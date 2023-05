SHARE ON:

Buenos Aires (EP), 02 de Mayo 2023. La minería requiere para su desarrollo de la mayoría de las profesiones.

Tanto para el trabajo directo en los yacimientos como para los servicios que se necesitan. Una mina es una pequeña ciudad con campamentos y plantas de procesamiento. Dado que las minas se encuentran en regiones montañosas, a gran altura sobre el nivel del mar y alejadas de las grandes ciudades, todo debe ser movido hasta allí para las múltiples tareas que demandan la explotación de los minerales, su concentración y beneficio.

La minería comienza con el trabajo del geólogo como prospector de minerales en las montañas. Es apoyado por técnicos mineros y requiere de la concurrencia de choferes especializados en alta montaña, ayudantes para el muestreo, campamentos móviles y sus encargados, cocineros y otros soportes. De todos modos, para llegar a esa etapa en la minería moderna se requiere haber solicitado un cateo y que el mismo haya sido concedido por la autoridad minera luego de presentar el correspondiente informe de impacto ambiental. Los geólogos ubican las áreas de interés en una imagen satelital y una vez definido el lugar en base a sus coordenadas geográficas se realiza el correspondiente pedido de cateo. Para ello se requiere de un abogado especializado en derecho minero. Las empresas mineras, generalmente internacionales y de bolsa, necesitan abrir sedes en el país y en la ciudad que elijan para invertir. Requieren, además, de abogados, contadores especializados en cuestiones tributarias y de ingresos de divisas para realizar los trabajos de exploración. Trabajos que demandan grandes inversiones.

Las empresas contratan entonces para sus oficinas en las capitales de ciudades a personal administrativo, de servicio y oficina similar a cualquier otra empresa, pero donde todas las actividades se orientan a la actividad minera. Las muestras obtenidas en el campo son enviadas para su análisis químico a los laboratorios. Hay empresas que tienen sus propios laboratorios y otras que recurren a reconocidos laboratorios internacionales con sede en el país. Si los resultados de la prospección son alentadores se inicia otra etapa, que es la de la exploración.

A las tareas previas de muestreo superficial se agregan estudios geofísicos, geoquímicos y una vez definidos los targets o blancos se procede a las perforaciones. Los estudios geofísicos requieren de profesionales y empresas especializadas que los realicen. Pueden ser estudios geoeléctricos, magnetotelúricos, sísmicos, gravimétricos, entre otros.

Las perforaciones requieren de empresas especializadas con una amplia variedad de profesionales, técnicos y operarios. Las perforaciones pueden ser con extracción de testigos, que son unos cilindros de roca que corta la corona diamantífera y se los saca a superficie donde se colocan en cajones de acuerdo a su profundidad. También se puede extraer material triturado por el trépano llamado «cutting». Mientras se van obteniendo los testigos o el «cutting» se comienzan a realizar las primeras descripciones que luego completará el geólogo cuando ya disponga de los cajones con el material y elementos de trabajo como cortadores de testigos, lupas, medidores de dureza, ácidos, etcétera. Los testigos se cortan en dos, una parte queda como resguardo para estudios mineralógicos, petrológicos, geotécnicos y el resto va para análisis químicos. Una vez descubierto el depósito mineral, generalmente uno entre cien lugares estudiados, comienzan todas las etapas de evaluación del recurso, prefactibilidad y factibilidad hasta lograr ponerlo en marcha.

Este proceso dura muchos años, a veces varias décadas. De allí que se requieran leyes y reglas claras para las inversiones, estabilidad y seguridad jurídica y política. Una vez abierta la mina se construye una pequeña ciudad alrededor. La mina cuenta con sus propios operarios y un gran número de proveedores mineros. Por cada puesto directo en una mina puede llegar a haber hasta ocho puestos indirectos.

Si es un pórfido de cobre se debe realizar un «open-pit», que es un rajo a cielo abierto con forma de anfiteatro. Las máquinas remueven el material y lo suben a enormes camiones fuera de ruta. Camiones que pueden cargar algunas centenas de toneladas de roca mineralizada.

