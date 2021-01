—

Buenos Aires (EP), 26 de Ene 2021. Esos emprendimientos son la central eléctrica híbrida Motores Manantiales Behr (Chubut, 57 Mw); y los parques eólicos Los Teros II (Buenos Aires, 52 Mw) y Cañadón León (Santa Cruz, 122 Mw).

La compañía YPF Luz finalizará entre el primero y segundo trimestre de este año tres proyectos de generación en los que invirtió un total de US$ 297 millones, anticipó un análisis de la calificadora de riesgos FixScr (filial de la agencia global FitchRatings).

De los seis proyectos que encaró la compañía desde su creación en 2018, con una inversión total estimada en US$ 911 millones, ya concluyó la construcción de tres, en los que obtuvo la habilitación comercial.

Se trata del parque eólico Los Teros I y la Central Térmica La Plata Cogeneración II (ambos en Buenos Aires), y el cierre de ciclo combinado del El Bracho (Tucumán), los cuales sumaron en conjunto 411 Mw de capacidad instalada adicional.

Fix estimó que el plan de inversiones de YPF Luz es “manejable”, ya que no se prevén necesidades adicionales de financiamiento.

El análisis prevé la entrada de nuevos proyectos este año y estima un Ebitda anual (resultados antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de US$ 330 millones e inversiones de US$ 40 millones.

De este modo, el flujo libre de fondos positivo le permitiría a la empresa reducir a la mitad el nivel de apalancamiento pico.

La calificadora recordó que YPF Luz posee contratos de venta de energía en dólares con plazos entre 5 y 20 años, por un 49% de su capacidad disponible actual (223 Mw), que ascenderán a 56% al completarse los 231 Mw en construcción antes de junio próximo.

Según Fix, la exposición de YPF Luz al regulado mercado spot “es cada vez más acotada” y bajará del 47% de las ventas de energía en 2018 al 16% de los ingresos esperados por energía en 2021.

De todos modos, advirtió la calificadora, “si bien la compañía tiene un perfil de negocio y posición contractual sólidos, la fragilidad del entorno macroeconómico y los recientes cambios regulatorios que afectan al sector eléctrico y particularmente a las generadoras elevan la posibilidad de cambios futuros”.

Por lo pronto, aún considerando los cambios normativos recientes, que disminuyeron y pesificaron la remuneración de energía base, y luego pausaron los mecanismos de ajuste, Fix estimó que la empresa obtuvo en 2020 ingresos por unos US$ 285 millones, con un Ebitda del orden de los US$ 185 millones.

Fuente: Télam