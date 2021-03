SHARE ON:

Santa Cruz (EP), 13 de Marzo 2021. Fundada en 2012, la empresa de energía renovable Total Eren puso en marcha el parque eólico “Vientos Los Hércules” de 97,2 MW en la provincia argentina de Santa Cruz. Con una producción de aproximadamente 400 GWh al año, constituye el parque eólico más grande que Total Eren opera en América Latina. Se estima que el proyecto cubrirá el consumo energético de 110 mil hogares y se reducirán las emisiones de carbono en más de 200 mil toneladas al año. La electricidad generada forma parte de un contrato de abastecimiento de energía a 20años y pagadero en USD con CAMMESA, el administrador argentino del mercado eléctrico mayorista.

En octubre del 2016, el gobierno argentino adjudicó este proyecto a Total Eren en el marco de la primera ronda de licitación del programa RenovAr y desde diciembre del 2017, la energética Total S.A. forma parte de Eren como accionista. Un año después, Mitsui & Co., Ltd. (“Mitsui”), una de las principales empresas de inversión y comercio de Japón, adquirió un 34 %de participación en el proyecto a través de MIT Argentina GenerationHolding LTD., una filial de Mitsui.

Fabienne Demol, vicepresidente ejecutivo y director mundial de Desarrollo Comercial de Total Eren, manifestó la intención de brindar más soluciones competitivas de energía renovable en Argentina y en América Latina y explicó que “Vientos Los Hércules es el tercer proyecto de energía renovable de Total Eren en operación en el país, luego de la puesta en marcha del parque eólico Malaspina en la provincia de Chubut hace tres meses”.

Asimismo, Martin Parodi, director general de Total Eren en Argentina, se manifestó complacido de alcanzar la operación comercial de este proyecto eólico “tras algunos años de trabajo duro y perseverancia debido a la insolvencia de nuestro contratista y todos los retos que enfrentamos como consecuencia del COVID-19. Quiero felicitar y agradecer a nuestro socio Mitsui y a nuestros equipos por su compromiso y esfuerzo para hacer de este proyecto una realidad”.

Vientos Los Hércules es el primer proyecto de energía eléctrica de la compañía Mitsui en Argentina. Al respecto, Noriaki Watanabe, director deMIT Argentina Generation Holding Ltd., comentó: “Apreciamos enormemente la dedicación y el aporte de nuestros equipos para superarlos obstáculos que hemos enfrentado hasta el día de hoy. Con este proyecto, Mitsui tiene el objetivo de contribuir con Total Eren a crear una sociedad con un ambiente sostenible”.

Además del proyecto recientemente lanzado, Total Eren opera otras dos centrales de generación de energía renovable en Argentina: el parque solar Caldenes del Oeste (30 MW) en la provincia de San Luis, y el parque eólico Malaspina (50,4 MW) que comenzó a operar en diciembre del 2020en la provincia de Chubut. Los parques solares, eólicos e hidroeléctricos de la firma representan una capacidad bruta de más de 3300 MW en explotación o en construcción en todo el mundo. El objetivo es alcanzar una capacidad global bruta instalada de más de 5 GW para el 2022.

Fuente EconoJournal