Buenos Aires (EP), 25 de Marzo 2021. El presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales -ENAC-, expuso en la audiencia pública del ENARGAS y manifestó la postura de las pymes.

“Las pymes no podemos tolerar ningún aumento del gas” dijo durante las Audiencias Públicas para la revisión tarifaria que convocó el ENARGAS.

“Quería manifestar que hace cinco años, un 16 de septiembre exponíamos en una audiencia pública de ENARGAS en representación de las pymes, ante el tarifazo impulsado por el Gobierno de Mauricio Macri y el enemigo público de las pymes, el inefable, Juan José Aranguren, CEO de Shell devenido a Ministro del área de Energía” Bilanski recordó el origen de la crisis que trasunta la sociedad argentina en la actualidad y cómo empresariado y trabajadores están gravemente afectados.

“En lo que duró el gobierno de Mauricio Macri los hechos fueron los siguientes: El aumento en la tarifa del gas además de brutal, recurrente todos los años. Para el gas domiciliario, METROGAS, aplicó un aumento del 3556 por ciento, para una provisión de mil metros cúbicos para una categoría RD2-3″.

Bilanski destacó que en el macrismo el aumento del gas domiciliario «a las pymes nos afectó doblemente; a nuestros empresas y al poder adquisitivo de nuestros trabajadores que para sostener el mismo nivel de vida, nos requerían mes a mes más salario. La apropiación de renta indebida de las gasíferas sólo puede calificarse como un saqueo masivo a la sociedad que no sólo permitió tener utilidades sino que no le demandó las inversiones relacionadas a esa acumulación de capital”.

“En el plano de lo legal los reclamos terminaron configurando otro capítulo oscuro del Poder Judicial en Argentina. La Corte Suprema rechazó tres demandas colectivas por parte de Asociaciones y Confederaciones empresariales, desconociendo la representación y dejando un grave antecedente legal que ningunea la legitimidad con la que las pymes nos nucleamos en más de 3000 Cámaras empresariales que para la familia no tienen razón de existir; por esta razón el tarifazo al sector productivo nunca se suspendió, incluso sin audiencia pública”

Clarín y el tarifazo

Bilanski, recordó una crónica de la fecha en el diario Clarín del 18 de agosto: «Industrias, comercios y pymes deberán pagar el tarifazo del gas natural con retroactividad. Concretamente, en tribunales advirtieron que para los casos de comercios, industrias y usinas generadoras de electricidad (que explican más del 74% del consumo de gas natural) “el aumento se aplica desde que fue fijado”, es decir el 1 de abril de este año.

“Los no residenciales pagan el aumento retroactivo. La razón fundamental es que muchos de ellos pueden trasladar el costo, porque son comercios o empresas; además, está organizados y pueden pactar subsidios, créditos, plazos” citó Bilanski, al respecto de esto, en su exposición el empresario, detalló: “Para los usuarios residenciales si se suspendió y el único mes de toda la gestión de Macri, Agosto del 2016, donde la inflación fue 0% fue ese, consolidando la afirmación que el tarifazo vigorizaba un proceso inflacionario que finalmente, como anticipábamos en el 2016, acumuló 300% de inflación durante los cuatro años de su gobierno, inflación que como acabo de relatar contó con el impulso de la Corte Suprema de Justicia”.

“Fue tan infame la connivencia del poder judicial con los CEOS que los únicos jueces dignos y probos que fallaron en favor del pueblo dando lugar a medidas cautelares contra el tarifazo como el juez Luis Arias y la Jueza Martina Forns fueron desplazados o perseguidos configurando otro nefasto capitulo del lawfare en la Argentina. Si a esto le sumamos la dolarización de la tarifa es claro como se perfecciona el robo del siglo”.

“Quiero ser claro, el tarifazo mató a personas, la pobreza energética mata gente, han muerto literalmente pymes con la factura en la mano. Si no lo hubiésemos vivido habría sido un sketch de Capusotto lo sucedido ¿De terror no?. Este saqueo provocó la destrucción de 25.000 pymes en la Argentina y por ende la pérdida de 250.000 puestos de trabajo. Ya para Octubre del 2019; 1 de cada 2 empresas pymes afrontaba deudas que no podía pagar” recordó.

El empresario y dirigente, advirtió: “consultados con los empresarios y empresarias nacionales, y en lo que respecta a esta audiencia pública, queremos manifestar que las empresas de menos de 10 trabajadores de la argentina, que son el 85% del total, cualquiera sea su rubro y/o actividad, no está en condiciones de absorber ningún aumento tarifario. Es decir, rechazamos de plano cualquier incremento de la energía en su más amplio concepto para las microempresas, cooperativas o autónomos.

Y destacó, “no somos ni radicales ni librepensadores, algo de costos y precios creo que dominamos, sin embargo no conocemos en detalle el costo de extracción, ni del transporte del gas en pesos argentinos pero entendemos a la energía como un factor de uso prioritario para el desarrollo humano, económico y productivo de nuestra sociedad. Y como todo precio es político, quiero manifestar al Sr interventor del Enargas Federico Bernal que proponemos que se evalúe un incremento tarifario recién cuando conozcamos los costos reales de la energía y recuperemos las 50.000 pymes perdidas a la fecha y los 500.000 puestos de trabajo registrados privados también perdidos en estos últimos 5 años”.

Fuente: InfoBaires