Buenos Aires (EP), 05 de Abril 2021. Marcelo Álvarez, Director de Expansión Regional de ITASOL dio su postura acerca de la resolución de los contratos adjudicados al Programa RenovAr, apuntando principalmente a MiniRen – Ronda 3, y brindó una alternativa para llegar al 20% de generación limpia para 2025.

¿Sabe cómo avanzó la resolución de los contratos detenidos que fueron adjudicados al Programa RenovAr?

La semana pasada la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) mandó cartas de intimación a la mayoría de las empresas que están atrasadas. En las mismas dice que cobrará las pólizas de caución si no se procedía de inmediato a cumplir con el contrato.

Pero los problemas de los proyectos se separan en dos grandes grupos: los que firmaron y están atrasados, y aquellos que aún no firmaron. En el primero de los casos, algunos tienen inconvenientes con las importaciones, ya sea atrasos o complicaciones para comprar dólares oficiales.

Otros tienen contratiempos de logística o de atraso con parques de componente local, pero en general los que firmaron poseen atrasos que se resolverán con el tiempo. Habrá que ver cómo resolverlo lo más rápido para que las multas sean más bajas o que el gobierno entienda el contexto y las suspenda.

¿Y respecto a los que aún no firmaron?

No lo hicieron porque no tienen cerrado el financiamiento. Y RenovAr 3 fue la última ronda cuando el país ya entraba en fase de problemas de acceso al mercado de capitales. En resumen, hay una serie de proyectos que no firmaron porque no tienen aterrizado el financiamiento y lo que quieren hablar con el gobierno es una forma de diálogo para conseguir ayuda para el financiamiento.

¿Cuál es su opinión sobre el MiniRen – Ronda 3 de RenovAr?

Fue en la dirección correcta porque regionalizó los proyectos para que compitan entre pares y no todos se concentren en los lugares con mayor viento o radiación, sino que se distribuya un poco más federalmente.

Al ser proyectos más chicos, tienen más impacto en las economías regionales, utilizan y balancean la red de distribución la red de distribución, dependiendo del nodo que conecten.

Esto no significa que no se deben hacer proyectos grandes, hay que hacer ambos. Pero a los más chicos es más razonable distribuirlos federalmente y no concentrarlos solamente donde más abunda el recurso.

¿Qué cree que debería ocurrir con ellos?

Lo ideal sería que el gobierno escuche, atienda las razones y evalúe las que están justificadas y separarlas de las que no, porque es una situación completamente anómala. Cabe aclarar que está todo condicionado y desde que salió el proyecto hasta que se adjudicó y se firmó, las condiciones macroeconómicas eran completamente distintas.

Por otro lado, ¿se pueden pensar nuevas licitaciones?

No veo intenciones del gobierno para que CAMMESA tome nuevas rondas RenovAr y los contratos. Creo que quieren impulsar el MATER.

Sin la política de CAMMESA de llamar nuevas licitaciones para hacer Power Purchase Agreements con nuevos puntos y con la capacidad de despacho limitada, la salida más amable tal vez sea modificar algunos de los aspectos de la reglamentación para que las distribuidoras puedan ser sujetos de cumplimiento y tengan distintas condiciones para incitarlos a comprar renovables.

Es decir, que las distribuidoras tengan obligaciones de tomar contratos renovables para cumplir el modelo de cuota.

Por otra parte, hacen falta inversiones de infraestructura para la ampliación de redes para seguir creciendo con grandes parques. La estrategia que debería seguir el gobierno, que quiere generar industria local y PyMEs locales trabajando en el sector, es impulsar con la continuidad con las distribuidoras de Mini RenovAr 4, 5, 6, etc.

