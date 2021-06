—

Buenos Aires (EP), 10 de Junio 2021. Harán falta casi u$s 1300 millones, esto es porque el valor del millón de BTU pasó de u$s 2,85 a u$s 7,35.Esto representa un incremento de 97% en comparación a 2020. Además CAMMESA importó gasoil por u$s 135 millones.

Según Secretaría de Energía, el monto total de las importaciones casi duplica a los u$s 659 millones que se pagaron el año pasado, cuando se contrató la carga equivalente a 30 buques regasificadores y este año ya se adjudicaron 50, que vienen sobre todo desde Estados Unidos y Qatar.

En 2020, en el contexto de la pandemia que paralizó el comercio internacional y lo llevó a niveles mínimos, se pagó en promedio u$s 2,85 por millón de BTU, este año el valor paso a los u$s 7,35 el millón de BTU.

Hoy el país se encuentra comprando gas natural a Bolivia y licuado (GNL) a otros países, siempre a través de IEASA, que está a cargo de la comercialización de gas natural y las importaciones del combustible.

Los buques regasificadores cumplen un rol clave, lo eleva el nivel de preocupación en despachos oficiales para que baje el nivel de conflictividad con los gremios portuarios, que en otros puntos, piden tener prioridad en la vacunación contra el Covid-19.

El gas representa el 55% del total de energía que se consume en Argentina. Sin embargo la producción ya venía en declive por falta de inversiones y en el contexto de pandemia y por caída de los precios internacionales se habían bajado muchos equipos. A lo que se sumó el corte de rutas en Vaca Muerta por tres semanas por el conflicto con los trabajadores de la salud en Neuquén en abril.

Además, Energía prevé otros acuerdos de importación por u$s 180 millones para mayo y junio. También habrá otros u$s 125 millones para fines de junio y julio, y operaciones similares para agosto y septiembre.