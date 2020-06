—

La Pampa (EP) 08 de Jun. – La llegada del presidente Alberto Fernández a La Pampa vino acompañada con anuncios de obras por un monto que supera los 7 mil millones de pesos. Así lo anunció el propio mandatario argentino, quien junto al gobernador Sergio Ziliotto firmó una serie de convenios para poner en marcha obras de agua, saneamiento y de infraestructura vial. “En épocas de pandemia, nos hemos dispuesto a cambiar el país para hacerlo más justo, equitativo e igualitario”, aseguró Fernández.

Esta fuerte inversión para la provincia forma parte del plan de reactivación económica que se propuso el Gobierno Nacional para enfrentar la crisis que dejó la pandemia del coronavirus y que viene a solucionar varias problemáticas que aquejan a la provincia.

El mandatario señaló: “Después que pase la pandemia debemos darnos cuenta de que no puede haber un país central y uno periférico, un país desintegrado, donde algunos disfrutan del puerto y otros padecen su condición mediterránea, donde se concentra la producción en un lugar geográfico y donde otros sufren tanto”.

“En épocas de pandemia, nos hemos dispuesto a cambiar el país para hacerlo más justo, equitativo e igualitario”, dijo a la vez que expresó: “Una Argentina integrada supone que el Estado nacional se vincule de otra forma con las provincias y que las provincias se vinculen entre sí de otro modo”.

“Argentina Hace”

En el marco del Programa Nacional “Argentina Hace”, Gabriel Katopodis, titular del Ministerio de Obras Publicas de Nación y el gobernador Ziliotto firmaron un convenio que comprende la reactivación de obras y la ejecución de nuevas acciones en nuestra provincia. Este plan permitirá crear 1.351 empleos locales con paridad de género.

Esta línea de trabajo representa un total de 610 millones que comenzarán a ejecutarse en los próximos meses y comprende obras de agua y saneamiento, infraestructura hídrica, accesibilidad y conectividad urbana y rural, y equipamiento social, que permitirán crear empleos locales con paridad de género, son parte de las obras que el Gobierno Nacional financiará en los próximos meses.

Respecto a la inversión hídrica, las obras serán materializadas a través del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento e incluirán a 16 localidades pampeanas: Arata, Caleufú, Colonia Barón, Eduardo Castex, General Pico, La Maruja, Toay, Villa Mirasol, Alta Italia, Guatraché, Intendente Alvear, Jacinto Arauz, Rancul, Trenel, Winifreda y Santa Rosa. El monto estimado será de unos 2.029 millones de pesos

En tanto que se anunció la reactivación de las obras de mantenimiento, recuperación, rehabilitación de importante corredores viales. Para poner nuevamente en valor diversos tramos de las rutas 35, 188, 151, además de obras en los accesos a la ciudad de Santa Rosa el gobierno nacional destinará 3.700 millones de pesos.

“Argentina Construye”

Por último, se firmó el Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat y La Pampa para el desarrollo y la implementación de las acciones conducentes a ejecutar el “Programa Federal Argentina Construye” y el “Programa Federal Argentina Construye Solidaria”, ambas iniciativas están destinadas a responder a la emergencia y el déficit habitacional en todo el país.

El Programa Federal Argentina Construye Solidaria tiene como objetivo el otorgamiento de subsidios para la compra de materiales destinados a la refacción de los espacios físicos de organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas o mutuales cuyas actividades se vinculen a la asistencia en la alimentación, la educación, la salud, el medioambiente, la cultura, la inclusión de las personas con discapacidad, el acceso a la tierra, la vivienda y el hábitat, el desarrollo local, la economía social y solidaria, la promoción y protección de la identidad de género y diversidad y la preservación de las identidades culturales indígenas.

Ignacio Pinardi Legaz pudo saludar al presidente en persona

“Estalló de emoción cuando pudo saludar al presidente”, contó Vanesa, la mamá de Ignacio Pinardi Legaz, el muchacho de 24 años que ayer tuvo la oportunidad de saludar en persona a Alberto Fernández en el Medasur. “Pese a su autismo, ha cumplido la cuarentena en forma estricta porque Alberto y Sergio (Ziliotto) así lo han pedido”, destacó la madre, orgullosa de su hijo.

