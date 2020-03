SHARE ON:

Buenos Aires (EP) 09 de Mar. – El secretario de Energía, Sergio Lanziani, visitó la central del polo petroquímico de Ensenada, cerca de La Plata. La capacidad de generación aumentará el 50% por lo que será una de las usinas térmicas de mayor eficiencia del país.

Las empresas YPF y Pampa Energía ampliarán en 280 Mw la capacidad de generación de la Central Térmica Ensenada Barragán, lo que demandará del consorcio una inversión de US$ 180 millones y generará 600 puestos de trabajo.

Así se informó oficialmente tras la visita que realizó este jueves el secretario de Energía, Sergio Lanziani, a la central de generación ubicada en el polo petroquímico de la localidad bonaerense de Ensenada.

El funcionario fue puesto al tanto en su recorrida por la planta sobre el proyecto de cierre de ciclo combinado, lo que permitirá ampliar la capacidad de generación en 280 Mw.

La obra demandará una inversión de US$ 180 millones y dará trabajo a más de 600 personas, equivalentes a 1,5 millones de horas hombre, precisó el comunicado de la Secretaría de Energía.

Este cierre de ciclo implicará una mayor eficiencia para la Central, ya que con la misma cantidad de combustible (gas) se producirá un 50% adicional de electricidad.

Una vez terminadas las obras del ciclo combinado, se estima que será una de las unidades de mayor eficiencia térmica del parque generador eléctrico del país.

La CT Ensenada Barragán dispone actualmente de una potencia instalada de 567 MW, y las obras necesarias para que la misma opere a ciclo combinado permitirá incrementar la potencia a 847 Mw.

En junio, la empresa estatal Integración Energética Argentina S.A (Ieasa) transfirió por US$ 533 millones la Central Termoeléctrica al consorcio integrado por Pampa e YPF, monto que demandó un desembolso en efectivo de US$ 229 y la asunción de una deuda de US$ 303 millones.

Además, la empresa asumió la obligación de completar la obra de cierre de ciclo, que se calcula en una inversión de unos US$ 180 millones, y asumió la continuidad laboral de los empleados de la central.

La transferencia de la central fue parte de lo establecido en el Decreto 882/17, en el cual se dispuso la desinversión del estado nacional de las centrales Ensenada de Barragán y Brigadier López, cuya transferencia se concretó también en junio .

Lanziani compartió la recorrida por la central térmica con el intendente del partido bonaerense de Ensenada, Mario Secco.

Fuente: Telam.