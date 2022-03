SHARE ON:

—

Buenos Aires (EP), 28 de Febrero 2022. El mercado europeo del gas está reaccionando a la guerra en Ucrania. Los futuros de gas a un mes en Europa trepan 60% en la jornada del jueves. La fuerte suba en los precios spot del LNG complicará la estrategia de IEASA para importar gas en el invierno.

El escenario tan temido como anunciado se materializó. Rusia atacó a Ucrania en la jornada este jueves con una campaña de bombardeos selectivos en blancos militares y la incursión de tropas. No esta claro aún el alcance real de la operación rusa y los objetivos políticos en territorio ucraniano, pero los ataques tuvieron una repercusión inmediata en los mercados energéticos. En el mercado europeo del gas los contratos de futuro treparon más de 60% en la jornada. Es una mala noticia para Argentina: la fuerte suba de precios puede complicar la estrategia de IEASA para importar gas en el invierno.

En el Dutch TTF, punto de comercio virtual de gas de referencia en Europa, los contratos de futuro para entrega en el mes de marzo están cotizando hasta un 60% más en la jornada. Los precios saltaron a € 144/MWh. Esto equivale a un precio de U$S 46 por Mmbtu, precio que no se veía desde diciembre en el mercado europeo. Por otra parte, el precio del barril Brent rompió finalmente la barrera de los 100 dólares y está cotizando en 103 dólares por barril, un aumento de 7%. El WTI trepa 6,9% hasta los 97 dólares por barril.

En el caso del gas, los precios europeos no están reflejando los fundamentos de mercado sino que están reaccionando a los acontecimientos políticos. Con independencia de los ataques, Rusia no está reduciendo los flujos de gas a través de los gasoductos que pasan por territorio ucraniano. GasTSO de Ucrania confirmó que no se registraron hasta el momento inconvenientes con la infraestructura de gas. Rusia tampoco redujo los envíos a través del gasoducto Nordstream 1 con Alemania y de otros ductos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo el martes que Rusia garantiza el cumplimiento de los contratos de entrega en firme y la provisión de LNG.

Las buenas temperaturas en el invierno y el arribo masivo de cargamentos de LNG desde mediados de diciembre ayudaron a moderar la demanda y los precios del gas. Estos factores también ayudaron a reducir el ritmo de retiro de gas de las unidades europeas de almacenamiento. De hecho, Europa podría finalizar el invierno con aceptables niveles de gas en almacenamiento, un escenario contrario a lo previsto al comenzar el invierno. El mercado europeo está relativamente bien abastecido, pero los precios están reaccionando a la incertidumbre política de las últimas horas.

Problemas para IEASA

Para IEASA, la compañía estatal que importa el LNG en Argentina, la disparada de los precios complica la estrategia de la compañía de cara al invierno. La pregunta fundamental es si esta escalada de precios es coyuntural y se desarmará en los próximos días o marca el inicio de un nuevo escenario de precios.

IEASA suele realizar durante la segunda quincena de febrero una primera licitación para asegurarse una base importante de los cargamentos que requerirá durante el invierno en la terminal de Escobar y garantizar la disponibilidad en caso de que ocurra una mayor demanda de gas durante el otoño por bajas temperaturas.

Este año sorprendió con la licitación de un solo barco a fines de enero para sondear precios. La oferta ganadora fue la de Vitol, con un precio de US$ 27 por Mmbtu. La compañía estatal esperaba que los precios se moderasen un poco más con el final del invierno europeo, en función también de la delicada situación con las reservas líquidas en el BCRA. Pero el fuerte incremento de los precios en el mercado spot europeo este jueves altera esa previsión y puede complicar la estrategia de la compañía si los precios no se ajustan a la baja en los próximos días.

Incertidumbre y amenaza de sanciones

Con los ataques ya consumados, los mercados ahora esperan por las definiciones políticas en Washington y las capitales europeas. La aplicación de sanciones económicas duras sobre Rusia podría alterar el panorama energético internacional y afectar aún más a los precios.

Entre 30% y 40% del gas que se consume en Europa proviene de Rusia, principalmente a través de los gasoductos. La decisión del canciller de Alemania de suspender la certificación del gasoducto Nordstream 2 con Rusia generó un primer repunte en los precios europeos del gas en la jornada del martes. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, criticó al canciller y amenazó con que los europeos “pagarán muy pronto el gas a 2000 euros los mil metros cúbicos”.

Con este nivel de incertidumbre, en los mercados gana terreno la perspectiva de una mayor demanda de LNG en los próximos meses. Williams, una de las principales empresas de procesamiento y transporte de gas natural en Estados Unidos, señaló que la dependencia europea del LNG estadounidense crecerá aún más si Nordstream 2 no entra en operación comercial. «La dependencia de Europa del GNL importado de EE. UU. continúa creciendo y crecerá aún más rápido… si las sanciones retrasan las entregas de Nord Stream 2», dijo el CEO de la empresa, Alan Armstrong, durante una call con accionistas el martes pasado.

Fuente https://econojournal.com.ar/

Fotografía World Energy Trade