Santa Cruz (EP) 22 de Ene. – La empresa que explota la mina Cerro Negro canceló el contrato con la contratista Burgwardt y dejó a 50 trabajadores en la calle. Además, en despidió a 30 obreros de su planta permanente. Desde el Gobierno provincial iniciaron conversaciones con la compañía para revertir la situación

Se trata de alrededor de 80 trabajadores que se encuentran en estado de incertidumbre ante la decisión de la compañía minera Newmont Goldcorp, que explota Cerro Negro, a pocos kilómetros de la localidad santacruceña de Perito Moreno. Por tal motivo, los obreros realizan medidas de protesta en solidaridad con los cesanteados.

Por un lado, la empresa dio de baja el acuerdo con la contratista Burgwardt, que desarrollaba trabajos en la Mina San Marcos, aduciendo fallas en los estándares de seguridad que ponían en riesgo «la seguridad y la integridad física de todas las personas que trabajan en el lugar». Sin embargo, los trabajadores desmintieron tales faltas. Esto dejó en la calle a 50 personas, nucleados en el gremio AOMA.

Ante la consulta de La Tecla Patagonia, desde el Gobierno provincial aseguraron que ya se trabaja en la recontratación de los obreros que se quedaron sin trabajo con la caída del vínculo, por parte de una nueva contratista que tomaría a la totalidad de los damnificados y reestablecería el servicio.

En paralelo, Newmont Goldcorp despidió a 30 trabajadores jerárquicos de su planta permanente. Al respecto, el secretario general de la Asociación Sindical del Personal Jerárquico Minera (ASIJEMIN), Marcelo Mena, aseguró en diálogo con este medio «la empresa aduce problemas económicos pero no presentó un plan preventivo de crisis».

«Mantenemos comunicación con el Ministerio de Trabajo esperando que avancemos en la próxima instancia o directamente para que se solucione, en base al conflicto presentado», precisó el representante gremial, y aseguró que desde la compañía justifican la medida por «reestructuración y reducción de personal».

«Las malas decisiones fueron llevadas adelante por (Enrique) Menéndez, gerente de Relaciones Laborales, y por sectores de la empresa que no son argentinos, no conocen nuestra idiosincrasia y directamente avanzan tomando decisiones no teniendo en cuenta la realidad del país», precisó Mena.

«La licencia social que le ha dado la comunidad a Goldocorp no le importa, porque están echando gente arraigada en la ciudad. No están cumpliendo con absolutamente nada de lo que en su momento se habló respecto de la responsabilidad social empresarial y el trabajo comunitario. Le están haciendo un daño directo a la provincia», concluyó Mena y sentenció: “estamos esperando que se avance con alguna solución y si no hay algo favorable acudiremos a la Justicia”.

