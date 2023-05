—

Buenos Aires (EP), 25 de Mayo 2023. Representantes empresariales de Salta marcaron los desafíos para la actividad. Analizaron lo que se espera para el segundo mandato de Gustavo Sáenz.

La principal expectativa o urgencia del sector empresarial minero sobre lo que esperan del segundo mandato de Gustavo Sáenz al frente de la Provincia, confirmado tras las elecciones de hace una semana, es el desarrollo de infraestructura estatal en la Puna.

El presidente de la Cámara de la Minería de Salta, Carlos Ramos, y su par de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (Capemisa), Diego Pestaña, hablaron con El Tribuno sobre las prioridades que consideran que deberá abordar el gobernador en la continuidad de su gestión.

Antes que nada, destacaron la apertura al diálogo que existe en el Gobierno hacia los distintos actores de la minería y que la actividad mantenga la centralidad de una política de Estado.

«Esperamos la continuidad en la buena relación entre el Gobierno y las mineras y proveedores. Más allá de eso, creo que el gobernador puede hacerlo y tiene la intención de generar alguna articulación pública y privada, si es necesario, para desarrollar la infraestructura que necesita la actividad, que hoy es un tema candente», dijo Pestaña.

Entre esa infraestructura que se pide, la pavimentación y arreglo de las rutas puneñas es la prioridad.

Por ello, Carlos Ramos resaltó el reciente convenio entre la empresa estatal Remsa (Recursos Energéticos y Mineros de Salta) y la Dirección de Vialidad de la Provincia para poner en marcha la construcción de una ruta de circunvalación en Campo Quijano (que evitará el tránsito de camiones por la zona urbana de esa localidad) y el mejoramiento de las rutas provinciales 27, 17 y 129.

«Como empresas mineras estamos muy satisfechos con el diálogo permanente, el ida y vuelta que existe con el gobierno de Gustavo Sáenz. Es decir, no hay tema que no podamos hablar, no hay puerta que esté cerrada y que no nos reciban. Un ejemplo es lo que acaba de anunciar Remsa. Venimos hablando desde hace mucho tiempo del tema de infraestructura, lo vemos y se constata la cantidad de accidentes que tenemos en camiones y camionetas en la Puna», señaló el titular de la Cámara de la Minería.

De acuerdo a estimaciones de quienes se dedican a la logística de transporte en la zona cordillerana, el deficiente estado de transitabilidad de rutas como la nacional 51 y la provincial 27 genera sobrecostos de un 40% en los fletes que mueven los proyectos mineros.

«Hoy lo más prioritario es el tema de infraestructura de caminos. Si se mejora nos facilitaría mucho el trabajo. Hay empresas que colaboran, hacemos mantenimiento de algunos sectores, pero obviamente no podemos hacer todo», dijo Ramos, quien es directivo de la empresa Corriente Argentina, la subsidiaria que tiene a cargo el proyecto de cobre Taca Taca.

Fuente: El Tribuno