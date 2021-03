SHARE ON:

Asia (EP), 08 de Marzo 2021. Mitsubishi Power, una subsidiaria de Mitsubishi Heavy Industries (MHI) Group, ha iniciado el desarrollo de una turbina de gas de 40 megavatios (MW) que funciona con un 100% de amoníaco (NH3). El proyecto se inició en respuesta al creciente enfoque global en la descarbonización. Como la combustión de amoniaco no produce dióxido de carbono (CO2), se logra una generación de energía libre de carbono.

En el futuro, después de la combustión y otras pruebas, Mitsubishi Power tiene como objetivo la comercialización de esta turbina para 2025. Cuando se logre, será la primera turbina de gas comercializada del mundo que hará uso exclusivo de amoníaco como combustible en un sistema de esta escala, y ayudará a la promoción de la descarbonización de centrales eléctricas de pequeña y mediana escala para aplicaciones industriales, en islas remotas, etc.

Mitsubishi Power está trabajando para reducir el impacto ambiental mediante el desarrollo de tecnologías de generación de energía de alta eficiencia. Hasta ahora, la compañía ha perseguido desarrollos tecnológicos que permitan una transición del combustible de gas natural utilizado en los sistemas de ciclo combinado de turbinas de gas (GTCC), que actualmente emiten la menor cantidad de CO 2 entre los sistemas de generación de energía térmica, al hidrógeno, que no emite CO 2..

Junto con la búsqueda del uso activo del amoníaco, la compañía también ha estado desarrollando un sistema en el que el calor residual de una turbina de gas reconvierte el amoníaco en hidrógeno y nitrógeno para su uso en turbinas de gas de hidrógeno. El desarrollo de un método para la combustión directa del amoníaco ampliará aún más la línea de sistemas de generación de energía sin carbono de Mitsubishi Power.

Un desafío que debe abordarse con la combustión directa de amoníaco es la producción de óxido de nitrógeno (NOx) causado por la oxidación resultante de la combustión del componente de nitrógeno del combustible. Mitsubishi Power tiene como objetivo resolver este problema mediante la comercialización de un sistema de turbina de gas que combina la reducción catalítica selectiva (SCR) con una cámara de combustión recientemente desarrollada que reduce las emisiones de NOx, para su instalación en las turbinas de gas de la serie H-25 de la compañía.

El amoníaco, que es un compuesto que consiste en hidrógeno y nitrógeno, es un portador de hidrógeno altamente eficiente y también puede quemarse directamente como combustible. En los últimos años, la atención ha comenzado a centrarse en el amoníaco desde dos perspectivas: lograr la neutralidad de carbono a través de la transición a una sociedad del hidrógeno y minimizar el impacto ambiental causado por los modos de energía existentes.

Se tiene la expectativa de que la introducción temprana de equipos de generación de energía a base de amoníaco en las compañías eléctricas y los proveedores de energía independientes (IPP) promoverá el uso futuro del amoníaco como combustible libre de carbono.

En el futuro, Mitsubishi Power trabajará para avanzar en la transición energética como miembro del Grupo MHI. Al priorizar sus recursos en la expansión de su generación de energía con turbinas de gas y otras tecnologías de generación eficientes y amigables con el medio ambiente, la compañía contribuirá al suministro estable de energía, indispensable para el desarrollo económico global, y la protección del medio ambiente a través de la promoción de la descarbonización.