Corte del Atuel y conflicto del Colorado, dos temas que tocó Fernández

El presidente Alberto Fernández echó por suelo a los sueños mendocinos de avanzar con el polémico proyecto de Portezuelo del Viento y reivindicó el histórico reclamo pampeano en el conflicto por el río Atuel. “Que un río nazca en una determinada provincia, a esa provincia no les da derecho a hacer lo que se le plazca”, apuntó el mandatario argentino, quien remarcó: “No quiero financiar una obra que está cuestionada por cuatro provincias”.

Tras el recorrido por la planta de Carnes Argentinas, el presidente Fernández y el gobernador Sergio Ziliotto, junto a sus comitivas, brindaron una conferencia de prensa en el Centro Cultural Medasur, donde se abordó un tema sensible para todas y todos los pampeanos: el reclamo hídrico por el río Atuel y el rechazo a la obra de Portezuelo del Viento.

Una vez entrada la conferencia, el mandatario argentino admitió que llegó a La Pampa “sabiendo que hay un histórico reclamo de la provincia sobre el Atuel”. Un conflicto que generó un daño ambiental y económico sin precedentes al oeste pampeano.

En esta línea, el presidente afirmó que un río “no es de una provincia”, sino de todas donde ese cauce fluye y, por ende, debe “servir para el desarrollo de esas provincias”. Si bien este cuestionamiento tenía como destinatario a Mendoza, quien históricamente ha hecho un uso unilateral y arbitrario de los recursos hídricos interprovinciales, Fernández señaló que no estaba hablando “en contra de nadie” sino que, por lo contrario, estaba “llamando a la reflexión a todos”. Y lanzó: “Que tenga la suerte un territorio de que allí nazca un río, no le da derechos a hacer de ese río lo que le plazca”.

País igualitario

En este sentido, el mandatario argentino aseguró que su gestión tiene como uno de los principales objetivos “construir un país más igualitario”, en donde los recursos hídricos “sean un bien preciado” que debe ser compartida por todos. “Si un río recorre cinco provincias, quiero lo disfruten las cinco, porque argentinos son todos, no sólo los que nacieron donde el río nace”, subrayó Fernández.

Y agregó: “Después de que todo esto pase, debemos darnos cuenta de que no puede haber un país central y otro periférico, no puede haber un país desintegrado, donde algunos disfrutan del puerto y otros padecen su condición mediterránea. Un país integral supone que el Estado nacional se vincule con las provincias, y las provincias lo hagan entre sí”.

¿Y con Portezuelo?

Una vez finalizada la conferencia, el presidente contestó preguntas de la prensa. Indudablemente, el tema de la financiación del dique de Portezuelo del Viento. Y Fernández fue tajante: “No quiero financiar una obra que es cuestionada por cuatro provincias”.

Este interrogante surgió ya que, el día previo a la visita del presidente a La Pampa, se conoció que el ministro del Interior, Wado de Pedro, había decidido anular los laudos presidenciales de Mauricio Macri que habilitaban la obra y que, a subes, convocaba al Consejo de Gobernadores de Coirco para discutir este conflicto.

“El Gobierno que me precedió tomó un acuerdo con Mendoza para financiar la obra, lo que valió el enojo de Carlos Verna. Lo que le expliqué a Carlos, y lo entendió, es que nosotros no pudimos reperfilar el bono, ya que era como un pagaré. Lo que si puedo entender es la preocupación de seguir financiando una obra que tiene cuestionamientos de cuatro de las cinco provincias por dónde pasa el río. Tenemos que ver cómo atendemos ese tema. No quiero financiar una obra que está cuestionada por cuatro de cinco provincias”, explicó Fernández.

Es así que el presidente remarcó que “hay que encontrar una solución con Mendoza” ya que una obra tiene que “tener sentido si todos participan de la administración de la obra y entre todos pueden resolver cuándo puede pasar más agua y cuándo no”.

“Por eso se convocó a una reunión de la Comisión de Coirco, para el 26 de junio y tratar estas cosas. Espero que lo podamos resolver conversando entre todos. Hay que tener presente que la naciente de un río no determina propiedad. Ese río confluye, con otros ríos que también llegan a muchas provincias y hay que atender la situación de todas las provincias. Es un criterio de solidaridad. Entender que no puedo resolver mi problema a costa de otro, del de al lado”, detalló.

¿Y la barrera?

Otro reclamo que la prensa le hizo saber al presidente es sobre la barrera fitosanitaria en el río Colorado, la cual impide el ingreso de algunos cortes vacunos pampeanos al sur de la Patagonia argentina. “¿Hay chances de que su gobierno modifique esta situación?”, le consultaron al presidente, quien contestó que se comprometía a hablar sobre el tema con la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras.