Las mujeres son efectivas conductoras de máquinas y camiones y han roto el «techo de cristal», antes solo reservado a los hombres. Además han podido entrar a trabajar en las minas, cosa que antes estaba prohibido por la cruda mitología andina. El catering es fundamental, ya que en los campamentos mineros hay cientos de personas trabajando y deben disfrutar de una dieta balanceada. No es lo mismo cocinar a nivel del mar que en la Puna, donde el agua hierve a menor temperatura. Por ello hay que formar a los cocineros, chefs y otros especialistas en el manejo de los alimentos en altura.

Los campamentos deben contar con servicios médicos o de enfermería y de nuevo hay que tener en cuenta que las condiciones en altura generan problemas por la hipoxia, hipobaria, radiación solar, sequedad, amplitudes de temperaturas extremas diurnas y nocturnas, etcétera. Los médicos tienen que lidiar con sintomatologías propias de esas condiciones. Ello requiere también de vestimenta adecuada que debe ser provista por empresas especializadas. Lo mismo los equipos de seguridad e higiene tales como botas, antiparras, chalecos, cascos, tapones auditivos, guantes, entre muchos otros.

Y de vuelta, no es lo mismo una fábrica al nivel del mar que una planta en la Puna. La construcción de campamentos requiere de arquitectos, ingenieros civiles, electricistas, plomeros, gasistas y muchos otros profesionales y técnicos. Las temperaturas bajo cero nocturnas y extremas bajo cero en invierno ponen en juego los saberes en el manejo del agua, aislación y cloacas. Las plantas de molienda y de procesamiento de los minerales, requieren el concurso de ingenieros industriales, ingenieros químicos, ingenieros mecánicos, ingenieros metalúrgicos, ingenieros de minas, ingenieros electromecánicos, ingenieros electricistas, topógrafos, agrimensores, ingenieros informáticos y un sinfín de profesiones afines.

Las singulares condiciones climáticas de la Puna obligan a calibrar todos los motores y también afectan fuertemente a las personas. Un rol importante lo desempeñan los técnicos, licenciados e ingenieros en seguridad e higiene. Las minas trabajan actualmente con un severo control de los parámetros ambientales, tanto en la disposición de residuos, efluentes líquidos, sólidos y gaseosos, cuidado de la fauna y la flora local, manejo del agua potable e industrial, entre otros muchos aspectos que serían largos de enumerar en esta corta nota. Ello requiere el concurso de biólogos o licenciados en recursos naturales y medio ambiente. También se necesita maquinaria (y maquinistas) para el mantenimiento de caminos los cuales se cortan en la breve temporada de lluvia o por las nevadas invernales. Las camionetas no solo deben tener choferes entrenados sino que tienen que contar con todos los elementos de seguridad para desplazarse y neumáticos aptos. Las comunicaciones han crecido enormemente gracias a empresas que fueron ampliando el servicio.

La región ya no está tan aislada como lo era hace solo un par de décadas, cuando se disponía de una u otra radio en puestos de policía, escuelas o campamentos mineros o de vialidad. Las rutas y el tren merecen mejorarse para el transporte más eficiente de los minerales al Atlántico o al Pacífico. La energía es un bien escaso y se cuenta con un gasoducto, dos parques fotovoltaicos en Cauchari-Olacapato, una línea de alta tensión a Chile y pequeñas plantas eléctricas alimentadas por gas-oil. El manejo de combustible en la Puna es otro tema importante, ya que la parafina ocasiona problemas a los motores. Lo mismo ocurre con el manejo de explosivos que requiere de profesionales especializados. Las piletas de salmueras, el tipo de bombas, su composición en aceros y metales especiales, la potencia para bombear, las membranas de intercambio iónico, constituyen un capítulo aparte en la minería del litio. Como se aprecia en este rápido paneo casi no hay profesión que no tenga algún rol en la nueva minería.

