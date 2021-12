—

Buenos Aires (EP), 14 de diciembre 2021. Se abordará la necesidad de establecer un diagnóstico y contar con una política nacional.

La Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) invita, a través de su Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados (CIEA), al primer panel de debate en torno a la consigna “La integración de la industria nuclear en América Latina: ¿una oportunidad?”. Este espacio para el intercambio y debate sobre política nuclear en América Latina opera como continuación de los seminarios brindados durante el 2020 y, a la vez, inicia una serie de debates que se extenderán en diferentes ocasiones hasta el mes de julio de 2022.

El objetivo de la serie es poner en discusión las posibilidades de integración nuclear de la industria en América Latina, particularmente entre Argentina y Brasil, en varios niveles: cooperación científica-tecnológica, convergencias políticas, posibilidades de exportación, nuevas tecnologías vinculadas con la energía nuclear y el cambio climático, entre otros. Durante la primera jornada el foco estará puesto sobre dos cuestiones principales: por un lado, el problema de homologar el licenciamiento de reactores nucleares en diferentes países, trámite que en cada caso demora un promedio de cuatro años y provoca inconvenientes en la competitividad del sector; por otro, la situación particular de Argentina y Brasil, con miras a plantear soluciones posibles al actual esquema de licenciamientos y favorecer la cooperación bilateral a futuro.

La actividad no es arancelada y estará coordinada por el Lic. Julián Gadano con invitados nacionales e internacionales, entre los que se cuentan Osvaldo Calzetta, ex Presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica y ex Director del Proyecto CAREM; Néstor Masriera, Senior Staff de INVAP y Ex Presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear de Argentina; Marcelo Salvatore, ex Director Nacional de Evaluación Tecnológica de Proyectos Nucleares y ex director de Nucleoeléctrica Argentina S. A.; Marco Marzo, Secretario de la Agencia Brasilero/Argentina de Contabilidad y Control (ABACC); Odilon Marcuzzo do Canto, ex Secretario de la Agencia Brasilero/Argentina de Contabilidad y Control (ABACC); Elena Maceiras, Secretaria de la Agencia Brasilero/Argentina de Contabilidad y Control (ABACC), y Ney Zanella, presidente del Consejo de Administración de Nuclebrás Equipamentos Pesados (NUCLEP). Más información: observatorionacionalpsc@untref.edu.ar.

Acerca del coordinador

Julián Gadano | Es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires. Desde 2020 está a cargo del Programa de Energía Nuclear e Innovación (PROGENI) del CIEA de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina. También es miembro de la Fundación Argentina Global. Es Asesor sobre temas de políticas energéticas en el Senado de la Nación, en el despacho de la Senadora Nacional Lucila Crexell. Entre 2015 y 2019 fue el Subsecretario de Energía Nuclear e la República Argentina. Previamente, entre 2012 y 2015, fue miembro del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear, organismo autárquico a cargo de la regulación de la seguridad nuclear. También fue miembro del Directorio (Board) de la Agencia Argentino-Brasileña de Contabilidad y Control Nuclear (ABACC).

Acerca del Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados CIEA

El Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados CIEA aborda diversos temas de la realidad argentina que son muy relevantes, y lo hace desde una óptica interdisciplinaria y transdisciplinaria. Su propósito es llevar adelante, de manera integral, investigaciones, estudios y análisis, diagnósticos y prospectivos, sobre temas de interés social, económico, cultural, tecnológico y científico. Es un espacio que contribuye a la discusión y análisis de escenarios actuales y futuros, construidos a partir de la investigación pura y aplicada, de las teorías del desarrollo social y económico y de los diversos procesos de innovación.

Fuente Tres Consultores

Fotografia Diario de Querétaro