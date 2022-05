SHARE ON:

Buenos Aires (EP), 28 de Mayo 2022. Mediante un decreto, el Poder Ejecutivo aprobó el modelo del acuerdo para reestablecer el crédito otorgado por tres entidades bancarias chinas para la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic. Luego de demoras en la ejecución, rediseño en la ingeniería y hasta paralización de las obras, ahora el gobierno espera acelerar la construcción de las represas.

Luego de caerse el financiamiento en 2020 y tener que realizar aportes del Tesoro Nacional para no demorar aun más las obras, el gobierno oficializó la reactivación de los fondos de China para continuar con la construcción de las represas de Santa Cruz. Se trata de la aprobación del modelo del acuerdo y el restablecimiento del crédito otorgado por un grupo de bancos del gigante asiático para la ejecución de las represas de la provincia de Santa Cruz. Lo hizo a través del Decreto 629/2022, publicado este jueves en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el titular el Ministerio de Economía, Martín Guzmán.

“Apruébase el modelo de acuerdo de enmienda y restablecimiento al contrato de línea de crédito con relación al Programa Nacional de Obras Hidroeléctricas presidente Néstor Kirchner -ubicada en Cóndor Cliff- y Gobernador Jorge Cepernic -ubicada en Barrancosa-, respectivamente, a suscribirse entre la República Argentina y las entidades bancarias China Development Bank, Industrial and Commercial Bank of China Limited y Bank of China Limited”, señala el primer artículo del decreto. Además, la norma faculta a Guzmán a suscribir “el acuerdo de enmienda y restablecimiento al contrato de línea de crédito” con las entidades bancarias chinas.

El período del otorgamiento del crédito estaba formalmente caído desde 2020 y los bancos chinos no podían enviar más fondos hacia la Argentina. Para continuar, se requería un acuerdo con nuevos plazos para otorgar los fondos. Esto lo había negociado el presidente de Enarsa (ex IEASA), Agustín Gerez, y, en los hechos, estaba listo desde enero. En Enarsa explicaron a EconoJournal que con este decreto se restablece la financiación de China para la construcción de las represas de Santa Cruz.

Idas y vueltas

La construcción de las represas se había demorado por problemas judiciales, políticos y hasta por rediseño en la ingeniería. El gobierno de Mauricio Macri también había revisado y renegociado los contratos originales, proceso que demoró aún más las obras. La construcción se paralizó en 2020 porque concluyó el tiempo de disponibilidad del crédito de los bancos chinos. Sin los desembolsos del país asiático, el Estado tuvo que realizar un salvataje con aportes del Tesoro por $ 18.000 millones para financiar las obras a pedido del consorcio a cargo, conformado por Electroingeniería, Hidrocuyo y la china Gezhouba. Mientras, China pretendía recobrar el préstamo de US$ 1.500 millones que ya había desembolsado, sobre un total de financiamiento original de US$ 4.714 millones.

El secretario de Asuntos Estratégicos de la presidencia, Gustavo Béliz, y el titular de Economía, Martín Guzmán, venían negociando desde el año pasado una prórroga con representantes del gobierno de Xi Jipping para no caer en default con ese país.

Ahora, el gobierno argentino llegó a un nuevo acuerdo (no es una nueva adenda) con las entidades bancarias chinas sobre el tiempo de disponibilidad de los fondos que financian la obra para continuar con la construcción de las represas.

Fuente EconoJournal

Fotografía Clarin