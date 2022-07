SHARE ON:

Río Negro (EP), 21 de julio 2022. Denunció que las empresas se escondieron para evitar a los vecinos que tienen confusiones a la hora de anotarse a la segmentación de servicios.

Desde ANSES Viedma solicitaron a las Defensorías del Pueblo tanto de Nación como de Provincia que las empresas prestadoras de servicio (Edersa y Camuzzi) reciban a vecinos para ayudarlos a anotarse en la segmentación de las tarifas de luz y gas.

Actualmente, las oficinas de Camuzzi atienden por ventanilla y no recepcionan como corresponde a los vecinos y el mismo caso ocurre en Edersa.

Si bien actualmente ANSES está colaborando en este sentido, mencionaron que la atención se vuelve complicada, ya que además deben ocuparse de las personas que van hacia las oficinas por trámites habituales.

Sobre este tema, Rousiot se expresó diciendo que “no entiendo por qué no lo están haciendo, ellos tienen que inscribirlos de manera presencial”.

“Camuzzi cerró directamente sus oficinas, y Edersa no los quiere inscribir. Nosotros no podemos hacer mucho más, pero ellos tienen que cumplir esto porque así lo dice la normativa”, continuó al respecto.

En diálogo con FM de la Costa, la exconcejal señaló que “nosotros estamos ayudando en un trámite que no es nuestro, sino de la Secretaría de Energía. Por eso, le pedimos a la gente que si realmente tiene posibilidades de inscribirse por internet, lo haga y le deje el turno a otra persona que no puede hacerlo”.

En ese sentido, relató que “además de los trámites normales, entregamos 30 turnos extras, y no alcanzó. Dimos los 30 turnos para toda la semana y ya están agotados, y ya no puedo seguir cargándolos porque no tengo forma de seguir atendiendo este sistema sin desatender los turnos habituales del ANSES”.

