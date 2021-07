—

Chile (EP), 12 de Julio 2021. Jorge Bravo, gerente de Estudios y Proyectos de la gremial Aprimin, señaló que buscan incentivar a sus empresas asociadas a que vean el hidrógeno verde como una industria de potencial desarrollo de nuevos negocios.

La Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin), a través de los Comités de Innovación y Sustentabilidad ESG, llevaron a cabo una charla en torno al hidrógeno verde a cargo del expositor Dr. Erwin Plett, socio-gerente de Low Carbon Chile SpA y director de H2 Chile, la Asociación Chilena de Hidrógeno.

A modo de introducción, Pedro Damjanic, director Sponsor del Comité de Sustentabilidad ESG Aprimin, señaló que como Comisión han puesto foco importante para colaborar con los asociados para darles la mirada de lo que viene en el mundo y puedan capturar estas oportunidades gigantes que se están presentado. Además, según su mirada a través de la historia de la minería, gran parte de este último siglo o cien años en progreso, ha sido mucho más en el sistema de control, hasta ahora.

“Hoy estamos viviendo un mundo completamente extraordinario en la minería, los camiones que vienen no tienen necesidad de tener un operador; el aumento de productividad que viene más lo que es la IA es un mundo apasionante y lleno de oportunidades para los que estamos en este webinar”, afirmó.

En esa línea, manifestó que la minería ha contribuido fuertemente a la sustentabilidad. “Hoy en día no habría ninguna posibilidad de que en Chile tuviera plantas de energía renovables convencionales si no existiera la minería, lo mismo con las desaladoras, gran parte de las desaladoras están asociados a la minería”, aseguró.

Oportunidades en torno al hidrógeno verde

En la actividad, el profesor Erwin Plett inició su presentación explicando qué es el hidrógeno verde en cuatro capítulos: La Economía, deficiencias y sustentabilidad; Las Energías que consumimos y sus consecuencias; Potencial de generación Renovable en Chile; y La Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde y sus perspectivas para la Economía en Chile.

Para el director de H2 Chile, la sustentabilidad tiene tres partes: Ambiental, Económica y Social, y a nivel mundial existe los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), son 17 objetivos en total, pero se refirió exclusivamente a la Energía Asequible y no Contaminante: “Nosotros para vivir necesitamos energía, para trabajar necesitamos energía, pero tiene que ser no contaminante al final del día”.

Otro punto importante que destacó fueron los compromisos mundiales frente al cambio climático: NDC (Contribuciones Nacionales Determinadas) y el Plan CN (Carbono Neutralidad) a 2050. En Chile, el uso de energía produce 78% de las emisiones de CO2 vienen de la energía, con uso en un 23% el sector eléctrico; 24% Transporte; 14% Industria y el 7% la Minería y Edificación.

“La energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma. La electricidad es solo una pequeña parte de la energía, de la cual en Chile usamos un 22% de energía en electricidad”, detalló.

Los combustibles que usa la minería son: diésel (90,4%), gas natural (4,0%) y fuel oil (4,4%) que se utilizan especialmente en los camiones de rajo abierto, mencionando las oportunidades que conlleva transitar hacia el hidrógeno verde.

“A 2050, las matrices energéticas y economías del mundo lucirán más verdes. La disminución proyectada de los costos de energía renovable y electrólisis, junto con la necesidad de descarbonizar todos los sectores de la economía, impulsarán un mercado global de hidrógeno verde y sus derivados”, mencionó el expositor.

Junto con ello, resaltó que “el almacenamiento a gran escala de la electricidad renovable en forma de hidrógeno verde y sus derivados energéticos será uno de los factores habilitantes para la descarbonización de nuestra completa canasta energética y la exportación de energías limpias. Será el futuro energético económico de Chile”.

Proyectos de las empresas asociadas Abb, Siemens y Enaex

En el marco del encuentro, se dieron a conocer los proyectos de tres empresas que forman parte de Aprimin.

Es así como Daniel Andrade, Digital Market Manager de ABB, dio a conocer el proyecto Lhyfe, primero en producir hidrógeno limpio y que se está ejecutando en Francia. Consiste en tres centrales eólicas las cuales alimentan de electricidad a un electrolizador y el hidrógeno que se produce se despacha por camiones para consumo netamente de movilidad.

Por su parte, Eduardo Gorchs, CEO Siemens, realizó la presentación “Your Partner along the Hydrogen Value Chain”, dando a conocer las aplicaciones: Linde Hydrogen fuel tech; Hydrogen Refueling Stationín; Hydrogen storage with LOHC. El ejecutivo comentó, que hace muy poco se creó la empresa Siemens Energy que se encarga de todo lo que es transformación y transmisión de energía.

Mientras que Pablo Wallach, VP Exper. Clientes & Trans. Digital Enaex, presentó el proyecto de amoniaco verde, que representa uno de los usos principales del hidrógeno que ya se produce en el planeta, siendo además mucho más fácil de almacenar y transportar. Para la empresa el amoniaco es la materia prima principal para producir los agentes de voladuras en la planta de Mejillones, que hoy lo importan, lo almacenan y luego lo transforman en nitrato de amonio.

Finalmente, Jorge Bravo, gerente de Estudios y Proyectos de Aprimin, señaló que como objetivo de la gremial y a través de las comisiones de Innovación y Sustentabilidad ESG, es incentivar a las empresas asociadas a que vean el hidrógeno verde como una industria de potencial desarrollo de nuevos negocios.

Fuente https://www.mch.cl/