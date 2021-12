SHARE ON:

Buenos Aires (EP), 09 de diciembre 2021. Tecpetrol se quedó con el proyecto Buena Ventura, actualmente en desarrollo en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. El vendedor es la alemana ABO Wind, que comprometió u$s 131 millones para su construcción. Tiene más de 100 Mw de capacidad

Tecpetrol, la empresa energética del grupo Techint, le compró a la alemana ABO Wind el 100% de Buena Ventura, parque eólico de 105 megawatts (Mw) de capacidad que actualmente está en desarrollo. Ubicado en la localidad de Gonzáles Cháves, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, la firma europea había comprometido en él una inversión de u$s 131,04 millones. Tecpetrol no develó a cuánto ascendió el precio de la adquisición.

“En el día de la fecha, Tecpetrol ha adquirido de ABO Wind Energías Renovables y ABO Wind AG 100.000 acciones ordinarias de la sociedad Parques Eólicos de la Buena Ventura (PEBV), nominativas no endosables, de $ 1 valor nomial cada una y con derecho a un voto por acción, representativas del 100% del capital social y de las acciones con derecho a voto de la misma”, informó la empresa, en una nota enviada a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El proyecto Buena Ventura es un desarrollo de la alemana ABO Wind. Cammesa, la empresa mixta que administra el mercado mayorista eléctrico, le asignó prioridad de despacho en el Mercado a Término de Renovables (MaTer).

Es el debut en el negocio de las energías renovables de Tecpetrol, uno de los mayores inversores actuales en los hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta. Entre 2017 y 2018, desembolsó más de u$s 2100 millones para la exploración y extracción de shale gas en el yacimiento Fortín de Piedra. A partir de 2021, eroga otros u$s 1500 millones en cuatro años, por su compromiso con el Plan Gas.AR, iniciativa oficial de estímulo a la producción de ese fluido.

Fundada en 1996, con sede en Wiesbaden, ABO Wind desarrolla y construye proyectos de energía renovable, para luego venderlos llave en mano. El año pasado, facturó 169,4 millones de euros, con un beneficio neto de 13,1 millones de euros. “En 2020, ABO Wind ha obtenido ingresos en 11 países desarrollando y construyendo proyectos de energía renovable. Nunca antes, la base de nuestro éxito económico había sido tan internacional. Hemos obtenido beneficios en Alemania, Finlandia, Francia, España, la Argentina, Grecia, Irlanda, Polonia, Túnez, Hungría y el Reino Unido”, celebró en su último balance anual.

“La construcción llave en mano de parques eólicos y solares sigue siendo la actividad principal de la empresa que mayor margen de beneficio deja”, subrayó. Sobre el total facturado, 149,2 millones de euros corresponden a las ventas de parques.

“Además de la construcción de proyectos llave en mano, la venta de derechos de proyectos aún en fase de desarrollo contribuyó el año pasado, una vez más, al éxito de nuestra empresa. En este segmento, se ha logrado alcanzar beneficios en la Argentina por primera vez desde 2016”, destacó.

En diciembre del año pasado, ABO Wind vendió dos parques solares, Del Amanecer y Los Álamos, ambos en la provincia de Catamarca. “Es cierto que los dos proyectos solares vendidos, cada uno de ellos de unos 9 megavatios de potencia, son relativamente pequeños. Sin embargo, dada la situación económica extremadamente grave del país, la venta de los derechos de los proyectos es un gran éxito”, festejó.

Precisamente, el capítulo del informe anual que reseña su operación local se titula: “En el remolino de los ciclos argentinos”.

Puntualiza que la empresa abrió en 2006 su oficina en Buenos Aires, la primera que inauguró del otro lado del Atlántico. “Desgraciadamente, las condiciones políticas no eran adecuadas al principio”, describió. “Teníamos grandes proyectos con un viento maravilloso. Pero, ante la crisis económica, nadie quería invertir en la Argentina”, cita el texto a Lucila Bustos, responsable de su filial en el país.

“Pero ABO Wind no se rindió y obtuvo su recompensa en 2015. Un nuevo gobierno trajo reformas, inversiones internacionales y licitaciones para las energías renovables”, continúa el informe. Vuelve a citar a su CEO local: “De repente, nos encontrábamos a la cabeza, con nuestros proyectos listos para la construcción”.

“Los inversores se apresuraron y se consiguieron varias ventas. Más tarde, la situación volvió a enrarecerse”, retoma el informe. “Actualmente, ABO Wind mantiene su actividad en ambos hemisferios del continente, incluyendo Colombia y Canadá”, finaliza.

Por su parte, Tecpetrol concentra su actividad en la producción y comercialización de hidrocarburos. En nueve meses de 2021, registró ingresos netos por $84.173,6 millones. Su producción de gas creció 7% interanual, a 3772 millones de metros cúbicos (m3). De ese volumen, exportó 12,9 millones. La producción de crudo se incrementó en la misma proporción, a 444.000 m3, de los que envió 263.100 al exterior.

Al 30 de septiembre, Tecpetrol contabilizó una ganancia de $20.310,5 millones, contra $3275,5 millones de los nueve meses de 2020. Diferencia de resultados en los que incidieron la recuperación del año de pandemia, mejora de precios, modificaciones de su contexto tributario y el efecto cambiario de la devaluación en sus estados contables, entre otros factores.

La energética de Techint aterriza en el negocio de renovables en un momento de transición para este sector. Tras el fuerte impulso que, durante la administración Macri, tuvo la ola verde con las rondas RenoVar, con la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada, entraron en un impasse que potenció problemas que ya habían aparecido poco después de las licitaciones. Fundamentalmente, la falta de financiamiento, que demoró o, directamente, hizo que se dieran de baja proyectos.

“La expansión de parques eólicos y solares había experimentado un auge durante el Gobierno de Macri”, reseñó ABO Wind en su informe anual de 2020. “Una ley del año 2015 prevé que la cuota de energía renovable en el consumo total de electricidad de la Argentina pase del 2% al 20% en 2025 y llegue a alcanzar el 25% en 2030”, continúa.

“En tres licitaciones, se asignaron 4788 megavatios nuevas instalaciones. Otros 1093 megavatios fueron acordados mediante contratos de futuros. Con el rápido empeoramiento de las condiciones macroeconómicas desde abril de 2018, la financiación de los proyectos de renovables empezó a complicarse. Tan solo el 30 % de las capacidades acordadas llegó a la red. Sobre todo, los proyectos de la última ronda de licitaciones (RenoVar 2) han experimentado en su mayoría retrasos o una detención absoluta”, describe.

