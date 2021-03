SHARE ON:

Estados Unidos (EP), 26 de Marzo 2021. Investigadores estadounidenses han evaluado la viabilidad técnica y económica de los canales solares en California y han comprobado que su coste total de propiedad (LCOE) ya se acerca al de las plantas solares montadas en tierra. Se han analizado tres configuraciones de proyecto diferentes para ocho emplazamientos distintos de la red de canales de California.

Cubrir los canales de suministro con paneles solares podría ser un medio económicamente viable para avanzar tanto en la energía renovable como en la conservación del agua.

Ya se han construido con éxito plantas solares en canales en la India, donde esta tecnología ha demostrado que también se puede generar energía solar sin ocupar terreno y, al mismo tiempo, reducir la evaporación del agua.

Según un grupo de investigadores de la Universidad de California Santa Cruz, en Estados Unidos, estos proyectos pueden desarrollarse fácilmente en ese país y, en particular, en California, que cuenta con el mayor sistema de conducción de agua del mundo y está constantemente amenazado por las sequías. Sin embargo, advirtieron que lograr un coste nivelado de la energía (LCOE) más cercano al de la energía solar montada en tierra será crucial para su viabilidad.

En el artículo “Energy and water co-benefits from covering canals with solar panels”, publicado en Nature sustainability, los científicos realizaron simulaciones hidrológicas y tecnoeconómicas regionales para evaluar si los 6.350 km de la red de canales de California pueden ser adecuados para la instalación de conjuntos solares similares. “En nuestros resultados principales consideramos la tecnología de semiconductores de teluro de cadmio (CdTe), pero en el análisis de sensibilidad también consideramos el silicio multicristalino”, especificaron.

Metodología

El grupo de investigación aplicó tres métodos diferentes para evaluar la evaporación potencial del agua: Una versión modificada de la ecuación de Penman-Monteith, que requiere datos de temperatura, humedad relativa, velocidad del viento y radiación solar; la evaporación en sartén, que es una herramienta de medición que tiene en cuenta la temperatura, la humedad, las precipitaciones, la dispersión de la sequía, la radiación solar y el viento; y el Sistema de Información de Gestión de Riego de California (CIMIS), que ayuda a los productores agrícolas y a los cultivadores a gestionar eficazmente los recursos hídricos.

Se analizaron tres configuraciones diferentes de plantas fotovoltaicas en ocho lugares distintos de la red de canales de California: Una planta solar común, montada en el suelo y situada en un terreno adyacente a los canales; un diseño de travesaños de acero para canales ya utilizado en varios proyectos en la India; y un diseño de travesaños de cables colgantes para canales que también se utilizó en la India.

Fuente pv-magazine.com