuvo que a pesar de que la compañía china aumentó un 25% la capacidad de fabricación, de 40 a 50 GW anuales, “la capacidad de fabricación no va a dar abasto. Europa está demandando una cantidad impresionante de módulos actualmente”, debido a sus problemas con el gas.

Cabe recordar que la Unión Europea, a través de su Plan REPowerEU, presentado en mayo pasado, entre sus objetivos se propone que el 45% del suministro total de energía provenga de renovables.

En lo que respecta a fotovoltaica, se plantea duplicar la capacidad solar fotovoltaica para 2025 (de 189 GW a 320 GW, lo que significa que en el continente se deberían instalar 44 GW anuales de esta tecnología) e instalar 600 GW para 2030.

Por su parte, Mauricio González, Gerente de Ventas Chile de Trina Solar, advirtió: “Nos gustaría vender todo lo que fuera posible (en Latinoamérica), pero eso va a depender de cómo venga el mercado”.

Es que el objetivo de la Unión Europea va en consonancia con una demanda mundial de paneles fotovoltaicos. Por caso, Estados Unidos se propone conectar 30 GW por año de capacidad solar al 2025, y 60 GW anuales entre 2025 y 2030. Quiere, al 2035, que el 40% de la generación provenga de fuentes fotovoltaicas.

Si bien todos estos objetivos son ambiciosos, podrían parecer pequeños al lado de mercados más grandes. China prevé la instalación de 108 GW de energía solar este año, duplicando su record del año pasado de 54,8 GW. Pero el objetivo de Beijing es llegar al 2030 (si no antes) a los 1.200 GW fotovoltaicos.

En India, el objetivo marcado al 2030 es saltar de los 165 GW de energías limpias, a los 500 GW, donde la energía solar tendría un papel preponderante.

“Si no se ve al panel solar como un recurso estratégico, si no se empiezan a hacer contrataciones directas con los tecnólogos, se van a encontrar con cada vez más problemas; y hay que ver esta situación hacia el largo plazo, porque no sabemos cómo se va a seguir desarrollando la guerra (de Rusia a Ucrania)”, aconsejó Villeda de First Solar.

Por su parte Sobarzo de JA Solar indicó que esta situación “va a influir bastante en cómo se van a mover los volúmenes en los distintos países”.

“Hay que estar preparados y estar ordenándose con anticipación al largo plazo. Hay que generar contratos y tratar de cumplirlos de la mejor forma posible”, advirtió el gerente de la fabricante china.

Fuente https://www.energiaestrategica.com/

Fotografía Hipertextual