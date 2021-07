SHARE ON:

Río Negro (EP), 08 de Julio 2021. Guadalupe forma parte del Plan Calor, retira una garrafa por semana y las utiliza en su hogar. Al ver un video en donde un vecino mostraba que su garrafa contenía agua, quiso hacer lo mismo y comprobó que era cierto. Explicó cuánto le dura una de esas garrafas actualmente y que son varios los vecinos a los que les pasa lo mismo.

Guadalupe es una beneficiaria del Plan Calor y, por lo general, retira dos garrafas del plan y compra una. Hace dos semanas, un vecino del barrio Nahuel Hue, publicó un video en dónde recién retirada la garrafa, la daba vuelta y se podía ver como de la misma salía agua.

Luego de que el video empezara a circular por las redes sociales y, de que varios vecinos se quejaran de que las garrafas les duraban dos o tres días, Guadalupe también quiso realizar el “experimento”. “A mi me duran un poco más pero porque compro dos garrafas, tengo una para el horno y una para las hornallas y de esa forma llego a la semana”.

“Mi garrafa parecía llena, pero cuando hice lo que hicieron en el video, comprobé que estaba llena de agua” aclaró Guadalupe quien agregó: “después me di cuenta de que no es necesario ni abrirla, con el simple hecho de sacudirla un poco, se escucha que contiene un líquido dentro”.

“Cuando compro una garrafa, normalmente me suele durar un mes porque no la utilizo para calefaccionar toda mi casa, como hacen algunos vecinos. Sin embargo, con las garrafas del Plan Calor, me duran una semana cada una” aclaró.

Por otro lado, se le consultó a una distribuidora de gas local quien aclaró que las garrafas contienen dos tipos de gases. “La garrafa se llena con butano y el tubo de 45 lo llenan con propano el cual tiene otro poder calorífico y otro comportamiento con el frío”.

“La garrafa de Coopetel es especial y anda mejor en la cordillera porque la llenan con propano entonces no les pasa esto que ocurre con las garrafas de YPF” aclaró uno de los distribuidores.

Por último, agregó que “siempre se recomienda envolverla para mantener el calor y al no darle frío, el gas se comporta mejor”.