“Es un tema que me excede y la barrera no la ponemos nosotros, es de la provincia. Me comprometo a hablar con la gobernadora de Río Negro. Las provincias no tienen fronteras, tienen límites y no pueden imponer regímenes aduaneros que de algún modo compliquen la comercialización. Hablo mucho con la gobernadora, por la cuestión sanitaria de su provincia”, explicó Fernández.

Y concluyó: “Si está poniendo algo así, no es una buena idea. Las provincias no tienen fronteras. Me llevo el deber de hablarlo con ella, para ver si se podemos resolver este asunto, que no le trae beneficios a nadie”.

“Valoro mucho al periodismo”

El presidente hizo referencia al rol de la prensa. “Valoro mucho al periodismo y disfruto de la amistad de muchos de ellos. Gente muy valiosa que piensa y opina muy honestamente. La mayor tranquilidad que tienen que tener los periodistas es que el gobierno no los va a espiar, pueden trabajar tranquilos”, dijo haciendo referencia a la pregunta de LA ARENA. Y agregó que “me parece muy bueno cada vez que voy al interior, hacer conferencias como esta. Uno está acostumbrado a atender a los llamados de medios nacionales, que son en realidad porteños, y eso no es una buena idea. Son prácticas que hay que cambiar”.

“Queremos en cada acto, una mujer”

El presidente aseguró que “existen muchas cosas por revisar, tuve hace días una reunión con empresarios, y cuando vi la foto me di cuenta de que no había ninguna mujer. Ahora falta María Eugenia (Bielsa), que no pudo viajar a último momento”.

“Yo pretendo que en cada acto que hagamos, haya una mujer ocupando su lugar. Digo esto porque me doy cuenta otra vez que somos cuatro varones, pero que hubiéramos querido, que haya mujeres sentadas con nosotros, gobernando a la par nuestra”.

En ese sentido, dijo que “lo que firmó Sergio, es un acuerdo para mejorar la construcción de viviendas y el hábitat para muchos pampeanos que seguramente lo necesitan y quien puso su firma en Buenos Aires, es María Eugenia Bielsa, que debió estar acá, ocupando el lugar de la mujer en el poder del Estado, pero no pudo viajar a último momento. No quiero dejar pasar ese dato, que también tiene que ver con los cambios culturales y los que tenemos que hacer en Argentina, y eso es lo que nos espera, si somos capaces de darnos cuenta dónde están las desigualdades, será más fácil construir un país igual”.

«Esta planta es la post pandemia»

El presidente Alberto Fernández desplegó ayer una intensa actividad durante su visita en la ciudad de Santa Rosa, donde, además de dar una conferencia de prensa junto al gobernador pampeano Sergio Ziliotto y encabezar una firma de convenios, visitó el frigorífico de Carnes Pampeanas.

A su llegada a La Pampa, el presidente fue recibido por el gobernador Ziliotto y por el intendente de Santa Rosa, Luciano Di Nápoli, con quienes recorrió las instalaciones del frigorífico Carnes Pampeanas, una de las industrias que actualmente está exportando al exterior. Allí, observó como opera la planta, a la cual destacó por su alto «nivel de tecnología e higiene» con la que produce.

Posteriormente, Fernández aseguró en la conferencia de prensa que brindó a los periodistas en el Centro Cultural Medasur, que el frigorífico que visitaron es «la post pandemia», una planta que «produce y exporta carne a Europa y a China, y que produce con un nivel de tecnología e higiene que le permite acceder a la Cuota Hilton».

Ponderó que producen «comprando el ganado a productores cercanos» y consideró que «esta producción y las obras públicas que anunciamos son la post pandemia y en ellas estamos trabajando en forma constante para salir todos adelante».

En ese sentido, y producto a los efectos del confinamiento, el mandatario argentino admitió que «hemos aprendido de las desigualdades que hemos quedado atrapados durante años. Todos queremos terminar con eso y lo vamos a hacer».

Una actividad vital

Las plantas frigoríficas representan uno de los sectores que impulsa el desarrollo económico y la generación de empleo en la provincia. En condiciones de normalidad la actividad genera más de 1.800 puestos de empleo directo registrado, a lo que se deben sumar el trabajo indirecto como transporte y otros servicios. Las plantas permiten agregar valor a la carne pampeana que, por su calidad, se han ganado un lugar de prestigio en el mercado mundial.

Fuente Diario La Arena LP