Buenos Aires (EP), 07 de Marzo 2021. El CEO de Pan American Energy pidió por un marco regulatorio que promueva las exportaciones de gas natural en general y licuado en particular. “Se necesita desarrollar el mercado internacional y por supuesto ir por el mercado asiático”, sostuvo.

Marcos Bulgheroni cree que Vaca Muerta está “en un punto de inflexión” y que es necesario un marco regulatorio para promover las exportaciones de gas natural.

En el marco de la CERAWeek, la principal conferencia de energía de Norteamérica, el CEO del Grupo Pan American Energy brindó este miércoles su visión sobre el presente y el potencial de la principal formación de shale gas en Argentina.

Durante un panel sobre el potencial del gas natural en América Latina, Bulgheroni destacó los logros alcanzados en la formación neuquina.

“La producción actual en Vaca Muerta es de alrededor de 22 millones de metros cúbicos por día. Representa 25% de la producción de gas. Si se suma la producción de tight gas se llega al 40% del total nacional”, remarcó el ejecutivo de PAE.

También destacó la eficiencia creciente en la perforación de pozos y las inversiones por 20.000 millones de dólares realizadas por la industria local e internacional en la última década.

“Creo que podemos ver un gran potencial de crecimiento en la producción. El interrogante es cómo alcanzamos ese potencial, cómo conectar el mercado local primero con los mercados regionales, pero también con los mercados internacionales”, evaluó Bulgheroni.

Según Bulgheroni el desarrollo de los mercados internacionales es prioritario, dadas las reservas existentes en la formación, que “representan seis veces el consumo del país en los próximos 20 años”.

“El mercado doméstico y de los países vecinos no es suficiente para satisfacer este tipo de desarrollo. La conclusión rápida es que se necesita desarrollar o encontrar el mercado internacional y por supuesto ir por el mercado asiático”, dijo Bulgheroni.

Encarar ese desafío implica competir con Estados Unidos en el mercado mundial del GNL.

Para ello el precio de exportación del gas argentino debe ubicarse “en un rango de 2,5 y 3 dólares”. “Competir con Estados Unidos es una buena medida del tipo de precios que necesitamos regionalmente para poder exportar”.

La necesidad de una Ley

Bulgheroni entiende que para eso hace falta un marco regulatorio para la promoción de las exportaciones de gas natural en general y de una planta de gas natural licuado en particular. «Para el GNL en particular y en relación con el desarrollo de los mercados internacionales se va necesitar una ley regulatoria que hoy no tenemos, específicamente para una planta de licuefacción de gas.

El CEO de la petrolera argentina destacó que no existen mayores obstáculos desde el punto de vista técnico para poder exportar.

“Construir los gasoductos desde Vaca Muerta a Bahía Blanca o Rio Negro, que son lugares con buenos accesos, con puertos de aguas profundas, es bastante sencillo. Es un terreno plano y desértico”. Pero la principal cuestión es la regulatoria. “Es necesario cumplir con este proyecto dentro de un marco macroeconómico y un marco regulatorio”, enfatizó.

También fue optimista sobre las posibilidades de industrializar el gas natural.

“Estas reservas no solo serían exportadas como GNL sino que también serían industrializadas en la petroquímica.

Hay un gran potencial para la industrialización del gas como complemento a las exportaciones de GNL”, concluyó.

